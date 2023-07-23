理財百科／即使跟你要 這5種情況不用給小費

小費並非在所有情況下都要給。(美聯社)

除了傳統的餐廳、髮廊、計程車，現在就連超商 店員、機場自助結帳機台，都會提示顧客給小費。

「禮節先生」法利(Thomas Farley)形容，前述現象為「小費通膨」(tipflation)。不過，法利建議，以下五種情境，即使被索小費，也可以不給。

1.專業人士

不用給有收入的專業人士或交易執行者小費，包括醫生、律師、老師、水管工人或電工。

法利說，給這些人小費「打破傳統且尷尬，在部分情況下，可能會被誤會試圖討好，或某種形式的賄賂。」

2.櫃台服務

櫃檯服務生通常有薪水，只有那些負責將食物送到你面前的外場服務生靠小費增加收入；換言之，不用給咖啡 師或收銀員小費，即使平板上有此提示。

史旺禮節學院(Swann School of Protocol)創辦人伊蓮‧史旺(Elaine Swann)說：「櫃台人員把平板轉向顧客是個引人注目的動作，人們會因不好意思而給小費，但你不必這麼做。」

史旺表示，並非絕不能給櫃檯人員小費，假如你經常光顧這家店，把小費給服務佳的店員也很好。

3.開放式酒會

參加開放酒吧活動，現場或許會出現小費罐。史旺提醒，根據經驗法則，「主辦單位已收取小費，含在場地或酒水服務費中」。

法利表示，參加者沒有義務給小費，但要當作獎賞而給無妨，或許能換得好處，例如酒倒多一些或給一杯冰塊。

4.兩次小費

同一次服務，不用付兩次小費。

史旺聽聞部分做美甲的女性聲稱，美甲師向她們收一次小費，到櫃檯結帳時又被暗示給小費。史旺形容，這只是店家試圖榨乾顧客的荷包。

部分餐廳的餐點費用可能已含20％服務費，結帳時又有20％小費的提示。史旺說：「這種情況下，最好先問清楚小費流向，或直接把小費給服務生。」

5.差勁服務

如果服務態度差勁或行為粗魯，永遠不用給小費，尤其是美甲、美髮這類直接碰觸的一對一服務。

餐廳的狀況較棘手，史旺建議以20％為標準，如果服務生做得不好，還是可以給10％，但有些情況可能與服務生無關。

史旺舉例：「如果餐點等很久才出，那是廚房的問題，用餐環境太吵，也無關服務。」

史旺表示，如果顧客與服務生有不愉快的互動，可以給少一點小費並向主管告狀，讓主管知道這名員工的訓練有待加強。