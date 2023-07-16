我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

兆彩熱 南加賣出2張二等獎 頭獎獎金累積至6.4億元

加拿大挖角 提供H1-B簽證者工作許可 吸納科技人才

養生／男性男性做家事、顧小孩 有助降低自殺率

許政榆
研究發現，若男性「投入時間」在照護子女、家務事上，有助於身心健康，也降低自殺率，圖為示意圖。（路透）
研究發現，若男性「投入時間」在照護子女、家務事上，有助於身心健康，也降低自殺率，圖為示意圖。（路透）

傳統「男主外，女主內」觀念，男性總扛著賺錢養家壓力，導致自殺率高於女性。隨著家庭性別角色分工逐步調整，最新研究發現，若男性「投入時間」在照護子女、家務事上，有助於身心健康，也降低自殺率。台灣兒福聯盟認為，除了爸媽共同分擔家務，親子一起做家事，更能創造三方利多。

台灣陽明交通大學教授、台北市立聯合醫院松德院區身心醫學科主任陳映燁，與美國、香港學者合作研究，以經濟合作暨發展組織（OECD）數據資料，分析20個國家的男性投入家庭照顧及失業、自殺率間關係，並發表於「社會精神病學和精神病學流行病學」期刊。

父母家務分工 華人仍傳統

研究指出，男性花費在照顧、接送小孩、採買等家務事的時間，南韓、日本等國男性投注時間較少，平均每日男性花費半小時，但女性卻是3小時；西班牙、挪威等國家，男性每天平均花1個半小時，女性約花2個多小時做家事。男性自殺率比較，南韓、日本每十萬人約有40人左右，西班牙、挪威等男性每十萬人小於20人，明顯較低。

陳映燁探究原因說，過去男性的角色多侷限在賺錢養家，若失去工作變成重大打擊，頓失社會地位及收入。但如果男性投入家務，可讓性別角色「多元化」，不侷限在外拚搏的陽剛角色，也能照護子女、父母等，家的歸屬感會讓男性更強大、更有韌性。

爸爸一同參與家務，能成為孩子成長過程的學習典範。（Getty Images）
爸爸一同參與家務，能成為孩子成長過程的學習典範。（Getty Images）

相關資料統計，華人社會中，男女無酬家庭照顧所費時間，35至44歲婦女每日平均花4.2小時做無償家庭工作，是同年齡男性的3倍，顯現華人對於家務分工仍有明顯性別刻板態度。

陳映燁提醒，過於涇渭分明的性別界線有礙身心健康，恐造成女性過勞，應鼓勵男性投入家務，例如幫寶寶換尿布、陪孩子上課、與青少年聊心事等。

中華民國家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧表示，過去男性鮮少接觸家務，甚至有人「一輩子沒煮過菜」，礙於傳統觀念，男性若退回家庭，恐不被家人支持或諒解，導致男性巨大心理壓力；或是當男性照顧者想開口求助時，遇到多為女性的社工、服務人員時，似乎也說不出口。尤其在「高負荷家庭照顧者」中，男性照顧者也是重要的轉介指標，必須給予男性照顧者更多支持與鼓勵。

育兒成就感 非金錢可替代

兒福聯盟資深主任李宏文表示，育兒雖然有壓力，但照顧小孩可得到無形報酬，像一個笑容或安全依附，讓父母得到成就感，且貼身照顧時，會增加親子親密感，並非金錢可以替代。

最新研究發現，若男性「投入時間」在照護子女、家務事上，有助於身心健康，也降低自殺...
最新研究發現，若男性「投入時間」在照護子女、家務事上，有助於身心健康，也降低自殺率。（本報資料照片）

過去兒盟針對育兒媽媽痛苦指數調查，若爸爸參與育兒，有助緩解媽媽負擔，媽媽也對爸爸參與相當期待。

李宏文認為，爸爸一同參與家務，除了改善夫妻衝突、增進配偶親密關係，也能成為孩子成長過程的學習典範，也就是「身教重於言教」，孩子從小知道參與家務是男女平等，孩子也更樂意一同參與。

家事建議項目 資料來源╱台灣主計處
家事建議項目 資料來源╱台灣主計處

華人 親子 南韓

上一則

養生／經顱磁刺激 治頑固型憂鬱症

下一則

養生／綠香蕉降血糖 黃香蕉可防腸癌

延伸閱讀

遭控下藥性侵 黃健瑋：被她前夫限制行動、潛入父母家

遭控下藥性侵 黃健瑋：被她前夫限制行動、潛入父母家
台灣兒童每日上網4.6小時 5成9被要求交往

台灣兒童每日上網4.6小時 5成9被要求交往
北約峰會登場 法、德、挪威加碼軍援烏克蘭

北約峰會登場 法、德、挪威加碼軍援烏克蘭
繼懸賞百萬後調查家屬 港警帶走羅冠聰父母兄長問話

繼懸賞百萬後調查家屬 港警帶走羅冠聰父母兄長問話

熱門新聞

「零元購」事件在美國多地發生，圖為明尼蘇達州明尼阿波利斯一處遭洗劫的商店。（維基共享）

美國現象／加州零元購 粗糙立法嘗惡果

2023-07-09 14:37
這不是浪漫的景色。6月27日，加拿大山火引發的空汙再度影響美國大湖區，威斯康辛一對伴侶騎著單車看著遠方霧霾中的太陽。（Getty Images）

封面故事／霧霾來了 美國新挑戰

2023-07-09 14:20
「零元購」搶劫不只發生在東西兩岸的大城市，中西部堪薩斯州的威契塔市也正在對抗棘手且氾濫的盜竊案。（Getty Images)

美國現象／堪州零元購 檢察官有寶劍了

2023-07-09 16:16
老印同事的喪禮在新澤西州的一個公墓裡的禮堂舉行，由一位印度教的僧人主持法事。圖為示意圖。（Getty Images）

生活／參加老印同事的喪禮

2023-07-09 02:18
娜拉提諾娃今年5月在義大利接受「金球拍獎」。（美聯社）

人物／球場死對頭 艾芙特、女金剛抗癌老戰友

2023-07-09 13:25
研究顯示，如果母親懷孕時生活在空氣汙染嚴重的地區，將來孩子的認知水平相對比較低。(Getty Images)

封面故事／暴露PM2.5 影響兒童智力發育

2023-07-09 13:34

超人氣

更多 >
中國天才軍事科學家車禍亡 重創解放軍指揮系統研發

中國天才軍事科學家車禍亡 重創解放軍指揮系統研發
姚明1家7口出遊惹「高度」關注 網友：如置身巨人森林

姚明1家7口出遊惹「高度」關注 網友：如置身巨人森林
秦剛已消失20天 疑與雙面女間諜傳緋聞被問訊

秦剛已消失20天 疑與雙面女間諜傳緋聞被問訊
連環殺人案破案關鍵 發現他吃剩披薩DNA與死者身上相符

連環殺人案破案關鍵 發現他吃剩披薩DNA與死者身上相符
身家1150億 巴菲特妻子卻嫌一杯咖啡4元太貴

身家1150億 巴菲特妻子卻嫌一杯咖啡4元太貴