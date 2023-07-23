料理功夫／小孩也愛 紅蘿蔔蛋糕

紅蘿蔔蛋糕

院子裡的紅蘿蔔不知不覺地可採收了，心中盤算著如何烹煮，才能將它的原味呈現出來，最後決定做成紅蘿蔔蛋糕。參考了許多美式食譜 ，覺得這份食譜較符合中國人口味。烤出來後，紅蘿蔔華麗大變身，從孩子們不愛吃的蔬菜 ，搖身一變成軟糯可口、香氣滿滿的甜點。

材料：

蛋4顆、紅蘿蔔碎350克、中筋麵粉250克、蔬菜油3/4杯、泡打粉1.5匙、蘇打粉1匙、鹽1匙、糖200克、橙皮3匙、橙汁1匙、葡萄乾少許。

紅蘿蔔蛋糕材料

作法：

1.預熱烤箱340℉。

2.將麵粉、泡打粉、蘇打粉、鹽混合，置旁待用。

3.電動攪拌器用高速把蛋打成近白色後，拌入橙皮與橙汁、蔬菜油，並將粉類材料分兩次拌入後，最後拌入紅蘿蔔碎，上撒少許葡萄乾，再倒進容器。送入烤箱烤約60至70分鐘（看容器大小調整），最後以牙籤插入蛋糕，無沾黏物即烤熟了。

小叮嚀：

第二次嘗試時又加了肉桂粉、香草精及核桃 ，更加美味。

紅蘿蔔 紅蘿蔔蛋糕

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