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每周一書／你的蚊子＝我的大象

每周一書
躲在蚊子後面的大象
躲在蚊子後面的大象

他人眼中的蚊子：不過就是襪子沒收好，為什麼你要這麼生氣？

你內心裡的大象：維持整潔是我的日常，你若重視我，就不會破壞它。

他人眼中的蚊子：鄰居吵到你，為什麼不直接跟他們抗議？

你內心裡的大象：爭執是「危險」的訊號，有可能會傷害我。

他人眼中的蚊子：他們不找你幫忙不是很好嗎？省得麻煩。

你內心裡的大象：我是不是不受歡迎、不再被需要了？

看起來像「蚊子」一樣小的事，背後的情緒卻有如「大象」一樣大。

每個情緒背後都有成因，通常我們會知道自己為什麼沮喪，為什麼生氣？但有時候，一些他人看起來無關緊要的小事，卻有如蚊子尖銳的口器，刺進了我們心靈深處，讓我們大發雷霆，甚至沮喪悲傷，而我們自己也不知道原因。

這些「小事」可能是一個沒有回覆的訊息、工作時突如其來的手機鈴聲，也可能是餐廳差勁的服務、朋友無心的一句話。它反映了我們過往的人生履歷、潛在的自我認同、深藏的內在創傷，我們很容易不自覺的迴避它，但無意間卻忽視了自己最真實的情感需求，陷入低落的情緒中。

 一個經典而且恆久的問題範例：安娜和彼得結婚三年了，一起住在寬敞的都會住宅裡。安娜目前有個沒什麼挑戰性的居家兼職工作，操持家務，彼得是公司主管。

彼得再次於晚上八點才精神緊繃地從辦公室返家，安娜迎接著問他：「今天過得怎麼樣？」他只以一聲輕嘆回應，脫掉大衣、夾克，解下領帶之後，他就陷進沙發裡。安娜知道這個態度表示：「電池已經沒電，我需要安靜。」這種情況下，想等到他反問自己今天的感受只會是徒勞，因此她只提醒了一句：「廚房裡還有些吃的。」接著隱含一絲不耐煩說：「要是你等會兒能整理你的襪子和客廳裡的報紙就好了。」

彼得於是生氣地回答：「妳又要開始了嗎？難道沒有更重要的話可說？」安娜這時明顯較大聲地說：「你問我？你才剛到家就立刻縮在報紙後面，比起經濟專欄，還是不管你迫切想讀的哪個部分，你顯然對我過得如何不感興趣。」彼得在沙發上坐得更沉，他的姿態並非放鬆，而是內在退縮的表現，他攤平的手滑過額頭，有如想撫平他的怒紋。為了避免爭吵，他努力尋求諒解，也因為他記起自己一再承諾，不把東西散放四處，「抱歉，我今天早上真的匆忙。」

德國心理學家哈尼許與溫德爾融合45年臨床經驗、實際案例解析，幫助我們傾聽真實的心聲、認清自己的需求、壯大內心的力量，透過自主練習的過程，我們得以從情緒中找到勇氣，找到突破僵局的方法。

每個人都有屬於自己的蚊子和大象，而經過這場療癒之旅，大象將會走出蚊子的背後，找回屬於自己的平靜。

(本欄由紐約世界書局提供，購書專線718-445-2665轉100-102)

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