美國現象／早年國慶日 國旗不是主角

在任何和美國相關的活動中，國旗都不可或缺的；但在19世紀前，國旗的重要性遠不如現在。(美聯社)

學者認為，國旗在早年國慶日中根本不重要，只被視為是普通的裝飾，直到19世紀中葉開始，才逐漸受到白宮 和國會重視。

國旗飄揚的場景，在早期國慶日中並不常見；學者認為，國旗到了19世紀中葉，才成了白宮必備的裝飾；直到20世紀中葉，才有聯邦法規規定該如何對待與展示國旗；且職到了1960年代，國會才通過法律，將故意藐視國旗行為視為違法。

國旗，從普通的裝飾品變成神聖國家象徵的演變，以及持續引爆導致民眾反應激昂與憤怒的辯論，反映出美國從鬆散的聯邦國家，變成世界超級大國的轉變。

「The American Flag, 1777-1924」一書作者、聖荷西 州立大學(San Jose State University)美國研究名譽教授岡特(Scot Guenter)表示：「國旗是事後才想到的。」他說，大陸會議(Continental Congress)當時更注重設計出要用於發行文件上的「國璽」。

在費城舉行的大陸會議，通過了「獨立宣言」，第一任總統喬治·華盛頓出席會議，當時並無國旗。 （Getty Images）

國會在1777年6月14日通過了首條國旗法：「決定，美國13州旗幟應為13道紅白相間條紋；聯盟旗幟應由13顆星星組成，底色為藍，星星為白，代表一個全新的薈萃。」除此之外，國旗在美國創建初期並未受到重視。

費城 美國獨立紀念館(Independence Hall)發言人指出，沒有紀錄顯示，1787年簽署憲法時有懸掛國旗，也沒有紀錄顯示在如今被稱之為國會廳(Congress Hall)內在接下來十幾年懸掛了國旗。