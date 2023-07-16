詐騙ing／「借一下手機」小心陌生人將帳戶裡的錢盜走

南加地區有假借手機，在盜取現金應用程式內資金的案例。（pexels）

洛杉磯 市警局（LAPD）曾發布警情通告，提醒「順風車」（rideshare）司機注意近期興起的一種騙局，乘客以向這些提供「順路搭乘」服務的司機「借用」手機為由，進入司機手機應用程式後，將司機銀行帳戶裡的錢盜走。

洛杉磯警局接到兩起報案，分別位於華人 聚集城市艾爾蒙地市（El Monte）和好萊塢地區，受害者均為接受「順路拼車」請求的司機。洛市警局提醒，嫌疑人在借到手機後，會通進入手機裡的銀行應用程序式，並非常快速地將錢轉出。

操作完成後，嫌疑人立即刪除司機的銀行應用程式，並且取消此次行程，然後將手機歸還給司機後下車逃離。警方提醒，一定要始終保證自己對手機的控制。在陌生人以任何藉口試圖借用手機時，一定要充分考慮其動機，保持高度警覺。

爾灣日前傳出有華女 在超市購物後回家路上被人假裝借用手機，最後發現手機内的網路支付App被偷打開，所幸女子帳戶沒錢，騙子白忙一場，幸未得逞。

這名爾灣華女從超市購物準備回家時，一個懷孕的西裔婦女突然走上前來提出要借用一下手機，說是自己手機沒電，無法與約好的母親聯繫，很著急。

過程中，又來了兩個自稱是該女子哥哥的人，説是要借用華人女子的電話繼續聯絡母親。幾個人在汽車中將華人女子的電話擺弄一通，最後在華女強硬要求下，才歸還電話。華女事後查看通話紀錄，確定沒有新撥叫的電話號碼，但發現手機App後台中的現金應用程式Venmo被打開。

萬幸的是，她的Venmo錢包裡沒有錢，Venmo綁定的一張儲蓄銀行卡也沒有錢，最重要的是，華人女子的手機是中文界面，該團夥可能是費盡心思琢磨了五分鐘，最後也沒能騙到錢。事後該華女將經歷分享到社群，希望讓更多民眾謹慎防範。