移民專頁／部分婚姻綠卡申請 免面試

婚姻綠卡申請,從遞交申請到批准,確實通常需要10個月或更長的時間。(Getty Images)

讀者問:

我是留學生,對象是美國公民 ,今年3月底,我遞交了移民申請的資料,5月底拿到綠卡 。申請期間,I-130表有一次RFE(Request for Evidence,補材料通知),因為填錯了一個項目,有一次NOID(拒絕申請意向通知,Notice of Intent to Deny),因為之前遞交只有一堆表和身分證明完全沒有證據,補交證據以後也沒有面試,第二周直接approve了。我看網上說,批綠卡要10個月到兩年,我完全沒有,是綠卡政策鬆了還是移民局 搞錯了?

答:

1、婚姻綠卡申請,從遞交申請到批准,確實通常需要10個月或更長的時間。不過,後來因為移民局改變政策,部分基於婚姻的綠卡申請,可以免面談而直接批准。在過去,所有基於婚姻的綠卡申請,申請人和受益人都要參加面談。但是,現在愈來愈多的申請者,不用參加面談而在郵件中直接收到綠卡。

2、綠卡審理速度的快慢,與所在地區以及具體審理案子的移民官也有關係。有的移民官審理速度比較快,如果申請人沒有背景調查的特別問題,遞交的材料足以顯示婚姻真實,可不用面談,綠卡較快地被批准。

3、你的綠卡不是移民局搞錯了,是真的,不用擔心。