大仁說財經／英國房貸危機 沒有靈丹妙藥

英國利奇菲爾德住宅區可以看到房屋銷售和出租的標誌。（路透）

英國政府與該國最大銀行6月底緊急會商，以化解迫在眉睫的房貸危機；這場危機威脅到數百萬人的困境，並給首相蘇納克帶來了巨大的政治難題。

英國財政部後來宣布，占英國房貸市場四分之三以上比率的貸款機構已同意，除其他措施外，為拖欠房貸的借款人提供12個月的寬限期，若仍無法償付才會收回其房屋。

隨著利率 飆升至20多年來未見的水平，借款人還可以申請延長貸款期限來減少每月還款額，而不會影響他們的信用評分。

英國財政部長亨特發表聲明表示，「這些措施應該可以安慰那些對高利率感到焦慮的人，並支持那些陷入困境的人。」

出席會議的都是英國大型銀行的主要負責人，包括匯豐銀行、勞埃德銀行集團和巴克萊銀行。

投資服務提供商Hargreaves Lansdown個人財務主管科爾斯(Sarah Coles)指出，這些措施是「具前瞻性的一步」，但借款人仍須付出代價，「如果延長貸款期限，支付的利息就會更多；雖然每個月分期費用會減少，但總體費用會增加。」

英國央行面對房貸問題左右為難。（路透）

5%房貸利率 2008年以來最高

英國央行6月底將利率提高半個百分點，以抑制頑固的通貨膨脹 。這是自2021年12月以來借貸成本第13次上修。目前借貸成本為5%，為2008年4月以來的最高水平，年底可能會達到6%的20年新高。

超過200萬英國支付固定利率的房貸貸款戶在今年和明年被迫進行再融資時，每月還款額將增加數百英鎊。

根據國家經濟與社會研究研究所(NIESR)估計，到今年年底，超過100萬家庭、約占全英國家庭4%的儲蓄可能會因房貸還款金額上漲而耗盡。

NIESR經濟學家莫斯利(Max Mosley)表示：「加上眼前的生活成本危機影響，還款額的增加可能會將數十萬家庭推向破產的邊緣。」

首相蘇納克陷入困境。他承諾在年底前將通貨膨脹率減半並推動經濟成長。為了實現第一個目標，他需要英國央行繼續升息。但隨著屋主削減其他領域的支出，飆升的房貸帳單可能會使英國經濟陷入衰退。

除了鼓勵銀行放寬還款條件外，政府別無選擇。它排除了向受影響的房貸持有人提供補貼或稅收減免的可能性，聲稱這會加劇通貨膨脹，從而可能導致利率更高，讓問題更加複雜。

許多借款人都是在房貸利率接近1%或2%時購屋。但是，根據金融產品比較網站Moneyfacts的數據，6月底時兩年期固定利率房貸平均利率升至6%以上。

這是自12月初以來的最高水平，當時房貸市場仍然受到前總理特拉斯(Liz Truss)規畫中的災難性「迷你」預算的影響。

根據財政研究所的數據，如果房貸利率維持在這種水平，與2022年3月相比，家庭平均每月在房貸上的支出將增加近280英鎊；30-39歲的人將多付近360英鎊。

CPI創31年新高 有人歸咎脫歐

英國5月消費者物價通膨(CPI)仍維持在8.7%，與將會下降的預測相悖。排除波動較大的食品和能源成本的核心通膨率升至7.1%，創31年來新高。

這使英國與包括美國在內的其他主要經濟體區走勢分歧；美國的通貨膨脹率已開始放緩。

自英國以微弱優勢投票決定退出歐盟以來七年，部分前英格蘭銀行決策者將這種分歧歸咎於英國脫歐。

前英國央行行長卡尼(Mark Carney)對《每日電訊報》表示，英國脫歐是英國經濟的一個「獨特因素」，這有助於解釋為什麼其通膨仍然如此之高。

他表示：「我們在英國脫歐之前就指出，這將在一段時間內造成供應負面衝擊，其後果將是英鎊走軟、通膨上升和經濟成長疲軟。」

英國央行前副行長比恩(Charlie Bean)也表示，英國脫歐使英國企業更難在短時間內從國外聘用工人。

他表示，英國的勞動市場比歐洲其他國家「更加緊俏」，給工資帶來上行壓力，從而加劇了通貨膨脹。

在6月底最新一次升息後，亨特表示，政府將「堅持不懈地」維持高利率以抑制高物價，「我們這麼做的決心是無懈可擊的，因為這是緩解房貸家庭壓力的唯一長期方法。如果現在不採取行動，以後的情況會更糟。」