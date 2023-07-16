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移民專頁／部分婚姻綠卡申請 免面試

鄭毅律師主答
婚姻綠卡申請，從遞交申請到批准，確實通常需要10個月或更長的時間。(Getty Images)
婚姻綠卡申請，從遞交申請到批准，確實通常需要10個月或更長的時間。(Getty Images)

讀者問：

我是留學生，對象是美國公民，今年3月底，我遞交了移民申請的資料，5月底拿到綠卡。申請期間，I-130表有一次RFE（Request for Evidence，補材料通知），因為填錯了一個項目，有一次NOID（拒絕申請意向通知，Notice of Intent to Deny），因為之前遞交只有一堆表和身分證明完全沒有證據，補交證據以後也沒有面試，第二周直接approve了。我看網上說，批綠卡要10個月到兩年，我完全沒有，是綠卡政策鬆了還是移民局搞錯了？

答：

1、婚姻綠卡申請，從遞交申請到批准，確實通常需要10個月或更長的時間。不過，後來因為移民局改變政策，部分基於婚姻的綠卡申請，可以免面談而直接批准。在過去，所有基於婚姻的綠卡申請，申請人和受益人都要參加面談。但是，現在愈來愈多的申請者，不用參加面談而在郵件中直接收到綠卡。

2、綠卡審理速度的快慢，與所在地區以及具體審理案子的移民官也有關係。有的移民官審理速度比較快，如果申請人沒有背景調查的特別問題，遞交的材料足以顯示婚姻真實，可不用面談，綠卡較快地被批准。

3、你的綠卡不是移民局搞錯了，是真的，不用擔心。

綠卡 移民局 美國公民

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