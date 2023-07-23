稅務漫談／冒充「國稅局退稅」的竊賊 還擁有雙語優勢

來自「國稅局」的訊息，有可能是來自詐騙集團的假訊息。（Getty Images）

國稅局 最近發出通知，2019年預計15億元的退稅 將於今年10月16日到期，約150萬人有資格申請（人均1000元）「低收入政府退稅」（Earned Income Tax Credit簡稱EITC），「兒童退稅」（Child Tax Credit簡稱CTC），「兒童老人照顧抵稅」（Dependent Care Expense Deduction Credit簡稱DCEDC），「美國教育抵稅」（American Opportunity Tuition Credit簡稱AOTC），「健保抵稅」（Premium Tax Credit簡稱PTC），此外還有「清潔能源抵稅」（Energy Saving Tax Credit），「電動車抵稅」（Qualified Plug-in Electric Drive Motor Vehicle Credit）等雖不能直接退稅，但可以抵稅，同樣增加報稅人的退稅。

問題也接踵而來，因為如此誘人的「大單」給蠢蠢欲動的盜賊們提供了大顯身手的機會。

他（她）們喬裝為國稅局的「使者」，把蓋有國稅局標籤的信封寄給民眾，信的內容為：

「你有資格領取2019年退稅xxxx元，但國稅局需進一步核實你（們）的社安號，銀行帳戶，手機號碼及家庭住址，請務必在10月17日（正確日期應為10月16日）以前回覆，並寄送到以下地址（虛設的假地址），如有問題可以打以下電話（虛設的假電話）。 」

鑑於竊賊與國稅局「競標」，國稅局局長沃佛爾（Danny Werfel）在7月3日與全美各州及報稅公司代表聯席峰會（Coalition Security Summit）中大聲疾呼，要將這15億元退稅及時準確無誤地「撈出」寄發給真正的「主人」是國稅局面臨的一大挑戰。沃佛爾特別提醒民眾，國稅局絕不會以電郵、簡訊或透過社群媒體與納稅人聯繫，如果民眾收到蓋著國稅局標籤的信件，但信中提到納稅人2019年的退稅將由國稅局委託的第三方「備案」處理，那就是明顯的詐騙 訊號。

據統計，各州及華盛頓特區有退稅待認領的人數都接近或超過3萬人。預計應退稅未退人數最多的州包括加州14萬5000人，德州13萬5000人，佛羅里達州9萬人及紐約州8萬1600人。

以紐約州為例，8萬1600名「待補稅者」（約8000萬退稅額）只是國稅局對照2018年退稅後的分析數據，因此國稅局必然按照「過濾」後的「待補報」名單逐一發信，提醒民眾他（她）們2019年的報稅（含退稅）還沒有報及認領，因此民眾可能會收到不止一封蓋著國稅局印戳的信件，讓他（她）們真假難辨。

更何況竊賊們擁有「雙語」優勢，他（她）們會把假冒國稅局的信件同時翻譯為西班牙文、中文、韓文、葡萄牙文、俄文等，甚至許願只要提供社安號、名字、銀行帳號和駕照等信息便可立即收到退稅（竊賊修改後可騙取更多退稅），這也是讓國稅局頭疼的地方，明明是假信，但很多民眾覺得很「方便」，還是會信以為真。

沃佛爾自今年5月上任以來，把「反竊」作為己任，他在5月底國稅局召開的聯席會議中，誓言掃盪假冒ERC的「加工廠」，並正式把ERC「加工廠」列為「12騙術」之一，與取締ERC「加工廠」相比，2019年15億元退稅人的甄別工作顯然難度更大，因此沃佛爾寄希望於各州政府及報稅人專業組織的配合，「喚醒」民眾以識別真假國稅局的「商標」，不讓竊賊的詐騙陰謀得逞。

沃佛爾三個月期的工作評定將取決於：

1、15億元退稅的發出概率（自然是愈高愈好）；

2、詐騙概率（自然是愈低愈好）。錢要花在刀刃上對於沃佛爾來說並不為過。（作者為註冊會計師）

詐騙信特徵:奇怪標點、混合字

國稅局（IRS）示警，提醒納稅人留意一類新型詐騙信件；它們通過引誘民眾相信自己可以獲得退稅，從而騙取納稅人的身分信息，獲取非法牟利。

這種詐騙手段是寄送本信件給收件人，隨附的信件中印有國稅局的刊頭以及「這封信與您未申領的退稅有關」的文字內容。與多數詐騙信件一樣，這封信中偽造了國稅局的聯繫信息和電話號碼，試圖引誘納稅人通過電子郵件或電話提交個人信息，如駕照信息等。犯罪分子企圖利用這些信息，獲取退稅或其他財務好處。

在這類騙局中，收件人被告知他們可獲得一筆退稅款，但必須先提交個人「報稅信息」。同時，這類信件中還印有這樣的語句：「您只有提交這些信息後才能申報退稅，且這些信息必須交由一位可以幫助您提交未申領財產索賠申請的代理人處理。一旦您提交了所有信息，請密切查收電子郵件，以及代理人的回覆。謝謝。」

國稅局指出，此類詐騙信件中常出現奇怪的標點符號、混合字體，以及不正確的內容。國稅局還表示，絕對不會通過電子郵件、短信或社交媒體與納稅人取得聯繫。

此外，國稅局提醒，民眾切勿點擊任何自稱是國稅局的訊息，或回覆稅務相關的釣魚短信或點擊URL鏈接，它們可能是駭客加載勒索軟件的一種方式。納稅人還應警惕看似來自朋友或家人的信息，這些信息可能是由身分盜竊者發送。

遇到可疑信息時，應通過另一種通訊方式來驗證發送者的身分。國稅局鼓勵民眾將可疑電子郵件或短信副本作為附件發送至[email protected]進行舉報，舉報郵件中應包含對方的電子郵件地址或電話號碼、發件日期等。(記者 趙健)