星座／7月30日至8月5日 牡羊座富創造力 金牛座注意溝通
牡羊座
總運指數：★★★★★
極富創造力的一周，可以做一些超乎平常的事情，讓身邊的人看到不一樣的你，生活也會因此增添新的色彩。
幸運色彩：豬肝紫
速配星座：巨蟹座
貴人星座：水瓶座
金牛座
總運指數：★☆☆☆☆
瓶頸將以不同的形式出現在你生活的各個方面，其中溝通障礙是令你感到最為傷腦筋的瓶頸。若沒有花一點耐心反覆說明、解釋，你很難在溝通上獲得突破。
幸運色彩：珍珠白
速配星座：牡羊座
貴人星座：金牛座
雙子座
總運指數：★★★★☆
這周運勢很給力，動手能力非常強，與人相處起來也很融洽，趁著好時機，不妨解決一些平時很棘手的事，能夠有不錯的成果。
幸運色彩：牡蠣白
速配星座：牡羊座
貴人星座：天秤座
巨蟹座
總運指數：★★★☆☆
愛情會出現一些插曲，不怕和戀人拌嘴，就怕陷入冷戰之中；工作存在較多抱怨，效率有所下降；財運良好，規避風險能力易見成效。
幸運色彩：羊毛白
速配星座：巨蟹座
貴人星座：天秤座
獅子座
總運指數：★★☆☆☆
好運本周不會在你這裡多停留，你能抓到的東西十分有限。所以，不管是建立戀愛關係還是實現職業理想，暫時都應該把目標定在最實際的位置。
幸運色彩：玳瑁棕
速配星座：獅子座
貴人星座：處女座
處女座
總運指數：★★★★☆
你會在本周深刻體會到語言的藝術，融洽的交流會拉近你與身邊的同事、朋友的距離。但說話語氣稍沒注意，則會讓對方心裡感到些許不舒服。
幸運色彩：檸檬黃
速配星座：巨蟹座
貴人星座：雙魚座
天秤座
總運指數：★★★☆☆
這一周，你的世界只有讓步，不會有退縮。讓步可以讓你維護好一段戀情或是友情，而退縮則會讓你失去一片闖蕩的天空。
幸運色彩：嫩芽綠
速配星座：金牛座
貴人星座：巨蟹座
天蠍座
總運指數：★★☆☆☆
不是遇到所有的事都要急著去處理，本周你將發生一些過去從未遇到的事情，可以慢點去辦。多給自己一些思考的時間，反而有可能一次就能把事情處理好。
幸運色彩：象牙白
速配星座：獅子座
貴人星座：摩羯座
射手座
總運指數：★★☆☆☆
本周最需要你的不是別人，而是你自己。對自己不夠關心，又如何去關心別人？不順之事乃人之常情，直接舉旗敗下陣來才真正可怕。
幸運色彩：淺桔黃
速配星座：天蠍座
貴人星座：摩羯座
摩羯座
總運指數：★★★☆☆
感情的事勉強不得，給彼此一些時間才能找到最適合兩人的相處方式；工作不可太急躁，慢工才能出細活；財運可望找到突破點，要好好把握機會。
幸運色彩：胭脂粉
速配星座：雙子座
貴人星座：雙魚座
水瓶座
總運指數：★★★☆☆
本周運勢還算不錯，沒有什麼事值得你發牢騷的，一些小煩惱你大可不必去在意。反而會遇上一些好事情，值得你約朋友或戀人去慶祝一番。
幸運色彩：古銅色
速配星座：巨蟹座
貴人星座：天蠍座
雙魚座
總運指數：★★★★☆
本周工作學習、休閒娛樂的時間能得到很好的規劃，忙碌之餘也有機會享受悠閒的時光，最終可實現工作娛樂都兼顧。
幸運色彩：森林綠
速配星座：金牛座
貴人星座：處女座
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