醫師的話／14問答 解碼白內障手術

估計美國在2023年將有370萬人需要做白內障手術。（Getty Images）

在正常情況下，瞳孔後方的水晶體是透明的，但是由於衰老或者是損傷會導致眼球晶狀體的構成組織細胞發生變化。當晶狀體中的蛋白質 和纖維分解後凝結，會出現混濁就是白內障。剛開始的時候混濁對視力的影響不大，但是卻會愈來愈嚴重，明顯影響視力甚至於失明。

根據世界衛生組織(WHO)的調查，大部分的人在60歲左右開始出現白內障，而美國白內障手術的平均年齡是73歲。而事實上眼睛晶狀體的變化大約在40到50歲的時候就開始了。

Q1：目前多少人做白內障手術？

A1：根據美國國家健康研究院的估計在2023年將有370萬人，歐洲有700萬，全世界有2000萬人需要做白內障手術。

Q2：是否所有白內障的患者都需要做手術？

A2：根據世衛 組織的數據，白內障仍然是全世界導致失明的最主要的原因（51%）。在美國，到了80歲的時候有50%的人都與白內障掛邊。不是已經做了手術就是受到白內障的干擾。若是不及時治療，最後白內障會阻礙光線進入眼睛，並導致視力完全喪失。

Q3：白內障的手術是早點做還是晚點做比較好？

A3：只要有了白內障，手術摘除永遠不會太晚，但是最好在白內障尚未成熟的時候摘除，這樣可以縮短手術和恢復的時間。等了太久，成熟的白內障會引起嚴重的視力障礙。

Q4：白內障手術後，視力也受到影響嗎？

A4：一般正常情況下，白內障手術有助於恢復正常的視力。只是由於腫脹，在手術後會立即出現視力混濁或模糊的情形，不過在手術後四到六周內，應該就恢復正常視力了。

Q5：同一隻眼睛可以做兩次白內障手術嗎？

A5：白內障的手術，主要是眼科醫生用人造晶狀體來替換損害的晶狀體。更換已經混濁的晶狀體，自然視覺再度清晰，白內障就不會再發生了。

一般來說只需要進行一次白內障手術。只是，有些人在白內障手術之後，還可能出現續發性白內障。一旦發現，簡單的雷射手術就可以去除這些生長物並恢復視力的。

Q6：白內障手術的效果能夠持續幾年？

A6：若是植入了全新的人工晶狀體，可以終身享用。95%的人在手術過後視力得到改善。一般情形之下，植入了人工水晶體之後可以使用三、四十年以上。

Q7：做了白內障手術，還可以運動嗎？

A7：根據美國眼科學會的建議，做了手術之後兩個月內，應該避免體力工作、劇烈運動（打球、跑步）等。避免引起人工水晶體位移的風險，以及出汗時汗水進入眼睛增加感染的風險。另外為了避免眼睛的創傷，不要用力、碰撞眼睛、或者用力揉眼睛等。

Q8：手術之後可以化妝、擦防曬乳嗎？

A8：一般建議在一、兩周之內不可化妝，或擦任何東西在眼睛的周圍，主要是避免感染也不要與他人身體接觸太頻繁，很容易引起皰疹病毒的感染。

Q9：手術過後要忌口嗎？

A9：眼科學會建議最好避免抽菸、喝酒或者是攝取太過刺激和酸辣的食物。

Q10：手術後該如何保護眼睛？

A10：首先，外出的時候務必佩戴太陽眼鏡。午睡或晚上安眠的時候可選擇眼罩來保護眼睛，嚴格持續實施至少兩周以上。

Q11：白內障手術一定要做兩隻眼嗎？

A11：若是只有一隻眼睛有白內障的問題，當然是對有問題的眼睛動手術即可。

這是一般的情況中，患者多半兩隻眼睛的白內障程度相當，而且視力都不好。那麼都需要進行雙眼的白內障手術。一次做一隻，會對患者的勢力和生活造成嚴重影響。

Q12：雙眼都有白內障只做一隻眼睛，會有什麼樣的影響呢？

A12：首先，可想而知的就是兩隻眼睛度數不一樣的話，會有屈光參差，使得物相大小，遠近不一致，走路時或者上下樓梯時常有摔跤的危險。而且還有三維立體成像變成平面的情形。另外，若只矯正了一隻眼睛，另外一隻眼睛拖的時間過長，會耽誤變成白內障晚期，會出現許多併發症 ，甚至延誤或者是喪失了復明的機會。

Q13：白內障手術有風險嗎？

A13：一般來說手術之後的併發症很少見，95%是完全成功的。萬一發生的話可能就有下列幾種情形：炎症、感染、出血、腫脹、眼簾下垂、人工晶體脫位、視網膜剝離、青光眼、續發性白內障以及視力喪失等。

Q14：手術很複雜可怕嗎？

A14：目前的白內障的手術已經非常先進，不再做囊外白內障摘除術了。幾乎都是超音波晶體乳化術。所有的外科手術中心都有超聲波探頭。在手術過程中，眼科醫生會在眼角膜上切一個小口，然後將針狀的細針插入形成白內障的晶狀體內。然後用發射超聲波的探頭來乳化白內障並吸出糜乳狀碎片。晶狀體的後體完好無損，可以用於放置人造晶狀體。手術完成後可使用縫線來縫合角膜上的微小切口。

（作者為大華府地區執業醫師）