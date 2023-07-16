料理功夫／桂竹筍肉包子

桂竹筍肉包

對門好鄰居送來了當季桂竹筍，還特地幫我們汆燙好。我想到市面販賣的筍丁肉包，於是認真的在廚房開戰，雖然第一次蒸出來的三角包子似乎不盡理想，但是第二鍋、第三鍋就蒸出了完美的樣子。

材料：

中筋麵粉300克、酵母粉3克、砂糖些許、橄欖油1大匙、水約155毫升。

作法：

1.中筋麵粉放入深鍋中、倒入酵母粉跟砂糖橄欖油，把水分次倒入攪拌麵粉，攪拌成糰後，靜置發酵大約3小時後，再次發酵麵糰，醒發後分成約8等分小圓團。

包子餡料

絞肉300克、洋蔥蔥花2大條、桂竹筍400克、醬油適量、麻油適量。

作法：

1.把桂竹筍切丁、洋蔥切丁、青蔥切細備用。

2.拿個大深碗，放入絞肉，接著把桂竹筍丁、洋蔥丁、青蔥丁，陸續加入適量醬油、麻油拿雙大筷子攪拌混和均勻。

桂竹筍肉餡

肉包作法

1.分好的麵糰鬆弛醒發好後，拿出壓揉，拿桿麵棍桿出圓薄皮狀，中間略厚，四周邊邊要薄，略為收圓形，把餡料放中間，捏住邊緣包好。

2.拿個大鍋放入冷水，包子放盤上醒發約10分鐘，之後冷水中大火蒸20分鐘即可出鍋。

小叮嚀：

這次做了三角跟圓形各四顆的桂竹筍肉包子，筍子不吃油，油量可以多一些，口感會好些。

桂竹筍肉包 三角桂竹筍肉包

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