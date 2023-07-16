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養生／綠香蕉降血糖 黃香蕉可防腸癌

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綠色香蕉有抑制血糖、抗氧化的功效。(取材自ingimage)
綠色香蕉有抑制血糖、抗氧化的功效。(取材自ingimage)

香蕉是美味又經濟實惠的水果，無論是一般常見的黃色香蕉，還是熟度較輕的綠香蕉，其實都具有相當好的營養成分。食用商量的香蕉，對人體健康非常有幫助。

根據日本媒體「日刊現代ヘルスケア」報導，想要嚐到香甜的香蕉，可以從果皮上的黑斑進行判斷。而黑斑多的香蕉不只甜，而且也代表香蕉內單寧酸的含量。吃黑斑較多的香蕉，對人體的免疫力有加分效果。也有實驗指出，攝取香蕉的老鼠免疫力更高，體內有更多對付病菌的白血球。

另外，香蕉也含有鉀、鎂、寡糖與食物纖維等等，分別有助於體內調節鹽分、促進新陳代謝、腸內的雙歧桿菌增加（可防止便秘）、預防大腸癌等等的功效。

而還沒熟透的綠香蕉，同樣也具有健康功效。綠香蕉的澱粉能夠抑制血糖急速上升，並有抗氧化的功效。孟加拉曾針對2968位孩童進行研究，更發現同時接受治療且食用綠香蕉的患者，下痢的症狀恢復較一般人快，體內的短鏈脂肪酸也有增加傾向。

近來有日本廠商發現綠香蕉的好處，因此把綠香蕉製成粉狀或其他加工品販售。營養師古谷彰子建議，可以早上吃一根黃色香蕉，補充香蕉含有的豐富營養，晚上吃飽之後，再食用綠色香蕉或其相關製品，抑制體內血糖上升。

血糖 免疫力 日本

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