大仁說財經／堪薩斯州零售盜竊嚴重 毒癮助紂為虐

堪薩斯州零售業組織性盜竊犯罪嚴重，且與毒品掛鉤。（路透）

販售內衣知名品牌「維多利亞的秘密」一家分店每月因盜竊損失3萬元，比全美任何其他分店都來多。但它並不像某些人想像的那樣位在舊金山、芝加哥或紐約；它在堪薩斯州 威契塔市(Wichita)。

世界周刊7月9日曾報導，零元購不只發生在東西兩岸的大城市，中西部堪薩斯州威契塔市正努力解決棘手且氾濫的盜竊案。

商店盜竊的模式，不僅是一次性的小額入店盜竊，而是從昂貴的精品到日常用品的計畫性和無恥的搶劫，讓全美零售商 感到緊張。在舊金山等大型城市，零售商紛紛關閉門市，將原因歸責於犯罪行為。

但不僅是沿海大城市正在應對這個問題。位在美國中西部的中型城市堪薩斯州威契塔市以其豐富的創業傳統而聞名，更是必勝客和Coleman Co.總部所在地，但它也正與零售盜竊的嚴重性和普遍性作鬥爭。

堪薩斯州總檢察長、共和黨籍的柯巴赫(Kris Kobach)表示，零售犯罪是該州一個「不斷快速上升的問題」，並補充說堪薩斯州和密蘇里州在全美零售犯罪量中排名前十。2021年堪薩斯州因盜竊而損失約6.42億元。

連鎖內衣店 每月被偷數萬元

他說，在堪薩斯州，另一種禍害也正在推波助瀾：毒品 ，尤其是芬太尼成癮，「販毒和組織性零售犯罪之間存在聯繫。」「組織性零售犯罪問題不僅沒有好轉，反而變得更加嚴重。它並不是空穴來風。這些犯罪企業常常與毒品販運重疊。」

負責堪薩斯州最大警察局的威契塔市警察局長沙利文(Joe Sullivan)4月時提供了一些關於這座堪薩斯州最大城市零售犯罪不斷升級的驚人數據。他表示，有40萬居民的威契塔市某些備受歡迎的零售連鎖店是全美受零售盜竊影響最嚴重的商店之一。

他說，「在與一些大型零售商交流後，它們表示在威契塔市的一些分店是最大的問題。」「它們都是全國性連鎖店，但威契塔市分店的零售盜竊率無論是在本地還是全美都是最高的。」

他說，威契塔市的一家「維多利亞的秘密」分店每月因盜竊損失數萬元。更糟的是，銷售體育用品和戶外產品的Cabela's百貨公司也說其威契塔市分店是全美盜竊率最高的商店。

樂高到珠寶服飾 最常被偷

史勞特表示，今年威契塔市的零售犯罪比去年增加34%，較五年平均水平增加35%。

他表示，零售商回報被盜竊最多的物品包括高價服裝、樂高玩具、珠寶、鞋類、美容和化妝品、體育用品、電動工具和汰漬洗滌劑，這些物品也通常為是全美被盜最多的物品之一。

他說，由於大多數零售商都制訂不干預政策來保護員工和購物者，因此竊賊喜歡利用這一點「基本上拿走任何可以快速帶出商店的東西」。

史勞特說，被盜的商品通常會流入線上市場或較小的社區商店，並在那裡出售以獲取快速利潤。

根據美國零售聯合會(NRA)資料，全美商品因盜竊、欺詐、損壞和其他原因造成的商品價值損失的「縮水」程度，預計2021年將損失945億元，比2020年的908億元增加4%。將近半數的損失歸因於大規模盜竊。

兩黨《資訊法案》(INFORM Act)生效後，零售業獲得一些遏制線上銷售被盜和仿冒商品的戰鬥資源。新法律要求線上市場收集、驗證和披露大批量產品的第三方賣家資訊，包括銀行帳戶、稅號和聯繫資訊，使仿冒和被盜產品的賣家更難逃脫。

零售竊賊 多有芬太尼成癮

史勞特表示，在威契塔市，許多商店聘請下班的警察來加強安全，但盜竊現象仍然存在，因為在他看來，根本原因同樣難以消除，「這座城市的毒癮變得更加嚴重。」「幾乎每次逮捕嫌疑人時，都會在其身上發現吸毒用具。如果找不到反而會讓人感到震驚。」

芬太尼成癮是堪薩斯州一個特別緊迫的問題。

根據美國疾病控制與預防中心(CDC)的數據，2021年堪薩斯州的藥物過量死亡百分比增幅位居全美第二，其中大多數過量死亡涉及芬太尼，芬太尼是一種強效合成鴉片類藥物，其效力比嗎啡或海洛因強50至100倍。

根據數據，2015年至2020年，Sedgwick郡居民因毒品死亡增加了91%。

Sedgwick郡地方檢察官貝內特(Marc Bennett)表示，毒品危機是那些渴望滿足毒癮的個人轉向犯罪的原因之一，其中包括被犯罪集團招募，進行大規模組織性零售犯罪活動。組織性零售犯罪為犯罪分子提供了一種純利潤的商業模式，「沒有管理費用、租金和產品成本。全部都是獲利。」

柯巴赫在證詞中表示，堪薩斯州組織性零售犯罪激增的主要原因之一是許多案件沒有受到起訴，「大多數郡都缺乏檢察官。」

他作證說，另一個挑戰是連環竊賊「幾乎總是竊取略低於重罪盜竊水平的金額」。「在堪薩斯州，他們只偷大約900元的東西，以低於1000元的門檻。」