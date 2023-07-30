人物／湯姆克魯斯、日本御用翻譯 30年好交情

好萊塢明星湯姆克魯斯（右）訪問日本的「御用」口譯戶田奈津子（左），去年以86歲高齡從口譯界退休。（圖取自雙葉社THE CHANGE網頁futabasha-change.com）

好萊塢明星湯姆克魯斯 （Tom Cruise）訪問日本 的「御用」口譯戶田奈津子去年以86歲高齡從口譯界退休。她接受媒體訪問透露，湯姆克魯斯當時提前一天抵達日本找她喝茶聊天，度過難得悠閒時光。

「雙葉社THE CHANGE」報導，本職電影字幕翻譯的戶田奈津子早年跨行進入口譯界，成為字幕翻譯與口譯的「二刀流」。她長年來在日本的西洋電影界扮演重要角色，替電影劇組的訪日宣傳活動擔任口譯長達50多年，也成為湯姆克魯斯數十年來訪問日本的專屬口譯。

湯姆克魯斯在1992年為宣傳電影「遠離家園」第一次訪問日本，約30年來共訪日24次，翻譯工作總是由戶田擔任，兩人配合默契佳。

戶田在受訪時笑說：「啊，已經超過半世紀了啊？你在這個世界上找找看，可能也找不到70多歲的口譯，更何況我已經80多歲了。年紀大了，反應也變得遲鈍。口譯工作真的很不簡單，壓力非常大。」

戶田說，小說家只要還能夠寫作，想幹到幾歲都可以，字幕翻譯也類似，只要思慮清楚就能繼續工作，但口譯工作不同，必須和口譯對象互動，人際關係很讓人有壓力，她本就討厭背負壓力，因此一直想辭掉口譯工作。

2020年3月新冠疫情爆發，全球電影界受到巨大影響，明星的訪問活動銳減。她表示，在這段「宅家時間」，大家習慣在影音串流平台觀賞電影，一時之間電影院 門可羅雀，像她這樣的電影愛好者真的感到很傷心。

去年疫情緩和後，湯姆克魯斯為了電影「捍衛戰士：獨行俠」四處宣傳，在全世界引發旋風。她說：「電影院迎來大量影迷回歸，湯姆克魯斯果然厲害！」

但也正是湯姆克魯斯睽違四年訪問日本宣傳電影，讓戶田下定決心從口譯界退休。

她表示，湯姆克魯斯是一個使出200%力量的完美主義者，不管是拍電影、出席電影宣傳會還是記者會，因此擔任口譯的她也必須使出200%的力量，以確保活動順利進行。然而自己已經80多歲高齡，沒有自信能跟上這種速度，如果翻譯上出了差錯，就太對不起對方了，她認為「絕對要避免這種情況發生」。

戶田說，從湯姆克魯斯方面寄送電子郵件給她，通知她赴日宣傳計畫後，她就不斷苦惱，最終在他抵達日本一個月前，決定要謝絕口譯工作。

湯姆克魯斯當時開玩笑說：「妳真的要辭職嗎？其實妳很想當我的口譯吧？」他還說，沒有戶田幫忙翻譯讓他很困擾，但最後仍對戶田的決定表示理解。

由於兩人有30多年的老交情，湯姆克魯斯還提前一天抵達日本，特意打電話邀她喝茶。

她前往湯姆克魯斯下榻的旅館，他的姊姊和外甥也在，四個人愉快地聊了三個多小時，分享了對電影的愛好，也談到家庭。她表示，過去工作時都是以秒為單位緊湊工作，這是30多年來難得有私下慢慢交流的機會。

湯姆克魯斯最後對她說，「即使不是口譯，也請跟我一起」，邀她參加了宣傳會和記者會，並約定了下次他到日本宣傳新電影時再次見面。

儘管不再擔任口譯，戶田並沒有從「本業」的字幕翻譯工作退休。日本將於7月21日上映的湯姆克魯斯新電影「不可能的任務：致命清算第一章」依舊有她的參與。

【人物側寫】

戶田奈津子 因電影愛上翻譯

戶田奈津子為何會走上翻譯家這條路？她曾說：「翻譯家的任務，就好比在兩個不搭界的地方之間架『橋』。如果以成為專業翻譯家為目標，那麼，到底應該選擇在什麼樣的『山谷』裡搭建一座什麼樣的『橋』呢？」

她說：「不管怎麼說，首先要做的，就是要明確自己的專業領域。對於我來說，這個領域就是電影。一旦確定了自己的領域，就要以一種『絕對不可以輸給任何人』的精神投入到學習之中。」

戶田奈津子說，所謂「喜歡」，指的是沒有經過任何指示，自然湧現出的學習慾望。她學習英語的初衷，就是因為喜歡電影——如果沒有電影的話，她大概也不會學習英語了。

她真正開始立志做字幕翻譯家的契機，是一部名叫《黑獄亡魂》的英國電影。因喜歡這部電影，為此跑遍了東京的電影院，看了不下50次，以至於把字幕都背下來了。

（整理）