熊貓醫生札記／與死神搶人 白衣的日常

熊貓醫師似乎看到患者的靈魂準備捨棄自己的軀體升天而去。此為示意圖。（Getty Images）

今天天空瓦藍瓦藍，猛吸一口氣，似乎有一股杭州的8月桂花香，沁人心脾。病人們都平平安安，家屬都滿意帶著微笑，護士們都是我信任的護士，走路都是那麼踏實有勁，腦海裡不是悲愴的命運交響曲，也不是德國修道院的the Mass，而是鄧麗君的小城故事多。今天的醫生餐廳裡的芥藍鮮綠鮮綠，禁不住多拿了一點，再加上點桃子甜點。沖一杯熱氣騰騰的綠茶。

看到幾個認識的醫生，正往前走準備跟他們一起品嚐美味可口的午餐，享受短暫的快樂時光，聊一下各種有趣的話題。

Code blue 緊急呼叫響起

突然，天花板上的喇叭傳出：Code blue，code blue ( 緊急搶救，六樓），手機同時接受到傳呼，拿起手機一看原來是自己的病人出現緊急問題，立馬放下飯菜，抱歉的跟朋友們再見，迅速走出飯廳。

一路快走到六樓病人房間，房間外癱坐在地上哭泣的家屬，寬大的病房因為擠滿了搶救團隊而顯得擁擠。窗外，瓦藍的天空、白雲、小鳥，一切歲月靜好。屋內，嚴肅緊張的醫務人員，各種儀器，床上的試劑包裝紙，在與死神手裡搶奪生命。醫院的快速反應小組、住院醫生、病房護士、藥劑師在值班住院醫生的組織下有條不紊的在搶救病人。「插管完成」、「腎上激素1毫克進入」， 每次完成需要跟團隊告知一下，我迅速的穿上了防護服和N95。

「貓醫生來了」，團隊看見我來了，似乎如釋重負一樣。這是一個感染新冠的中年患者，心臟衰竭突然沒有了脈搏。在醫院裡面，病人有這種緊急情況經常發生，醫院裡面的每一個病人都可能是顆「定時炸彈」，每一個病人都可能出現生命危險，上一分鐘還在侃侃而談，下一分鐘就可能生命垂危。生命無常在醫院裡面就是經常被詮釋一遍又一遍，讓最驕傲的醫生都會誠惶誠恐。

「繼續心肺復甦」可能會讓病人起死回生。此為示意圖。（Getty Images）

電擊除顫、心肺復甦…

「現在情況如何？」跟團隊的護士與住院醫交流了一下， 然後接過心肺搶救掌控權。「停止心肺按壓，檢查脈搏！ 檢查心率！」兩分鐘之後按照搶救流程進行檢查，「沒有脈搏，PEA，繼續心肺搶救」。「你，兩分鐘後替代心肺按壓人員」，我指著一個新來的護士學生，護士學生第一次見到這種場面有點緊張有點興奮。

「熊貓醫生，這是血氣分析結果」、「1升生理鹽水快速滴注，wide open」、「準備多普勒超聲儀檢查脈搏」，兩分鐘很快到了，心電監護儀檢測 到室顫。「準備電擊除顫」，我跟團隊下命令。充電，準備電擊，「所有人，遠離病床……」、「電擊」、「繼續心肺復甦」……， 汗滴出現在我腦門，呼吸加快，N95口罩 防新冠病毒，但同時也會減少我自己的氧飽和度，在緊急的搶救中，我不知道能不能救活這個生命。50幾歲的男人，我似乎看到了他家裡的老婆孩子，還有他老去的愛他的父母。

我似乎看到病床上飄起來一個白悠悠的物體，似乎是這個患者的靈魂，他臉上平靜坦然，準備捨棄自己的軀體升天而去。他回頭看著一大群人圍著他的軀體忙成一團，不知道在幹什麼，遠方似乎有來自天堂的樂曲在引接他去。

他似乎看到了我，他向我揮揮手表示歉意，他似乎在跟我說：我累了，我決定要離開。「不，你還不能走」，我上前跟他說「你還有兩個幼小的孩子，他們懵懂無知需要你的指引，難道你想讓他們從此沒有父親？」他似乎聽了，露出一臉不捨的面容。「請不要離開他們，請繼續加油」，我再次請求他。

摸到脈搏 病房響起歡呼

「再次電擊除顫」我給出了命令，「繼續心肺復甦，奧秘得龍靜脈注射」，不知道多少時間過去了，只聽見一個護士大聲道：「觸摸到脈搏」，多普勒超聲儀器傳來響亮的脈搏聲，一聲又一聲，一聲比一聲響亮，房間內響起一陣歡呼聲。 「停止心肺復甦，奧秘得龍靜脈滴注，轉移到重症監護室。」病人算是暫時被搶救了過來，後續還有很多工作要做，不過總算是暫時從死神搶救了回來。

許久，我又回到了餐廳， 食物早已經撤走，醫生們都已經離開，我用膠囊咖啡 機做了一杯新鮮咖啡️，沖入全脂牛奶，熱氣升起來，房間內充滿了濃濃的的咖啡與奶的香味，我坐下來定定心神，喝了一小口咖啡，味道好極了。