料理功夫／家常下飯菜 四季豆料理2道

腐乳辣醬四季豆

四季豆有清甜嫩脆多汁的迷人特性，加上一年四季都吃得到，合作度高且價廉、營養，讓它在餐桌上始終有著高曝光率。今次分享的兩道四季豆料理都屬較重口味，換言之即為下飯菜，推薦大家試試。

腐乳辣醬四季豆

材料：

四季豆1袋、飲用水4大匙、大塊麻油豆腐乳1塊、蒜3瓣、小辣椒2-3條、生抽1大匙、蠔油1大匙、麻油1大匙、白醋1茶匙、辣油1茶匙、糖1茶匙。

作法：

1.蒜切末；小辣椒切末，備用。

2.準備一鍋水煮開，下四季豆以中大火煮4、5分鐘至軟嫩。

3.撈出泡冰水，冷卻後瀝乾水分，接著將四季豆折下蒂頭，並順勢去除兩側的粗纖維，然後切斜段，盛入大盤內。

4.取一碗，將飲用水和其餘9項材料放入碗中調勻成腐乳辣醬，淋在四季豆上，食用前拌勻即可開食。

腐乳辣醬

小叮嚀：

1.四季豆必須完全烹煮熟以破壞其中的植物毒素，如此便可避免可能的食物中毒現象發生。

2.四季豆煮熟後泡冰水冰鎮，不僅顏色較美，口感也更清脆爽口；經水煮和冰鎮後再摘下蒂頭、粗纖維和切段，營養不流失。

蝦醬四季豆

蝦醬四季豆

材料：

蝦米1大匙、蒜3瓣、小辣椒1～2條、蝦醬(Shrimp Paste)1/2大匙、四季豆1袋、水少量、泰國 魚露1/2大匙、泰國蠔油1/2大匙、糖少許。

作法：

1.首先將蝦米稍微泡水，瀝乾；蒜切片；辣椒切斜片；四季豆折下蒂頭，並順勢去除兩側的粗纖維，然後切斜段，備用。

2.熱鍋熱油，加入蝦米、蒜片、辣椒片和蝦醬以中小火炒香。

3.加入四季豆，改轉大火翻炒一下。

4.淋入水、泰國魚露、泰國蠔油，再撒點糖，翻炒均勻，蓋上鍋蓋，續以大火邊燜邊炒至四季豆軟嫩，但仍保持一點脆度，便可熄火盛盤。

小叮嚀：

1.蝦醬有些乾硬，需要一點時間將其加熱軟化、溶散並釋出香氣，故建議作法2以較小火將蝦醬炒香。

2.蝦醬和魚露已有足夠的鹹味，所以不需再加鹽。

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