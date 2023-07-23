封面故事古堡篇／赫氏古堡 窺探報業鉅子傳奇　

赫氏古堡的主建築。（記者蕭愛╱攝影）

加州 中部一號公路聖西蒙（San Simeon）旁的山上，矗立歐式城堡，那是赫赫有名的赫氏古堡（Hearst Castle），是報業大亨威亷．藍道夫．赫斯特所建造。從1919年開始規畫建造，直到1947年完工。其設計建築師朱莉亞．摩根是加州第一位女性建築師，更為古堡留下傳奇。

赫氏古堡堪稱是全美最豪華的古堡群，由於遺產稅高且維持不易，其後人在1957年將古堡捐給加州政府，成立州立公園。由公園保護、保存和修復。有專業人士的管理和保護，赫氏古堡成為造訪人數最多的加州景點。

花28年建造 全美最豪華

遊客中心有電影院 ，真正的電影院，定時放映電影，介紹赫斯特家族發跡經過、建造過程。從媒體賺了大筆財富的老赫，為了夢想而在偏僻海邊山上建古堡。展示館有海報介紹建造過程的人、事、物，經過多重挑戰，首先修建了一條五英里長的蜿蜒山路、建造水庫、輸水系統、水力發電廠。花了28年時間，終於在山上矗立了令人驚嘆連連，氣勢恢宏的藝術城堡。

赫氏古堡在西部兩大城市洛杉磯與舊金山的中間，都約需三小時車程。它定位是歷史文化古蹟、博物館，不是一般公園，不能自己開車上山，必須在官網上購票，搭乘專車上山，在山上有專業導遊帶領參觀。

矗立山上 如童話世界

赫氏古堡被公園分為四個行程：Grand Rooms Museum Tour， Upstairs Suites Museum Tour， Cottages & Kitchen Tour， 和Evening Museum Tour。首次參加的多半選第一個行程，無論參加幾個行程，都必須回到遊客中心，重新搭大巴上山。

赫氏古堡花園雕塑藝術處處都是。（記者蕭愛╱攝影）

記者是第二次參觀赫氏古堡，選擇參觀客房和㕑房的行程。乘坐公園的巴士蜿蜒上山，山上的城堡宛如童話故事中的世界，另一面則是浩瀚的太平洋。四周山麓正呈現深淺不一的新鮮綠色，這歸功於今年雨水多。除了少數房舍，山下仍是挺荒涼的。

每個行程都是從游泳池開始，湛藍大泳池、羅馬式風格，四周還有各式雕像，彰顯不凡氣派。隨導遊從一小門進入，竟然是藏酒酒窖。早年加州曾有禁酒令，而在山上的古堡卻從不缺酒，各式美酒不知曾醉倒多少人。

赫氏古堡的室內游泳池還有跳水台。（記者蕭愛╱攝影）

客房天花板 設計皆異

隨即參觀四棟大客房，每間房間家具看起來豪華氣派，只是覺得那時的床為何特別小。據說家具多半從歐洲運來，赫氏訂了許多豪華家具，多到許多至今尚未開箱。最令人印象深刻的是天花板，每棟每間都設計不同，睡在床上，還能欣賞美麗的圖案。雕塑 藝術、油畫也布滿每個房間。

赫氏古堡豪華客房床上放置了中國旗袍。（記者蕭愛╱攝影）

赫氏古堡的廚房以比例來說，並非特別大，如果客人特別多時，廚房可能來不及供應。現在赫氏古堡成為博物館，廚房只是展示部門之一。

山頂室外風景讓人豁然開朗，精心設計的花園，各式各樣雕塑像林立四處。當初建造不易，如今要維護古堡及山頂花園亦非易事。幸好加州州政府接手，妥善經營，每年接待85萬遊客。現在赫氏古堡已經超過100年，正展開一連串的慶祝活動。

赫氏古堡花園雕塑相得宜彰。（記者蕭愛╱攝影）

當沿一號公路開車經過聖西蒙時，遙望東邊的青山，山上矗立如夢似幻般的城堡，那是一個有錢人的夢想，傾注畢生之力完成，而受惠的是後代世人。

參觀資訊

赫氏古堡

地點：750 Hearst Castle Rd,San Simeon, CA 93452

電話：(800)-444-4445