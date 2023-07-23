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密蘇里老婦超速失控 「飛天撞進房屋」屋內童奇蹟躲過死劫

封面故事老城篇／到北卡威明頓 尋幽思古

張純瑛
Burgwin-Wright House and Gardens建於監獄舊址上。（圖：作者提供）
Burgwin-Wright House and Gardens建於監獄舊址上。（圖：作者提供）

4月上旬，我們去北卡羅來納州探望女兒一家，愈往南走，愈能看到路旁人家庭園中杜鵑花團簇如霞，比馬州花期早了一個月。女兒說，當地正在舉行杜鵑花節，於是我們抽了一天空前往威明頓市(Wilmington)的愛爾麗花園(Airlie Gardens)賞花。

這株長青橡樹的支幹，恰似一條條遊龍上下左右飛繞著主幹。（圖：作者提供）
這株長青橡樹的支幹，恰似一條條遊龍上下左右飛繞著主幹。（圖：作者提供）

愛爾麗花園 清幽可人

入園後我們發現來晚了。或許因為連下了三天寒雨，一叢叢杜鵑灌木皆顯得綠肥紅瘦，滿地落英。從秋末開到春日的山茶花原本亦是園中勝景，可也都花殘蕾盡。木蘭花與紫藤尚未怒放，蝴蝶房還未有蝶群入住，只有鬱金香艷滿花圃。然而愛爾麗花園卻沒有讓我們失望，一圈走下來，清雅的景致不斷撲睫入目，流連其中不由滿心歡悅。

第一個驚喜是見到一帶蔚藍若隱若現於步道右側的林木間，原來是布雷德利河（Bradley Creek）。踩著棧道走入河心，但見寬約百米的河面上水草款擺，青翠盈盈，宛若一道道河渚，讓人想起《詩經‧關雎》形容的：「關關雎鳩，在河之洲…參差荇菜，左右流之。」

這些如同參差荇菜的大米草(cordgrass)餵養了低層水生物，魚蟹則以低層水生物果腹，魚蟹又成為魚鷹等鳥類的食物，形成自然生態鏈。布雷德利河與愛爾麗花園中心的一個碧湖，都是鳥兒保育區，棲息著160種鳥類。我們看到湖畔一株大樹上，盛開著一朵朵皎白的碩大花朵，仔細一瞧才辨認出是一群水鳥。

愛爾麗湖靜美如詩。（圖：作者提供）
愛爾麗湖靜美如詩。（圖：作者提供）

環園步道離開布雷德利河後，地圖標示下一個景點是高壽大約500歲的愛爾麗橡王。我們看到一棵體積龐偉，枝葉開散如大帳篷的橡樹，立刻拿起相機劈里啪啦拍了許多照片，這才發現樹的背後有大片草坪，草坪的中央和兩側還有好幾株宏偉的橡樹，研究了半天，終於確定中央的那株才是樹王。

根據2007年的測量，它高達39米，主幹圓周超過6.4米，樹冠伸展至32米。這種橡樹由於終年葉綠，名為長青橡樹(live oak或evergreen oak)。愛爾麗花園的樹王，也睥睨北卡羅來納州所有的長青橡樹。

長青橡樹儀表非凡，並非一幹直立擎天，而是眾多支幹橫向生長，粗細與主幹相近。園中有株長青橡樹的支幹恣意橫生，恰似一條條遊龍上下左右飛繞於主幹四圍。年紀愈大的長青橡樹，支幹愈多也愈粗，遒勁矯健，雖靜止卻富動態之美。

每一株橡樹都飄盪著一簇簇的灰綠色長鬚，名為「西班牙苔癬」(Spanish moss)，其實與西班牙無關，也非苔癬。它屬於鳳梨科鐵蘭屬，中文名稱是松蘿菠蘿，可實在不像鳳梨。倒是原住民叫它「樹的頭髮」以及法國殖民者呼為「爺爺的鬍鬚」都頗為傳神。

高齡500歲左右的老橡樹。（圖：作者提供）
高齡500歲左右的老橡樹。（圖：作者提供）

松蘿又名女蘿，附生於大樹上，正如李白詩<古意>描述：「君為女蘿草，妾作菟絲花。輕條不自引，為逐春風斜。百丈托遠松，纏綿成一家…」它非常識相，沒有把根插入樹裡寄生，而是吸收空氣中的水分得以成長，難怪在潮濕偏暖的美國南方沼澤地，松蘿菠蘿攀附喬木非常普見。愛爾麗花園也因為無處不在的數百棵老橡樹上，飄垂著絲縷如幻的松蘿菠蘿，而使園內散發著神祕清幽的氣氛。

愛爾麗花園其實更像歐洲鄉間的莊園，老樹遍布，濃蔭匝地，碧草若氈。偶而見到幾座古典雕像、一棚花架…遊人稀落的一隅，一座噴泉更教人驚喜，靜寂中但聞水聲琤琮，與南朝詩人王籍所說的「蟬噪林逾靜，鳥鳴山更幽」有異曲同工之妙。

在園中一角，我們看到一塊牌子標示，那裡曾是第一任主人的豪宅所在。

1886年，富商潘伯洛克‧瓊斯(Pembroke Jones)夫婦買下67英畝土地，以蘇格蘭的故居命名為愛爾麗。他們修築了一座有38個房間和奢豪宴會舞廳的華廈，過著歐洲貴族式的生活，白日打獵打網球，晚上賓客滿座，觥籌交錯。1901年，瓊斯夫人聘請德國庭院設計師Rudolf Topel規畫花園，因此愛爾麗處處是濃郁的歐洲風情。20年後，花園中有超過50萬株的杜鵑和5000株山茶花。

瓊斯夫婦去世後，1948年愛爾麗轉為Corbett家族擁有。1956年颶風重損愛爾麗，Corbett家族決定拆掉瓊斯的豪宅，另建一座較小的房子居住。由於威明頓颶風不斷，Corbett家族深為維修困擾，於是和當地的新漢歐佛郡(New Hanover County)洽談出售事宜。1999年郡政府以1000餘萬購得，開放給公眾參觀。

望著牌子上的標示，不由得浮想聯翩，倘若那座氣派高華的宅第重起於如今的草坪和紅磚地上，燈火輝煌，冠蓋雲集，將是何等震撼的景象？富貴，果真如雲煙，不會長續久留。

Mansion1 老宅前豎立的鐵牌，解說其歷史淵源。（圖：作者提供）
Mansion1 老宅前豎立的鐵牌，解說其歷史淵源。（圖：作者提供）

歷史區老宅 滄桑有韻

離開愛爾麗花園後，我們開了20分鐘車子，來到威明頓的歷史區(Historic District)。歷史區綜橫數條街，但以市場街和第三街的附近老建築最多。

18世紀的建築有1745年落成的Smith-Anderson House和1771年竣工的Burgwin-Wright House and Gardens。後者是彼時政商名流博格文(John Burgwin)興建的一棟三層樓的白色優雅樓房，裡面陳設著骨董文物，旁邊的多層次花園小巧而秀麗，很難想到它建於監獄的舊址上，底層曾是牢房。整棟樓宇現在是免費開放的美術館。

歷史區最多的是19世紀的建築。一棟兩層樓的雍容貴氣白色大廈，是建於1858年的市政廳，以前也曾是劇院。從羅馬天主教、聖公會、浸信會到猶太教，各教派的禮拜堂都顯得莊嚴肅穆。穿過市場街沿著第三街朝北漫步，脫離商業區進入住宅區，道路兩側古樹參天，民宅皆古色古香。許多住家前豎立著高鐵牌，解說它們曾經為誰擁有，主人又具何等身分。

老宅前豎立的鐵牌，解說其歷史淵源。（圖：作者提供）
老宅前豎立的鐵牌，解說其歷史淵源。（圖：作者提供）

一棟紅頂灰牆的老宅看起來頗像電影裡的鬼屋，看解說牌才知女主人Rose Greenhow在內戰期間為南方做間諜，企圖越過北軍的封鎖線前往南軍的費雪堡時溺死海裡。或許月黑風高之夜，她的魂魄會歸返舊宅，穿堂過室撫桌摸椅，發出一聲幽嘆。

20世紀前 曾是北卡第1大城

先後參觀過愛爾麗花園和歷史區，原本對威明頓一無所知的我不禁想去瞭解其歷史斑駁。目前人口只有11萬，排名北卡第八，然而在20世紀以前，它曾經是北卡最大最繁榮的都會。

位於北卡東南海岸的威明頓擁有大西洋海港，從16世紀早期起，就有歐洲人陸續登陸。18世紀歐洲人紛來移民，於30年代建埠，後以英國威明頓伯爵命名。往返於歐洲和新大陸之間的貨運，使威明頓持續蓬勃發展，躍居北卡第一大城，因此會有瓊斯、博格文這些建宅修園的社會名流。

殖民者一方面驅趕原住民，一方面自非洲輸入黑奴解決勞動力問題，黑奴遂占威明頓人口多數。南北戰爭後，獲得自由的黑人擁有自己的產業和投票權，於是在黑白共治的政府中出任重要職位，引起白人至上主義者不滿， 1898年發動政變，推翻合法選出的政府，殺戮非裔市民，破壞其產業和住房，史稱「1898年威明頓大屠殺」，是美國歷史上唯一成功的政變。大量非裔離開威明頓，北卡第一大城的地位遂拱手讓給夏洛特。

之後北卡又制定剝奪黑人投票的法律，直到1965年民權運動興起後才恢復。

歷史區的邊緣是恐懼岬河濱步道(Cape Fear Riverwalk)，長達2.82公里。1585年，英國人Richard Grenville的船隻在一處海岬遇到風險，船員恐懼即將遭難，因此稱其為恐懼岬，該河入海口靠近恐懼岬而得名。

我們面前的恐懼岬河濱步道卻讓人感到平靜舒暢，一邊是乾淨的樓房和露天茶座，一邊是平闊開朗，流水悠悠的河面。對岸連綿的綠地中，停著第二次世界大戰時服役的北卡羅來納號軍艦。2020年9月2日，當時的總統川普宣布威明頓是美國第一座二戰歷史城，北卡羅來納號猶如二戰紀念碑。

歷經繁華，如今的威明頓不再是貨運熙攘的北卡第一大城，少了都會的擁擠緊迫，反而顯得清新恬淡。踏過它的歷史足跡，再去離市區僅半小時的四個海灘享受藍洋黃沙，每一位遠客都能在威明頓度過一段悠閒、充實而美麗的時光。

北卡羅萊納號軍艦猶如二戰紀念碑。（圖：作者提供）
北卡羅萊納號軍艦猶如二戰紀念碑。（圖：作者提供）

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