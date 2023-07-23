娛樂／火辣炎夏 限制級喜劇連映

珍妮佛勞倫斯（後）在「珍愛硬起來」中接下「破處任務」。（取材自IMDb）

探討青春與性的限制級喜劇，向來都是北美暑期檔的保留項目，今年也不例外。奧斯卡影后珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）挑大樑的限制級喜劇「珍愛硬起來」（No Hard Feelings，又譯「不要見怪」）早前在美國3208家影院公映，獲得1510萬美元開畫票房，優於業界預期的1000萬美元，但也不算十分出色。

索尼影業發行的「珍愛硬起來」由善拍喜劇的烏克蘭裔美籍導演吉恩斯圖普尼茲基（Gene Stupnitsky）執導，講述珍妮佛勞倫斯飾演的優步司機為了生計，被迫答應一對夫婦的奇怪要求：和他們即將升入大學的兒子約會，幫助這個靦腆內向的男生告別童貞。目前，該片在影評網站「爛番茄」上的新鮮度達到68%，不過似乎沒有好到可以拉升後續票房。

除了「珍愛硬起來」外，暑假檔期還有其他探討青春性愛的限制級喜劇連番上映，包括四位美國亞裔 女性穿越亞洲，為尋找主角生母展開瘋狂之旅的「兜風」（Joy Ride，獅門影業發行）、女高中生以搏擊俱樂部為幌子，實際上是為了與啦啦隊隊員發生性關係的「酷兒鐵拳」（Bottoms，米高梅發行）等同類電影相繼在今年夏天與觀眾見面。

「兜風」電影海報。（取材自IMDb）

另外8月還有環球影業發行的喜劇「復仇狗聯盟」（Strays，又譯「流浪狗」），有別於以往動物喜劇闔家歡的性質，「復仇狗聯盟」描述慘遭遺棄的小狗與其他流浪狗聯手報復前主人的故事。雖然和人類性愛沾不上邊，但因片中充滿髒話與嗑毒，還有「磨蹭沙發」意想不到的好處等兒童不宜的情節，分級為限制級。

喜劇票房待觀察

然而，「珍愛硬起來」的票房成績，已為後幾檔喜劇拉響了警報。1510萬美元的首映票房，橫向對比，不僅比不上導演斯圖普尼茲基的前作「好小男孩」（Good Boys，又譯「好小子們」）在2019年拿到的2140萬美元首映票房，也遠不如今年2月上映的同類影片「熊蓋毒」（Cocaine Bear）的2320萬美元票房。

曾幾何時，以「美國派」（American Pie）系列為代表的青春性喜劇，也是好萊塢 電影的一大熱銷，在美國本土和海外市場都有不俗營收。但隨著社會風氣的改變和觀眾欣賞口味變遷，這類作品日益式微，哪怕是收穫成功的2009年「醉後大丈夫」（The Hangover，又譯「宿醉」）系列，也已經是距今十年前的產物了。

而且，關注好萊塢電影的讀者或許也發現，近期上映的這些新片，無論什麼類型什麼卡司，製作成本都相比過往明顯上升。一方面，這是因為這些影片大多拍攝於疫情 期間，好萊塢強制要求的嚴苛防疫政策，帶來了不少額外支出（口罩、疫苗、核酸、社交泡泡等）。另一方面，過去一段時間以來，全球許多地區都經歷了一輪嚴重的通膨，百物齊漲，哪怕是不在美國本土拍攝的電影，照樣也會比過往更加費錢。

「珍愛硬起來」電影海報。（取材自IMDb）

所以，像是「珍愛硬起來」這麼一部並無大場面的喜劇片，據說製作成本也高達4500萬美元，甚至還有傳言說是7000萬美元——相信其中有相當一部分是珍妮佛勞倫斯的片酬，可資參考的是，前年的「千萬別抬頭」（Don't Look Up，又譯「不要抬頭」），她的片酬達2500萬美元。

（取材自澎湃新聞）