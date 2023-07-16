百科／來博物館 親睹第1架飛上中國天空的飛機

航太展覽館裡的高德隆(Caudron G.4) 雙翼教練機。（王福權／攝影）

作為全美國遊客訪問量最多的「國家航空航天博物館 」，同時也是全世界首屈一指的飛行相關專題博物館，可以說是飛機博物館中的翹楚。用壯麗和宏大來形容在杜勒斯國際機場側的航太 展覽館是貼切的，在這裡可以看到這一百多年史來許多架最具代表性的飛機。

1911年的「高德隆」飛機

可是當你走到早期飛機的展示區時，卻會讓人以為一瞬間來到了清末民初的北京 南苑校閱場，因為從沒想到，這裡竟藏有一架令人驚嘆的雙翼飛機，這就是於1911年在南苑校閱場第一架飛上中國藍天的「高德隆」(CaudronG.4)飛機。這架跟當年完全一樣、且具有畫時代的意義的飛機，就在航太展覽館裡，等候遊客前來參觀。

說起中國航空先驅，許多人首先想到的便是馮如。

1909年，馮如研製出一架雙翼飛機，並於當年試飛成功。馮如決定回國發展中國的航空事業。（取自網路）

20世紀初，從事飛機設計製造和學習飛行的華僑和中國留學生中，最突出的當屬馮如。1903年，萊特兄弟的飛機試飛成功。馮如深受鼓舞，立志製造飛機。1909年，馮如研製出一架雙翼飛機，並於當年9月試飛成功。馮如決定回國發展中國的航空事業。

1912年3月，馮如在燕塘終於製造出中國本土的第一架飛機。不幸的是，1912年8月，馮如在廣州燕塘進行飛行表演時失事遇難，年僅29歲。

1911年4月，中國飛行先驅秦國鏞從法國攜帶一架「高德隆教練機」回到北京。他駕駛這架飛機直衝藍天，成為第一個駕機飛上祖國藍天的中國人。（取自網站）

秦國鏞自法國攜回中國

1911年4月，中國飛行先驅秦國鏞從法國學習飛行歸來，攜帶一架「高德隆教練機」回到北京。他駕駛這架飛機在北京南苑校閱場騰空而起，直衝藍天，成為第一個駕機飛上祖國藍天的中國人。

1913年春，中華民國臨時大總統袁世凱籌款27萬銀元從法國購進了12架高德隆系列雙翼教練機，同年9月，南苑航空學校正式開學。該校辦學共15年，培養了四期共158名飛行學員，並將南苑校閱場正式擴建為飛機場，這也是中國第一個機場。

秦國鏞被正式任命為南苑航空學校校長。有了飛機，又有了飛行員，在參謀本部的指令下，秦國鏞在航校組建了中國歷史上第一支獨立飛行大隊，秦國鏞兼任大隊長。這在中國空軍歷史上具有畫時代的意義，獨立飛行大隊實際上是中國最早的空軍。

組建中國首支飛行大隊

高德隆教練機其最大特色就是將單引擎發動機改成了雙引擎發動機，同時在機鼻增加了一個機槍手的位置。這樣機槍手的機槍就擁有了更好的射界，這在射擊協調器發明之前的時代，是一種不錯的防衛手段。

一戰結束之後，大量的高德隆教練機被歐洲人賣到中國，東北軍的一批高德隆教練機就是張作霖從南苑機場拉回來的戰利品。作為教練機的祖師爺，高德隆可以說是中國航空史上的一個重要里程碑；以至於在中國，這種飛機都足足有60架之多。

民國初期，奉系軍閥張作霖、張學良父子傾注心血、苦心營建航空作戰力量。在第二次直奉戰爭後，自法國購買10架高德隆教練機，九一八事變爆發之後，高德隆教練機大多落入了日軍手中，全部被日軍虜獲。而當時的日本發動侵華戰爭，讓中國航空業屢遭重大破壞。

完整收藏航空技術演變

走進這個世界最大的航空珍品薈萃地，就要準備好你的好奇心，小心檢視身邊無數珍貴的飛機，才能找到正確歷史的解讀角度。浩大的機棚式展覽館，除了這架特別吸睛的高德隆飛機外，遊客還可以直觀地體會到航空技術的演變；從夢想到現實，從第一次大戰初試鋒芒的雙翼機，二次世界大戰空中三雄、叱咤台海風雲的戰機，到戰後的飛彈、火箭、以及人造衛星等航空界的重要收藏品。

一趟豐盛的航空饗宴還包括參觀超音速協和客機、名垂青史的飛虎戰機、米格殲擊機、幽靈式戰機、以及最新F-35隱形攻擊戰機等數百餘架最具代表性的經典名機。這樣的好地方下次一定要再來喲。

美國國家航太博物館是一座集航空博覽、航空教學、太空科學、太空娛樂為一體的世界一流的航空和太空博物館。航太展覽館入場費全免，但遊客需付15美元停車費，開放時間是每天的10時至下午5時半。

地址：StevenUdvar-HazyCenter,14390AirandSpaceMuseumParkwayChantilly,Virginia20151

官網：http://airandspace.si.edu/visit/udvar-hazy-center/

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