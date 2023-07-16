封面故事／蓋棟女王會找錢 張蘊禮在夏大15年建10棟樓

希羅夏威夷大學有夏威夷語博士學位，當地人親切地用夏語稱張蘊禮為「玫瑰阿姨」。( 圖／張蘊禮提供）

25年前的一天，有位重要人士問張蘊禮，妳下一步想去哪裡？她隨興回答：「夏威夷 找我，我就去」，因為誰不喜歡夏威夷呢？沒想到她馬上成為口袋人選，邀請函不斷寄來。

1998年，她離開矽谷 ，聖荷西州大和西谷米慎學區的同事、故舊、好友、及幾十年累積下來的產、政、學人士替她開了一個盛大的歡送會。她這一去就是15年，我再見到她時，是她在聖荷西南邊社區Almaden 公園內和華人一起練身體，那時約是2016年左右，她已退休。對於過往的十幾年歲月，矽谷人並不知道她在夏威夷做了些什麼。

夏威夷除了歐胡島是熱門觀光點外，另外三大島以自然風景著稱，大島又在最南端，人口約20萬 ，她去的希羅一地人口約4萬5000人，是該島最大城鎮，網上這樣介紹希羅，雖然它不是大家想像中的夏威夷，它還是一塊風水寶地，有大島的遍地綠意，人民生活悠閒。

希羅夏威夷大學在張蘊禮上任的1998年，學生約2700人，校內紅瓦平房，散置在綠野間。你可以說，鄉下啊！你也可以說，真是唸書的好地方。毫無懸念，張蘊禮是後者的夢想家及執行家。

契合當地 發展環境科學

她深知一所大學的強動能，可以帶動整個地方的自信、繁榮及遠景，她環視大島，試圖找出治校優勢。想想看，海中孤島，無工業，人煙稀少，世代農漁家庭，夏威夷原始文化的最後堡壘，整體環境「很乾淨」，是環境科學最好發展的地方。很多人不知道，島上Mauna Kea山峰海拔近1萬4000呎，因為其高度，乾燥的空氣，低緯度、無光害的黑暗天空，已是天文寶地；全世界著名天文機構紛紛在該地設立望遠鏡及天文台，該州也畫出該區為天文專區，供科學實驗用，以信託方式由夏州政府管理。

上網查世界十大觀星點，Mauna kea一定在其中，各種大島旅行建議，也一定包括觀星之旅。遊客觀星只達7000呎，用直徑10公尺的望遠鏡，看日落和銀河。為防旅遊人為破壞，請先預訂，隨團而行。

聖山不可侵犯：就像很多冒險電影演繹的一樣，當地居民不喜歡祖先的山頭被文明侵犯，就算增進科技文明，如破壞當地「風水」，非人們所樂見。所謂增加工作機會，難道只增加清潔工嗎？如果天文科學是希羅夏威夷大學強項，那麼這個強項應該同樣提昇當地的教育水準及科技水平。張蘊禮在任內增加了天文學、地質學、環境科學、生物環境科學、海洋學等五個契合當地優勢的學士學位，擴大該地學術及就業可能性。她在當地人和科技機構間充當橋梁，仔細把握分寸。

憶米樓造型特異，內容包括天文學最新知識及夏威夷本土文化。( 圖／張蘊禮提供）

科技與傳統同樣可貴

Imiloa astronomy center (又稱憶米樓) : 這個探索天文中心，是張蘊禮在希羅夏威夷大學建立的，位在該校科技公園內，既是該地最閃亮的科學中心，有天文學的三度空間及互動式展示，也是夏威夷固有文化的學習及研究站 (夏威夷人的祖先航海來到此地，有很高深的星象航海技術)，這樣稀有的融合，代表張蘊禮堅信「科技和傳統一樣可貴」。

她對保存文化非常真誠，笑說：「我家有滿族血統，你看，現在滿族文化我完全不知。」保存文化哪裡只是放幾艘獨木舟？此中心教育部 份和希羅夏威夷大學緊密合作，和全州中小學課程配合，務求全面性及草根性的推展，「我參觀了很多博物館，務必求深入及永續。」

夏威夷是美國唯一有兩種官方語言的州—英文及夏威夷語。由於她擴展財源有功，該中心於2006年開幕，花費2800萬，面積4萬平方呎，給夏州增加學術、文化及觀光亮點。在籌建過程中，由於夏威夷亞裔多，張蘊禮更能和當地人的觀點產生共鳴。以維持固有語言來說，大島做得相當好，張蘊禮更在校內開設全美唯一的夏威夷語博士學位，當地人開會，可以全操土語。「他們都叫我Auntie Loke」， loke是夏威夷語的攻瑰。

全球最大望遠鏡Thirty Meter Telescope (TMT)： 科學家念茲在茲要蓋最大的望遠鏡 (直徑30公尺)，選到Mauna Kea山頂，由加大、加州理工學院及國家科學基金會合作，需與夏威夷人洽商；此計畫於2014年停工，雖於2018年允許復工，但至今未見任何動作。此價值12億的計畫開始於張蘊禮任內，她參與甚多。她曾參觀過當地科學天文台，由於海拔太高，會有高山症，進入後她感覺「都是鏡子，專家才懂」，去天文台的道路故意做得不易通行，以免閒人闖入，能進入天文台的都是學者、專家，或各國「王」級人物。給旅客的觀星台在山下約7000呎高度的地方。

增理工課程 努力找錢

拓展財源是校長最大任務，由於科學比人文學科更容易拿到國家撥款，此乃不爭事實，所以張蘊禮把人文為主的希羅夏威夷大學，提昇為全方位大學，任內共增加十學士學位、六碩士及兩博士，還有STEM (科學、技術、工程、數學) 理工課程，不僅提供給校內學生修習，也推廣至中小學，及早紮下理工的種子。在財源上從1998年的300萬元，到2010年的2000萬元。其中她向國科會的申請，她回憶時仍津津樂道：「我知道小學校不如美國內地名校那樣容易得到青睞，所以我看是否有其他管道，有一天在國家科學基金會中找到『激發研究實驗計畫』 (Experimental Program to Stimulate Competitive Research，順利地拿到450萬元，為期五年，可續延。」

2009年5月，美國教育界發生了一件離奇大事，主流媒體記者以福爾摩斯式的筆法，來報導一位神秘富豪捐贈者的新聞。

ABC新聞這樣寫著：(收到捐款的)每間大學都一樣，校長接到來自律師或銀行的訊息：有一筆錢等著你，這筆捐款用來成立獎學金或從事其他校務，請不要去追蹤捐贈者名字。

然而高達7600萬元的捐款怎能不引起記者好奇心？最後追蹤發現，這筆錢捐給了20所大學，而每間學校校長都是女性。

同一時間，張蘊禮坐鎮希羅夏威夷大學，她的第二任校長任期即將結束，秘書有天跟她說，有封富國銀行的信，她讀了信，以為是假的，經過一番詢問，才確定為真，並從富國銀行高層主管那裡拿到150萬元捐款。14年後回憶此事，張博士仍覺得不可思議。在同筆捐贈中，固有普度、賓州大學等大學校，但更多的是像希羅這樣的小學校，而校長都是女性這個特色，更突顯捐贈者似乎對女性治校更加信任。希羅獲「特獎」，校長及全校同感光榮。

該校在公關信中說明，其中100萬元做為助學金及獎學金，另50萬元自行運用。張校長利用這50萬元成立校長運作基金，供繼任校長支配，並為其他民間慈善基金做對等捐贈，就是如果對方籌集1000元，他們也搭配捐贈1000元。

科系增多，學生增多，教室必然也要增加，張蘊禮在此方面交出一張漂亮成績單，增加十棟新建築：海洋科學館、教室大樓、憶米樓、校園中心廣場、學生生活中心、藥學學院臨時館，科技館、學生服務中心及書店、夏威夷文化館資金到位。資金多由州政府得來，平均一年蓋一棟，她成了蓋樓女王。

藥學系及藥學館在張蘊禮任內打造完成，她特感欣喜及驕傲。( 圖／張蘊禮提供）

成立藥劑學院 獲認可

在新增各系所中，最令張校長欣慰的，是成立全州第一所藥劑學院 (2006年)，在此之前，全夏州沒有藥劑學科。除了教學外，「更重要的是讓藥劑師得到全國系統的認可」，她在任時從州政府拿到550萬元經費來建藥學館，2011年第一屆學生畢業，2023年最新註冊人數是156人。在藥劑學院成立前，夏威夷沒有本地出生的藥劑師，現在夏州許多藥劑師都是該校畢業生。

爭取經費靠校譽及人脈，張蘊禮在校外及海外有很多頭銜，相關組織包括聯合國，國家科學基金會，矽谷及海外多項領袖型社團，對台灣及中國教育界也熟悉，得到的領袖獎更多了。她是老矽谷人，充份利用當地人脈，包括英特爾(Intel) 創辦人之一Gorden Moore，矽谷著名華人創業基金橡子園，甚至由聖荷西中文學校家長組成的合唱團也曾是她邀請的嘉賓。合唱團裡很多IBM新將老將，除了表演外，和當地商會座談，相互都有助益。

張蘊禮在當地深受歡迎及敬重，有一次和井上參議員見面，對方要來看她，張蘊禮說萬萬不可，一定是後進拜見前輩，對方仍堅持「以師為重」。井上先生 (Daniel Ken Inouye，日裔) 是誰呢？夏威夷於1959年成美國第50州，他從1963-2012年做了49年的夏州國會參議員，至88歲時去世為止。他本人在二次大戰時從軍，後改學法律、從政，在現任副總統賀錦麗上任前，他是全美國最高政治職位的亞裔，身後獲得總統頒贈的自由勳章。夏威夷最大的檀香山國際機場，以及希羅的藥劑學院都以他命名。他的歷程和成就，類似於亞利桑納州的馬侃 （John McCain 1936-2018）。

張蘊禮從1998年接任起，學生人數一直上升，到她離任的2010年，達到4000人，是該校里程碑。希羅夏威夷大學由人文學校成功轉型為有世界觀及多元性的綜會性大學，可惜此後人數未再增長，2023年落回3000人。張蘊禮任滿後又受邀約，一年為在職休假 (sabbatical)，另兩年以退休榮譽教授身分在藥學系教書，同時身兼新校長的資深顧問。她退休後於2014年回到矽谷，結束精彩完美的職業生涯。