封面故事／光纖教父龔行憲相伴 張蘊禮優遊下半場

龔行憲、張蘊禮夫婦近期在夏威夷留影。( 圖／張蘊禮提供）

張蘊禮在台北出生長大，父母都是醫師，父親在台大醫學院任醫師兼教授。母親在家開診所行醫。家中兩男兩女，她喜歡說自己是老三，沒有父母期待的包袱，自由快樂地長大，父母也不怎麼管，不過她自小就很認真讀書。

她的父母也很特別，在60年代當子女都出外唸書，自己空巢時，離開舒適圈申請聯合國的工作，去衣索比亞工作數年後直接來美，「連台北房子都沒收拾好就走了」，張蘊禮笑道，但她也因此在衣索比亞住了40天，獲得當時台灣年輕人很難得到的國際視野。

60年代台灣人出國受限制，航班有限，從台灣去非洲要經過很多中途站，香港、印度、巴基斯坦等，張蘊禮找到一個巧方法，在每一站停留兩天，更省錢，這一趟，就讓她看到大半個地球的人種及生活狀態；衣索比亞的窮，更讓她終身難忘。異域驚奇，對年輕心靈的影響力最深，見到更好更美的，嚮往之，仿效之，看到更差更慘的，憐憫之，包容之，影響一輩子。用這種視野來從事教育 事業，所有的參照點和目標都會更寬廣。

前夫病逝 育有一子一女

回到矽谷 ，張蘊禮已70出頭，一切狀況都很好，可惜她的第一任先生曾博士因病去世，她獨居了一段時間。曾博士任職IBM及Komag，個性也如理工專科的安靜、嚴謹，兩人個性一活潑一保守，相處得很好，育有一子一女。女兒Jennifer從醫，2023年5月腸胃外科醫生年會在芝加哥舉行，女兒被選為全美大會會長。

「傳說」是這樣的，張蘊禮沒有獨居很久，一位仰慕她的男士就來追求，這位男士可不是普通人，龔行憲，矽谷知名的創業家，和她一樣都是成功大學傑出校友，和她一樣在柏克萊唸博士，甚至和她同樣參加過矽谷的美國領導者計畫；三次相遇三次錯過。龔行憲原配偶早前因病去世，這次可不放過了。當兩人結婚消息傳出時，矽谷人先是驚訝，再則拍起手來。

龔行憲在矽谷從事光纖業，到2000年左右，因光纖大紅，他多年創業得到豐富成果，股票上市，又接著在美及台灣投資 新公司，2006年，參加矽谷橡子園創投，和幾位華人在台、美投資高科技，同時也以各種方式幫助訓練台灣創業者。

他最被人稱道的，是對社區服務非常有熱誠，在創業期間，就參加基層的學區委員選舉，真不知他哪來的精力和時間？事業成功後經常在家中辦活動參與主流政治活動，理工的專業外表下，以天下為己任，熱心公益，還會寫一手好字，矽谷不少人家中有他的墨寶。龔行憲對張蘊禮在夏威夷所留下的建樹，打心底裡敬佩。

張蘊禮長得漂亮、身材修長、個性隨和，講起話來總是開開心心，兩人於內於外都很匹配。現在夫婦住在史丹福大學附近的銀髮族社區內，非常愜意，中心內許多演講，知識量都很高，正符合兩人的品味。閒時遊山玩水，享受美食，或回訪人生曾經走過的足跡。由於希羅大學以紅色為校色，所以現在見到張蘊禮，她大都穿紅色衣服。

今年4月，龔行憲、張蘊禮夫婦又回到希羅，參加Rose and Tseng Speakers Series. 這是曾博士在世時兩人捐出一筆錢，搭配其他捐款，每年請一位有影響力人士在校內辦講座，可以永遠辦下去，代表張蘊禮對夏威夷大島深深的眷戀及感謝。已經出任講座者有2020諾貝爾化學獎得主Jennifer Doudna博士，談基因編輯，及蒙特瑞水族館創辦人Julie Packard ( HP 惠普創辦人David Packard女兒) 談海洋未來學。