料理功夫／新鮮金針花入菜

金針花杏鮑菇炒培根

小院屋前屋後種了幾叢金針花（Dayly Lily），每到五月夏至前後盛開，我以前只是任其盛開，欣賞花朵的美麗。2017年回台灣吃到新鮮的金針花，鮮美的味道迄今難忘。

美國超市雖然沒有賣新鮮的金針花，正好自家有，當然不能錯過此佳肴美味。於是我每天採集隔天要盛開的花骨朵，放冰箱保鮮，等採集夠20幾朵，就可以入菜了。

起先嘗試「金針花涼拌黃豆芽」很對味，後來發現加點肉絲和蘑菇，更受孩子歡迎；今年的花期已近尾聲，想吃就得等到明年5月。

金針花杏鮑菇炒培根

材料：

新鮮金針花20幾朵、培根4～5條、杏鮑菇、薑、蔥、香油1小匙、蠔油1匙、鹽、胡椒粉。

作法：

1.將金針花摘去花蕊，汆燙備用。

2.培根切片，薑4～5片切絲，杏鮑菇切片，蔥切段。

3.將培根放入炒鍋加熱，煸出油，加入薑絲、少許香油爆香。

4.加入杏鮑菇翻炒，以蠔油、水少許、鹽、胡椒粉調味。

5.最後加入金針花和蔥花，翻拌均勻即可。

金針花涼拌黃豆芽加魚板

金針花涼拌黃豆芽加魚板

材料：

新鮮金針花20幾朵、黃豆芽1磅、韓式魚板1片（切條）、蒜末1大匙、香油、醋、鹽、胡椒粉。

作法：

1.將黃豆芽洗淨，用1.5升水加鹽煮開，汆燙斷生，撈出備用。

2.魚板用熱水燙一下即可，撈出備用。

3.金針花去蕊，汆燙備用。

4.將黃豆芽、魚板、金針花放入大盤，加蒜末、香油、鹽、胡椒粉拌勻即可。

5.喜歡醋味的，可加點白醋。

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