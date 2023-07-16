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料理功夫／糯米排骨

項月華
糯米排骨
糯米排骨

小排骨經過醃製後，外裹上一層糯米，放入鍋中蒸，鎖住其鮮美的肉汁，讓每一口都吃得到滿足；再與微微酸甜的蔓越莓乾巧妙搭配，碰撞出全新的口感。

材料：

小排骨600克、糯米250克、青豆30克、蔓越莓乾40克、粽葉4～5片。

調料：

生抽2湯勺、老抽1湯勺、蠔油2湯勺、料酒1/2湯勺、白胡椒粉和玉米澱粉少許。

糯米排骨食材
糯米排骨食材

作法：

1.小排骨洗淨，瀝乾水分，加入所有調料攪拌均勻，放入冰箱內冷藏醃製3至4小時。

2.糯米洗淨後浸泡過夜， 或至少浸泡3小時以上。

3.蒸鍋內鋪上粽葉，把醃製好的小排骨均勻地沾裹上糯米，鋪放在粽葉上面，撒上蔓越莓乾，開大火蒸製40分鐘。

蒸鍋內鋪上粽葉，把醃製好的小排骨均勻地沾裹上糯米，鋪放在粽葉上面
蒸鍋內鋪上粽葉，把醃製好的小排骨均勻地沾裹上糯米，鋪放在粽葉上面

4.最後把青豆撒上再蒸5分鐘, 香氣撲鼻的糯米排骨就可以出鍋裝盤，趁熱享用了。

小叮嚀：

排骨鋪放在粽葉上時，請不要重疊。不然受熱不均勻，會影響整體的成熟度。

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