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密蘇里老婦超速失控 「飛天撞進房屋」屋內童奇蹟躲過死劫

旅遊／東非大草原 野生動物天堂

／金易
吉力馬札羅山主峰與副峰。（作者提供）
吉力馬札羅山主峰與副峰。（作者提供）

人們去非洲肯亞旅遊，主要是看東非大草原的野生動物。在肯亞的東非稀樹草原上，有著名的馬賽馬拉、安博塞利和納庫魯湖等國家公園，是野生動物的天堂。在這片廣袤的大地上，既看到了食草動物和諧相處、溫馨可人的一面，也遵循著食肉動物的叢林法則，可從遍地累累的動物屍骨中看到弱肉強食的血腥一面。千姿百態的動物世界，每天都演繹著不為人知的生動故事。

記得那年12月中旬，我們全家乘衣索比亞航空經過4個小時、飛行3512公里，於當晚8點到達衣索比亞首都亞的斯亞貝巴國際機場。位於東非高原的機場海拔2200米，出機艙下護梯登上擺渡車，感覺天氣涼爽無比。

●東非裂谷 貫穿非洲數國

我們在亞的斯亞貝巴機場轉機，再乘衣航赴肯亞首都內羅畢。又經過1小時45分鐘飛行，於次日淩晨2點到達內羅畢國際機場。肯亞也屬於東非高原，機場海拔也有1600米。天氣涼爽宜人。我們入住酒店後，匆忙漱洗一番趕緊上床睡覺，但睡不踏實，只能似睡非睡那麽幾個小時。

翌日早晨，肯亞龍人旅行社就開車來接我們赴馬賽馬拉國家公園。司機兼導遊是一位黑人，開著一輛八人座、車頂可打開涼篷的越野觀光車，今後六天他全程陪同我們去東非大草原遊覽。

不到一小時路程，來到了著名的東非大裂谷。從盤山公路的觀景台眺望大裂谷，像一條巨大的黑龍，裂谷寬度達十幾至幾十公里，谷底鬱鬱蔥蔥，綠蔭遍地，對面的山巒起伏，盡收眼底。東非大裂谷從紅海到莫三比克，縱貫東非幾個國家，約6000多公里長。大裂谷每年以數釐米的速度繼續擴大，如此億萬年後將非洲撕成兩半，裂谷終將成新「地中海」。滄海桑田，人生幾何？

經過五個小時顛簸，我們終於到了馬賽馬拉國家公園，入住公園外一家四星級酒店，這是一間別墅式酒店，一家一戶獨居的小別墅。

3點半後，司機帶我們去公園，穿過馬賽人的傳統村落。馬賽人是當地原住民，出酒店到公園的一路上，隨處可見三三兩兩馬賽人。除了傳統茅草屋，沿途兩邊出現了雜亂無章又簡陋的鐵皮平頂房，有客棧、商店等，不少馬賽人向遊客兜售著各種旅遊小產品。

進入公園就開始了追尋動物旅遊（Game Drive）。藍天白雲下，粗曠的原野上，生活著成群的斑馬、瞪羚、角馬、長勁鹿和大象等群居食草動物，還有獅子、獵豹、野豬和鬣狗等食肉動物。

所謂的稀樹大草原，就是陸地上草木植物占據優勢，喬木稀疏散生。遼闊的草原，一望無際，星星點點散布著灌木叢林，一棵棵孤伶伶的合歡樹像哨兵一樣看護著它。在廣袤的草原上，斑馬、角馬、大水牛、瞪羚等食草動物成千上百地聚居在各自領地的草地上，和睦相處，互不侵犯，構成一幅大自然和諧的詩意圖。

斑馬的尾部總是對著我們，便於牠們隨時逃跑；瞪羚的尾巴不停地搖晃著，以便遇到天敵隨時拔腿就跑；水牛體大粗壯，一般體格的食肉動物對牠無可奈何，幾百頭大水牛低頭吃草，總有幾個站崗放哨，警惕著周邊的一舉一動。傍晚時刻，夕陽西下，暮色蒼茫，黑幕漸漸降臨，我們盡興而歸。

●鱷魚潛伏 等待落水獵物

第二天上午8點半出發，沿著昨天走過的路開進公園。整個上午就在公園裡轉悠，司機一直諦聽著車內的電話，聽到動物蹤跡的消息就趕緊前去，有時會離開公路、開上曠野草原直奔動物活動地點，讓我們近距離觀看欣賞。時常會遇到多輛越野車同時圍觀獅豹等巨獸的情景。

中午，司機一直往南開車到了馬拉河。馬拉河將馬賽馬拉原野一分為二，有的河段還是肯亞與坦桑尼亞的界河。在混濁的馬拉河水中，我們看到了眾多河馬和鱷魚，牠們潛伏在水中，等待噬殺誤入的獵物。每年動物大遷徙，上百萬頭角馬泅水渡過馬拉河，落單的或體弱的都淪為鱷魚的美食。

之後司機在原野中找了一處遠離野生動物、較為安全的草地，鋪下塑膠布，給我們每人一份飯盒，我們就以天為穹廬、地為餐桌享用野餐。司機還不忘幽默地稱此為超五星級酒店的餐飲。

下午，草原上颳起大風，不久下起了陣雨。我們巡遊到5點半才出園回酒店。

●王者獅子 整天呼呼大睡

兩天巡遊下來，我對野生動物有了全新而貼近的感性認識，試圖描繪一下牠們的個性。

獅子處於食物鏈的頂端，是動物世界的王者，永遠高高在上。因為沒有被其他動物吞噬的危險，整天四仰八叉躺著呼呼大睡，更像動物世界中「大爺」。我們越野車開到灌木叢中的一頭雄獅跟前，大約幾米遠，牠都懶得理人，肚皮對著我們繼續睡覺，偶爾尾巴甩上幾下，驅趕那打擾牠好夢的蟲子。還有一回在樹蔭下，五、六頭雌獅抱團大睡，看到我們在越野車上圍觀，也就偶爾微微抬起碩大的獅頭，瞄了一眼，舔舔爪子，一副愛理不理的樣子，繼續睡覺。

大象是動物世界中的仁慈老大哥，又是聰慧的動物，據說能達到三歲小孩的智力，而牠的性格也像是調皮的「頑童」。我們親眼目睹一對大象母子，在越野車必經的路上，上演一齣有趣的戲碼。一頭小象四腳朝天地撒嬌，懶在地上不走，母象用鼻子輕輕地催打牠，牠就是不起來，繼續在地上打滾撒歡，直到母象生氣地走了，小象才慢吞吞、不情願地起身追趕母象。

更多時候，大象過著群居的生活，往往成群結隊一起行動。大象對幼象保護很嚴密，象群在行動時，幼象就藏在大象的肚皮底下行走，大象四條粗大的象腿彷彿四根大柱子，行動時就像一座移動的房屋，將幼象保護得嚴嚴實實。牠們邁著大步，從我們越野車旁魚貫而過，旁若無人。走到一條小溪，幾頭小象跳進水裡，痛快地洗澡，四腳朝天地在水中翻滾，一會沉沒、一會又浮出水面，互相用鼻子噴水玩耍，好像小孩打水戰，玩得不亦樂乎。

●時髦獵豹 走台步展魅力

獵豹是動物界的「時髦青年」，臉上有兩條對稱、從眼角到嘴角的弧線，看上去很萌，身穿白色花皮袍子，身材俊俏挺拔，皮毛幹凈整潔，一塵不染。獵豹也是群居動物，往往五、六隻一起生活。對於圍觀的人類，牠們視若無睹，我行我素。在眾多越野車前踱著方步，走來走去，彷彿在伸展台上展示自己的魅力。

長頸鹿則更像是「紳士」，走起路來永遠昂首挺胸，款款而行，不徐不疾。三兩頭長頸鹿交頸而立，或者十幾頭排成一字行，一副高高在上的樣子，與世無爭，不屑於與其他動物爭強好鬥，始終生活在自己的天地中。駝鳥則是高貴的「舞者」，奔跑時翩翩起舞。

在充滿生機的原野上也有醜陋的角色，野豬突出一對獠牙，渾身長滿黑色鬃毛，樣子十分醜陋凶狠，奔跑起來狼奔豕突，好似動物界的「黑老大」。鬣狗又稱土狼，皮毛花色雜亂，渾身骯髒不堪，往往十幾條一塊行動，哄搶其他動物的戰利品，或者仗著狗多勢眾，對落單的獅子進行偷襲，完全一副「無賴潑皮」樣子。

而狒狒等靈長類則是動物界的「流氓」，到處惹事生非。禿鷲最沒出息，好比「飛盜」，牠展開巨大的雙翅，盤旋在其他食肉動物爭食的戰利品上，時刻等待著食肉動物飽餐一頓離開後，猛撲下來啃食殘剩在骨架上的肉末，分上一杯羹。

●納庫魯湖 火烈鳥的樂園

第三天早晨7點半，我們前往下一個景區─肯亞中部的納庫魯湖。經過4小時路程，我們到達納庫魯湖國家公園。

入住的酒店鄰近湖邊，中間隔著幾百米草地，能看到遠處的湖水。酒店是平房式，一幢平房兩間客房。落地窗戶，打開玻璃窗戶就是陽台，陽台離草地不過一米高。草地上到處遊蕩著狒狒，伺機搶奪客房裡的食品。我看到酒店服務員手持長棍，見狒狒就追趕，直到把牠們趕出欄杆外。

酒店的餐廳面對草地，遠方是納庫魯湖，在此就餐，賞心悅目。不遠處站著拿棍棒的服務人員，隨時準備驅趕前來偷襲的狒狒。

納庫魯湖因有火烈鳥而聞名，下午進入公園時颳起大風，塵土飛揚，陰雲密布，不見陽光，茂密的森林頓失靈氣，灰濛濛一片。不久，雲開霧散，陽光燦爛，樹林翠綠欲滴，頓時心情開朗。

我們有幸地看到了在馬賽馬拉沒看到的犀牛，至此看全了非洲五大獸（獅、象、豹、大水牛和犀牛）。儘管年底不是看火烈鳥的季節，但來到湖邊還是有幸看到湖中央的火烈鳥，大約有上千隻火烈鳥吧，總算不虛此行。因距離較遠，只能借助望遠鏡才能觀賞。時不時地有成行成排的火烈鳥起飛，在空中成一字翺翔，來回飛舞。返回酒店途中，還看到成千上百的大水牛臥伏草地，成群結隊的瞪羚穿梭在樹林中。

第四天淩晨6點，我起床後打開窗簾，看到遠處成群結隊的狒狒朝我們酒店奔來，大約有上百隻狒狒，接近酒店時又分散開來朝各客房襲來。我瞅準時機，把一根香蕉扔出窗外。一隻狒狒眼疾爪快，奔來搶起就吃。還有兩三隻狒狒迅速地爬上大樹玩耍，一會兒服務人員就過來把牠們驅趕走。

●智慧大象 過馬路有秩序 

早餐後，我們前往最後一個景區─安博塞利國家公園，去看非洲第一高峰吉力馬札羅山。經過幾個小時的車行，下午5點到達肯亞東南部的安博塞利。車子進入公園，司機把車頂打開，我興致昂然，站在越野車上，視野寬闊，可以全方位地觀看。我迎風而立，風很狂，一下把我的旅遊帽給吹跑了。

公園內越野車只能在公路上開車，不能離開公路駛入荒野，一路上只能遠遠地看獅子、駝鳥和大象等，憑藉望遠鏡才能看清。很幸運看到幾百米遠的叢林中，一頭獅子嘴中叼著狒狒，從容地在叢林中慢慢走過。我們終於看到了動物世界中的弱肉強食、血腥的場景，看到了萬獸之王獅子八面威風的場景。

安博塞利地勢較低，因而濕度大，天上雲層很厚，始終看不到吉力馬札羅山，感到十分遺憾。

第五天也是一整天在安博塞利公園巡遊。公園裡看到最多是大象，往往是十幾頭、幾十頭大象家族群居。我們乘越野車行駛中，一隊大象看到我們就遠遠佇足不前。我們也停車不前，靜候象群過「馬路」。最前面的領頭象若無其事地晃著腦袋，觀察我們的動靜。見我們毫無動作，感覺沒有危險，便緩緩地過了馬路。之後又轉過龐大的身軀，佇立繼續觀察我們的動靜，待確定沒有威脅後，五、六隻小象才從我們跟前魚貫而過，最後跟著一頭殿後的大象。整個過程先有觀察、繼而護送、隨後殿後，隊形整齊，有條不紊，令人贊嘆，我們終於見識了大象的智慧。

●吉力馬札羅 鎖在雲霧中

中午時分，我們途經公園內一家五星級酒店，在路邊看到一隻母狒狒懷裡抱著小狒狒，另一隻公狒狒幫著理毛。正當我們拍照觀賞時，母狒狒突然放下懷中的小狒狒往後竄跳，乘我們不備上了車後頂想闖進車內搶東西，被司機大聲喝斥趕跑了，虛驚一場。

隨後來到一座觀景台，可以居高臨下俯瞰四面八方的動物，也是欣賞吉力馬札羅山最佳地點。但遺憾的是雲層依然厚重密布，吉力馬札羅仍隱藏在雲霧中。我們一邊觀賞美景、一邊野餐，之後就返回酒店休息。

下午4點半，我獨自一人再赴公園巡遊。幾天下來妻兒感到疲勞了，就在酒店休息。這次巡遊我仔細觀賞原野上的傘狀合歡樹。成片成片的樹木，蓋冠如傘，婷婷玉立，婀娜多姿，儀態萬方，在晚霞中搖曳多姿，美不勝收。

第六天，我們就要與安博塞利告別了。也許誠心感動了上蒼，在返回途中終於撥雲見日，讓我們看到了浮在厚厚雲層之上的吉力馬札羅山雪頂，那淺淺的一彎在陽光下向我們露出了淡淡的笑臉。然而真正欣賞吉力馬札羅，卻是在翌日清晨，我們在飛機上看到了機翼下遠方的吉力馬札羅那白雪皚皚的主峰，圓錐型雪峰圍繞著白雲，在陽光下熠熠生輝；也看到了雲罩霧繞的副峰，恍如聖潔的仙女。雙峰對峙，一覽無遺。

我們全家這趟肯亞之行，閱歷了原生態的動物天地，各種動物鮮活地生活在大自然中，自由自在，物競天擇，弱肉強食，感觸很深。尤其是妻子，當初懷著陪同孩子看動物的心情去到東非大草原，沒想到此行後卻念念不忘，總想有機會在重遊草原。尤其是，回國後我們再去北京動物園，看那些被圈養的動物，一旦被剝離了原生地就失去了靈氣，感到索然無味矣。

注意事項：

一、在東非大草原上，一切聽從司機安排，不要隨意下車，以免遭到潛伏的野生動物襲擊。

二、觀賞野生動物時，不要挑釁動物，不要大聲喧譁，不要投餵動物。

三、即使司機允許下車活動拍照，也不要靠近河邊或水塘，水中河馬貌似笨拙，實質凶險無比，經常竄上岸偷襲人。

四、經過當地原住民馬賽人，不要隨意與他們搭訕，以免冒犯他們的尊嚴與習俗；也不要隨意購買他們的工藝品或特產之類的，以免上當受騙。

五、需要給司機五到十美元小費。

遊客觀賞獅群。（作者提供）
遊客觀賞獅群。（作者提供）
母狒狒企圖跳上我們的車。（作者提供）
母狒狒企圖跳上我們的車。（作者提供）
東非原住民馬賽人。（作者提供）
東非原住民馬賽人。（作者提供）
東非大裂谷。（作者提供）
東非大裂谷。（作者提供）
大象與幼象。（作者提供）
大象與幼象。（作者提供）
東非大草原上的合歡樹。（作者提供）
東非大草原上的合歡樹。（作者提供）
象群戲水。（作者提供）
象群戲水。（作者提供）
東非大草原上的食草動物。（作者提供）
東非大草原上的食草動物。（作者提供）
風度翩翩的獵豹。（作者提供）
風度翩翩的獵豹。（作者提供）
狒狒一家。（作者提供）
狒狒一家。（作者提供）

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