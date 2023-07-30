人物／英國傳奇女星珍柏金留給世人…不只愛馬仕柏金包

愛馬仕柏金包以她為名，但珍柏金卻永遠身穿簡約白T牛仔褲。（美聯社）

英國出生的演員兼歌手珍柏金（Jane Birkin）2023年7月16日在巴黎逝世，享壽76歲。生性叛逆的珍柏金發跡於1960年代，後來深受法國人喜愛。知名的愛馬仕「柏金包」就是以她為名。

★大包包 為裝奶瓶

1981年，剛生下女兒的珍柏金，搭乘從巴黎飛往倫敦的班機，她手忙腳亂地打翻竹籃編織包，隨身物品掉滿地。愛馬仕總裁杜馬（Jean-Louis Dumas）恰巧坐在她隔壁，珍柏金便談起女性對大型手提袋的需求——可裝下奶瓶與尿布的大型包包——杜馬即順手在飛機嘔吐袋上畫出草稿圖。柏金包因而誕生，並以她的姓「柏金」（Birkin）命名。直到今天，柏金包仍是愛馬仕最熱賣、也是最昂貴的產品。

紐約蘇富比拍賣公司2023年6月1日拍賣愛馬仕銀色柏金包。（路透）

不過珍柏金自己一生擁有的柏金包不超過十個，習慣「物盡其用」的她一次也只使用一個柏金包，甚至用到幾乎全部壞掉才願意更換。

「巴黎人日報」（Le Parisien）、BFM電視台引述珍柏金（Jane Birkin）身邊人士報導，珍柏金被人發現在自宅辭世。2021年她曾輕微中風 ，在那之前幾年珍柏金一直苦於心臟問題。

路透報導，珍柏金1946年12月生於英國倫敦，母親是英國演員朱蒂坎貝兒（Judy Campbell），父親是皇家海軍少校大衛柏金（David Birkin）。

珍柏金以1969年熱門曲目Je t'aime… moi non plus享譽海外，這首充滿性暗示的歌曲是她跟當時戀人、已故法國歌手兼作曲家塞吉甘斯柏（Serge Gainsbourg）合唱。

珍柏金在1960年代末期跟英國作曲家約翰貝瑞（John Barry）離婚後，便寓居法國。

珍柏金1981年與塞吉甘斯柏分手後，繼續自己的演藝事業，登台演出並出了多張專輯。

除了唱歌、參演數十部電影，珍柏金更以溫暖天性和堅定捍衛女權和LGBT（男女同性戀、雙性戀、跨性別者）權利，成為法國風雲人物。

法媒報導，法國總統馬克宏 （Emmanuel Macron）形容珍柏金是位「完美藝術家」，「以我們的語言唱出最美麗的字句」。

總理柏納（Elisabeth Borne）則說，珍柏金是位「令人難忘的偶像、擁有獨特嗓音和魅力」，「用她的音樂和才華跨越世代」。

歌手珍柏金7月16日在巴黎逝世，歌迷在其前夫塞吉甘斯柏住處獻上鮮花紀念。（歐新社）

★使用金 捐做慈善

時尚 界最受追捧的包，卻出自一個不在乎名牌的女人。

據美版Vogue報導，珍柏金提到「柏金包」的起源，「我還記得非常清楚，當時我正在法國航空（Air France）飛往倫敦的班機上，我發現自己坐在一個男人的旁邊（那正是愛馬仕的CEO杜馬）。我不太確定我那天背的是哪種包——因為我的丈夫幾天前故意用車把我常背的藤籃包壓碎了，因為他認為我應該值得用更好的包。」

珍柏金說：「在搭飛機的途中，我包包裡的東西全部散落一地。此時，我身旁的男子告訴我：『你應該換個有口袋的包包。』我說：『如果愛馬仕出一款有口袋的包，那會用的。』他接著說：『我就代表了愛馬仕，我會為你打造出口袋的。』」

udnSTYLE報導，指這段發生在飛機上的美麗故事，讓柏金包不只是皮包，它是善良人性和高貴情操的產物，且見證了精品與客戶之間的深厚情誼。

早期時尚圈沒有「名人代言」的商業機制，老杜馬為珍柏金設計皮包，是基於私人情誼、是服務客戶，皮包冠上「柏金」的暱稱，不需白紙黑字簽訂契約、也不需支付代言費。

根據Telegraph的報導，愛馬仕為珍柏金設計柏金包，並未支付「代言費」，但隨著柏金包價碼水漲船高，愛馬仕大概也不好意思占人家便宜，每年會固定支付一筆使用金給珍柏金，作為慈善之用。

一個7000元的愛馬仕包包，平均要三張鱷魚皮才能做成。2015年，動保團體臥底潛入位在辛巴威以及美國德州的鱷魚養殖場，看到大批的鱷魚活生生被電擊後，業者切斷鱷魚的頸部放血剝皮。

由於製作過程太血腥，傳珍柏金得知愛馬仕柏金包生產過程的「殘忍」之後，發出聲明表示，由於供應商取得鱷魚皮的手法太殘忍，要求愛馬仕柏金包不要再使用她的名字。