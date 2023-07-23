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養生／防腰痠背痛、下肢麻木 多練核心肌群

胡瑞玲
棒式運動是鍛鍊核心肌群很好的方法。(本報資料照片)
棒式運動是鍛鍊核心肌群很好的方法。(本報資料照片)

不良姿勢及欠缺身體肌肉訓練常為退化及骨質流失的潛在危險因素，調整生活習慣及鍛鍊核心肌群，能有效減少腰痠背痛及下肢麻木。

台北市聯醫和平婦幼院區骨科主治醫師羅逸帆指出，因社會高齡化、疫情導致外出減少，運動量及曬太陽的頻率下降，許多人在家因跌倒或彎腰搬重物，產生潛在的壓迫性骨折。若是止痛藥及背架使用無效者，骨泥注射來替代受傷疏鬆的骨頭是為一個不錯的選擇，俗稱「灌漿」或者「椎體成形術」。

手術可採局部麻醉，定位後由背部後方打入穿刺套管並注入骨泥，傷口小如原子筆尖，做完即可返家，手術過後三個月內建議補充足量鈣質及維生素D，避免彎腰或者負重，直到骨頭與骨泥密合為止。

羅逸帆說，並非所有脊椎骨折都適合打骨泥，壓迫性骨折有時潛在爆裂性骨折的風險，應先由專業骨科醫師評估檢查分析。

鍛鍊核心肌群部分，羅逸帆表示，棒式運動是藉由前臂和腳尖接觸地面，將身體撐起像一塊平板的基礎訓練動作。在撐起身體的過程中，腹部、臀部和腿部肌肉都必須出力，因此是鍛鍊核心肌群很好的方法，且無論是健身運動或瑜伽，棒式運動都是基礎的入門動作。

經過棒式運動的訓練，增加背部核心肌群的強度，減少脊椎骨以及中軸股的耗損機會及壓力，減少下背痛以及退化的機會，若能有正確的姿勢及訓練，效果不輸藥物控制長期下背疼痛；但若有急性背部疼痛、外傷或者手肘或肩膀關節受傷的人，不適合做棒式。

年長者若肌肉力量較弱，可嘗試將背部打直、雙手上舉往後貼近雙耳停留數秒，抑或平躺在床上將臀部抬離床板做提臀的動作，也是效果不錯的方式。

長者可利用看電視或空閒時間做居家肌力運動，包括坐姿起立、扶椅半蹲、扶椅腳後抬、坐...
長者可利用看電視或空閒時間做居家肌力運動，包括坐姿起立、扶椅半蹲、扶椅腳後抬、坐姿抬腿等動作。(圖：台灣屏東縣政府提供)

肌肉 骨科 健身

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