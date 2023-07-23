旅遊／搭船賞鯨 登龜山島漫遊

龜山島正面。（作者提供）

初中畢業旅行曾到「羅東」看木材廠、紙廠、礁溪冷泉和宜蘭酒廠，乘坐小火車馳騁在蘭陽平原上，在不遠的海面上佇立著一座活像烏龜的島嶼，是我對「龜山島」的最初印象。

說它遠，明明可以看到；說它近，當時還真沒交通工具可供登島。一拖就是幾十年，最近聽了朋友的介紹「龜山島」開放觀光 ，就背了背包，到「圓山捷運站」後面的公路轉運車站，跳上前往「頭城」的國光號巴士。可以用悠遊卡，椅子也非常舒適，讓人覺得像飛機座位。在市區裡向北走到「南港轉運汽車站」，位置就在「南港展覽館」旁邊，又上了幾名乘客後，就一路駛向「頭城」。

由於經過「雪山隧道」，感覺一路都在山洞裡行駛，非常難得看到窗外風景。漫長的行程出了山洞，眼前一亮，原來已經到了「蘭陽平原」。時值春耕發苗，翠綠的秧苗在農田裡搖曳，努力向上生長，期望早日成熟結果。成片的稻田可能比不上「嘉南平原」多，但是東海岸的米卻是出名的香。到了「頭城」，市區不大，多數乘客都下了車，只有五、六位遊客繼續駛向底站「烏石港」。

說來真巧，下了車對面就是碼頭，大幅遊船的廣告就怕你看不到，說明意向後，接待小姐熱心地代填報名表，繳了費用，不到十分鐘就可以上船了。船隻很新但不是很大，大約有五、六十位遊客，分別坐在上下艙，我覺得天氣還不錯，就選擇坐在透空的後艙陽台。每人配發救生衣並接受詳細的安全說明後，就啟乘出航了。

遊覽計畫包括賞鯨豚、環島、上島參觀三項行程，首先去看大鯨魚，航行約一小時繞了很大一圈，只見三條貨船擦身而過，水面不見任何鯨的蹤跡，就連淘氣的海豚也未曾出現。失望之餘，船長向大家抱歉，請保留票根，下次來玩時憑票可免費觀鯨。遊船出海離岸不到100公尺，浪頭就大了起來，不少人開始暈船嘔吐，我身旁一對情侶，身高一米八的壯漢捲曲身子，依偎在女友懷中，女友溫柔的安慰和不停擦拭，令人有溫馨的感動。

環島航行時了解到，「龜山島」是座400多公尺高的活火山島，島的正前方有岩流噴出，汙染大片水面，當地人稱之為「牛奶海」，同時空氣中充滿了硫磺的氣味。全島都是岩壁，只有二處海灘可供登陸，在軍事上是座易守難攻的前衛基地。遊船靠岸大家登陸，立刻變得生龍活虎，明白了人還是陸地的動物，要想吃討海人的飯是不容易的。

島上已無任何原住民 ，為了交通、糧食、教育、工作和婚姻問題及大陸漁工聚集的隱憂，政府辦妥安置全島回歸台灣的計畫，目前只有少數海防弟兄駐守。迎面可見一池恬靜的淡水湖，大量鱸鰻和吳郭魚游弋其間，一座涼亭對映著遠方的白色觀音菩薩立像，背後的高山綠樹茂密，大有江南水鄉的情景，順著環島步道 不遠處有所「普陀巗」的寺廟，旁邊有片門牌還在門柱上，據說是島上居民最後留下唯一的物件，成為網紅打卡勝地，我則覺得原住民倔犟得可愛。

回航已近黃昏，風平浪靜的回到了「烏石港」，漫步走到了海鮮餐廳，折騰一下午，若不大吃一頓鮮美的海產，豈不是「入寶山而空手回」嗎？