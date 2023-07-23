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封面故事航母篇／航母博物館 隱藏海軍祕密

蕭愛
三架競賽機飛越「中途島號航空母艦」上空。（Getty Images）
三架競賽機飛越「中途島號航空母艦」上空。（Getty Images）

世界上各式各樣博物館很多，航空母艦博物館寥寥可數。服役最久的中途號航空母艦，退役後落腳在聖地牙哥港口，成為最受歡迎的航空母艦博物館，男女老少都能在此大開眼界，體驗冒險，向海軍傳奇致敬。

中途號改建 泊聖地牙哥

航空母艦是二次大戰末期，應需求而誕生的巨大軍艦。一直流傳一則笑話：兄弟在同一條航空母艦服役，竟然數年從沒有在船上相遇過。聖地牙哥的USS Midway中途號，從二次大戰末1945年開始服役，一直到1992年除役，共服役47年，是20世紀服役時間最長的美國航空母艦。它同時可容下4500名船員，有上百萬海軍官兵在船上服役過，他們平均年齡19歲。

聖地牙哥是美西最好的軍港，2003年中途號捐贈非營利機構，改建為博物館，就停泊在聖地牙哥港口，2004年開始對外開放，成為最有趣、最適合一家大小一起來參觀體驗的觀光景點。

進入航母的門票是成人票(13+)31元，兒童票(6-12)21元，退伍軍人21元。在網路上先行購票可以便宜兩元。告示牌上還特別標明：你的門票是支持我們非營利機構。

知識性旅遊 有中文解說

巨大的航空母艦可以參觀的地方很多，一進大廳會發給每人一個語音導覽解說器，可以要求中文解說。走到每一點，只要對準感應的地方，發出嗶聲，就可以邊走邊收聽解說員的詳細解說。很顯然導覧解說下了很多工夫，文稿寫的非常有趣，國語又十分標準，有些甚至是請當事人來錄音，參觀航空母艦變成有趣又知識性的旅遊。

航空母艦分為三層，首先進入的是中層，是大通艙，可以停70多架飛機，可見其之大。有多架飛機開放可以爬上去，坐在駕駛座上，想像自己是酷酷的飛行員。大廳一角有紀念品商店，有飛行員夾克等相關物品出售。

航空母艦的舵盤。(蕭愛╱攝影)
航空母艦的舵盤。(蕭愛╱攝影)

走上樓去是艦上甲板，停放各種小型戰鬥機。每一種功能都不同，每一架飛機都有詳細解說，並透露一些有關飛機的小祕密。甲板上有位軍官瀟灑的指揮飛機起降，許多遊客也跪蹲在其身旁，與軍官合影。船尾樹立了一排標示牌，完整呈現美國海軍的發展史。而隔海對面，正停著好幾艘現役海軍軍艦。

航空母艦博物館頂樓甲板有模型人指揮戰機起降。(蕭愛╱攝影)
航空母艦博物館頂樓甲板有模型人指揮戰機起降。(蕭愛╱攝影)

從甲板上的一個小入口進入，裡面是艦長指揮中心及其寢房、小會客室、小㕑房等。

生活機能全 還有打架房

而下面的第三層，則是容納4500官兵的生活區域，裡面什麼生活機能功能都有。有一個房間是提供給大家打架的。在海上生活孤寂，當煩燥的年輕人有糾紛時，最好的辦法就是讓他們好好打一架，戴上頭盔手套，打得大家都精疲力竭了，爭端就解決了。打架沒有辦法解決，還設有監獄可以管制犯罪之人。此外還有撫慰心靈的教堂及郵局，在沒有網路的時代，郵局好像是水手們與親人間的那條線。

航空母艦隔間小餐室，供軍人約會女友的情調餐。(蕭愛╱攝影)
航空母艦隔間小餐室，供軍人約會女友的情調餐。(蕭愛╱攝影)
航空母艦內撫慰官兵心靈的教堂。(蕭愛╱攝影)
航空母艦內撫慰官兵心靈的教堂。(蕭愛╱攝影)

航空母艦經常有學校學生來參觀，也許艦上的某些啓發，年輕人會對海軍有興趣。

聖地牙哥港口因為有了中途號博物館，成為人們喜歡的旅遊景點。在港口南側還有水手擁吻的大雕像，它幾乎成了聖地牙哥軍港的地標，許多人在雕像前也擺出相同姿勢攝影留念。

鮑勃霍伯雕像 紀念最愛

在靠近海邊的角落，有明星鮑勃霍伯（Bob Hope）勞軍實況的雕像，這位明星經常去駐外美軍基地勞軍，這批雕像就是紀念這位軍人特別喜歡的明星。

鮑勃霍伯（Bob Hope）勞軍銅像在航空母艦的旁邊。(蕭愛╱攝影)
鮑勃霍伯（Bob Hope）勞軍銅像在航空母艦的旁邊。(蕭愛╱攝影)

最近海軍又在此地立了新的紀念碑，1944年海軍在二次大戰立下的戰績，受到總統褒獎。黑色大理石石碑刻下海軍曾經艱苦奮戰的精神。

許多人到聖地牙哥港口，與水兵雕像合照就離開了，錯過中途號航空母艦，非常可惜，到聖地牙哥港口，切勿錯過海軍中途島航空母艦博物。

參觀資訊

海軍中途島號航空母艦博物館（USS Midway Museum）

地址：910 N Harbor Dr, San Diego, CA 92101

開放時間：上午10時至下午五時

全年開放，只有感恩節、聖誕節休息

聖地牙哥 博物館 聖誕節

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