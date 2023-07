娛樂／小賈姬自揭瘡疤 擁抱不完美

23歲的小賈姬勇於面對身心問題。(取材自Instagram)

曾在前總統川普 就職大典獻唱國歌的小賈姬(Jackie Evancho)早前發行新歌「滾出我的人生」(Get Out of My Life,暫譯),宣告「我要拿回我的權力」。她自述隨著年紀增長,意識到「不用讓每個人都喜歡我和我的音樂」,暢談「絕對可以不完美」,坦然面對她10歲在歌唱選秀節目一鳴驚人暴紅後,接踵而至的心理疾病、厭食症、骨質疏鬆等身心壓力與掙扎。

眾生相雜誌(People Magazine)報導,現年23歲的小賈姬早前透過社群媒體Instagram發布一段影片,訴說她的新歌「滾出我的人生」創作靈感。小賈姬在影片中侃侃而談,說道「我花了一些時間,才鼓起勇氣做這件事。我要說的是很私人的事情,而我認為,許多人都面臨這樣的掙扎,因為社會壓力要求我們做到一些根本無法實現的東西,那就是完美。」

選秀走紅 童年變調

2010年,10歲的小賈姬參加「美國達人秀」(America's got Talent)選拔,以超齡歌喉展現精湛唱功,詮釋義大利 作曲家普契尼(Puccini)歌劇中的詠嘆調「親愛的爸爸」(O mio babbino caro)等女高音古典樂,雖未奪冠,但也榮獲該季節目的亞軍。

小賈姬多年後回顧表示,參加「美國達人秀」之後,她的人生徹底改變。她之後以客座嘉賓的身分重回「美國達人秀」舞台獻唱,巡迴各國表演,參加各大選秀與歌唱比賽節目,並成為美國最年輕的白金唱片歌手。

白金唱片是唱片銷售數量的分類之一,是由「美國唱片協會」(RIAA)評定的付費分類機制,銷量超過50萬張稱作「金唱片」,突破100萬張稱「白金唱片」,超越1000萬張門檻則會被稱作「鑽石唱片」。

去年發行專輯「時間旋轉木馬」(Carousel of Time,暫譯)的小賈姬表示,參加選秀節目後,小小年紀的她便進入影藝產業,而這個產業環境「力求完美」,但成就完美「讓我備感壓力,而我讓自己日復一日陷入這樣的境地」。

小賈姬自我診斷,研判壓力是「造成我罹患厭食症、焦慮及其他一大堆疾病和問題的原因」。

11歲時的小賈姬2011年在廣播電視頒獎典禮上演出。(Getty Images)

她在Instagram影片中敘述,「最近,我發現了我一直擁有的東西,那就是我的聲音,我想拿回我的權力,勇敢面對過去的惡魔(demons),並分享我透過我的音樂學到的東西。不完美,絕對沒問題(Being imperfect is perfectly ok.),而這也是Get Out of My Life這首歌的創作靈感,享受吧。」

小賈姬在文字後方標記多個熱門主題標籤,包括小賈姬、音樂、新歌、心理健康、創作歌手、不完美、絕對不完美、愛自己、完美、瑕疵等。

「Get Out of My Life」是小賈姬去年創作、上月公開的新歌,她說:「隨著年齡增長,我意識到我不需要每個人的認可,我不需要每個人都喜歡我或我的聲音。」

車禍骨裂 意識到骨質疏鬆

這不是以古典聲樂發跡的童星小賈姬第一次勇敢地直接面對自己的身心問題,她去年7月也曾接受「眾生相雜誌」訪問,談論她對抗厭食症和努力療癒的過程。

小賈姬自述15歲起,就持續與飲食失調症狀纏鬥,2021年1月的一場車禍造成她的背部兩處骨折,這場意外讓她意識到,自己真的需要幫助。

她說:「這兩處傷口是不正常的骨裂,是那種80歲老人才會出現的症頭。我那時才意識到,我的飲食問題造成骨質疏鬆。」她形容自己當時年僅22歲,「卻有一把80歲的疏鬆老骨頭。」

她表示,當時罹患厭食症的她必須進食才能治療骨裂傷害,她增胖修復骨折後,厭食症卻「告訴她」,「你現在好了,要嚴格擺脫這些負擔」。

小賈姬形容那是「黑暗、痛苦」的時期,即使是現在,仍舊「掙扎、對抗」,但她盡力維持體態與健康。

然而,小賈姬認為疾病並非阻撓她音樂生涯的障礙。她說:「我從幼時起,便為音樂生涯付出這麼多的血汗與淚水,腦袋裡的惡魔卻要奪走這一切?不,我會對抗,因為你不能奪走這些東西。」

體態焦慮 厭食症纏身

小賈姬回想說到,她自15歲進入青春期開始對抗厭食症。她記得當時「察覺自己看起來有點大隻」,於是問母親說「我看起來胖嗎?」

媽媽回答她:「不會,那是嬰兒肥。」

然而,小賈姬並不這麼覺得,她仍然無法接受自己的體態,於是「開始適度節食和定期運動」。

經過一段時間,小賈姬並未達到預期成果,便愈吃愈少並增加運動量。她回憶當時的痛苦心路歷程:「當我開始幾天不吃東西,我明白這不正常,但後來我覺得疲憊、情緒化、常流淚,又過一段時間後,我對周遭事物麻木。」

小賈姬在Instagram發布一段影片,暢談新歌創作靈感與人生體悟。(取材自Instagram)

小賈姬17歲起求診治療厭食症,病況時好時壞,在新冠肺炎疫情 2020年發生之際,病情惡化。她說:「我克制自己因為無聊而進食,我也會因為看到鏡子裡的扭曲樣貌而焦慮,這讓許多事情變得困難,疫情期間沒有可以分散注意力的事物。」

小賈姬2021年10月入住一間醫療機構接受完善治療,並接受美國心理學會(APA)認可的「眼動減敏與歷程更新療法」(Eye Movement Desensitization and Reprocessing,簡稱眼動療法或EMDR)。眼動療法是一種心理治療,透過定期且循序漸進的諮商,讓患者在安心的環境,於治療師的引導下回憶創傷畫面。患者的頭部固定,僅透過眼球追隨治療師的手部指令移動眼球,藉此觸發患者的神經傳導,「重新整理」負面記憶,以達改善與自我調適的正念效果。

小賈姬說:「我依然掙扎、對抗,但狀況比2021年的時候好多了,當時我完全放棄、非常陰鬱且痛苦。我現在雖然還不算健康,但我採納健康生活的方法,並養成良好的飲食習慣。」

川普就職大典 小賈姬揭開表演序幕

2016年,不少大咖藝人拒絕在當時總統當選人川普的就職大典上表演。川普的就職委員會當時遂邀請當年16歲的古典跨界歌手小賈姬「呈現美國最棒、最光明的一面」。

小賈姬在川普的就職典禮上演唱國歌,且是典禮中的領頭的首位表演者,其他參與就職典禮或舞會的藝人與表演團體另有無線電城音樂廳舞蹈團體「火箭女郎」(The Radio City Rockettes)、酷音樂團(The Piano Guys)等。