移民專頁／配偶有護照無公民紙 仍可遞交I-130申請

讀者問：

我的配偶是公民，他是18歲前通過父母自動成為公民的，但現在只找得到美國護照，不確定當初是否拿到過公民紙。這種情況下，我申請移民時，I-130表格上填沒有certificate of citizenship，會有問題嗎？我看官方guideline，公民證不是必須的，美國護照也是ok的，但大家都是有公民紙的，所以我有點慌。沒有公民紙，對我以後的I-485面試 影響大嗎？

答：

1、你配偶有美國護照，是很好的美國公民 證明。申請你在美國調整身分，只遞交美國護照是可以的，不影響你的I-485面試。

2、但是從長遠來說，你先生最好找到或申請公民紙，因為護照有一定有效期，需要一直更換，如果護照遺失，有時證明公民身分比較困難，也有個別人在海外旅遊入境時遇到盤問。因此，你先生可以聯繫移民局 ，看他是否以前申請過公民紙，如果之前有，後來遺失，可以遞交N-565補公民紙。

編按：美國公民可以使用表格N-565，申請替換入籍／公民身分文件，來替換入籍證書或公民身分證書，兩者都是提供美國公民身分的官方證明的文件。僅當美國政府之前向您頒發了公民身分文件時才使用此申請表格。

如果原始證書丟失、被盜或需要更正，N-565申請是向美國公民及移民服務局 (USCIS) 提出更換文件的正式請求。