養生／1410飲食法 不挨餓也能健康瘦身

做有氧運動和肌耐力運動有助減重。 (取材自ingimage)

夏天是減肥旺季，台灣台安醫院體重管理中心營養師組長劉怡里推薦大家執行「1410飲食減重 法」，就可以輕鬆健康減重，一個月平均「甩掉」身上肥肉2至3公斤。

「1410飲食減重法」是「168飲食減重法」的簡單版，劉怡里表示，168飲食減肥（空腹16小時、8小時內飲食）太痛苦了，執行上要很有毅力，適合夜班的人。1410飲食減肥（空腹14小時、10小時內飲食）比較人性化，執行時間點符合一般上班族的常規。

減重食譜 一日1597大卡

劉怡里設計一份「1410飲食減重一日食譜」，抓準早上九點到晚上七點共10小時內進食，可吃三餐及早午點心，一天飲食總熱量控制在1597大卡，主要是增加蛋白質 攝取達22.8%（一般人蛋白質攝取12-15%），但一定要減少脂肪攝取在30%以下，碳水化合物（澱粉類）攝取則控制在55%以下。

在空腹過程裡會減少水分、燃燒脂肪，因此產生酮體而抑制食欲，就比較不餓。

「1410飲食減重法」，可以不挨餓、健康瘦。(本報資料照片)

劉怡里強調，執行1410飲食減肥法的關鍵重點，「在正確的時間點、吃對正確的食物」，很適合一般上班族、習慣吃消夜的人、大吃大喝的人等三族群運用。藉此可以導正大家回歸正常的健康飲食，不僅能夠輕鬆瘦，還能讓身體更健康。

挑對食物 攝取維生素B

「1410減重效果因人而異，一個月平均可減2至3公斤。」劉怡里指出，執行1410飲食減重過程中，應挑對正確食物、導正食物種類選擇，首要降低脂肪攝取，多吃低脂的魚肉、海鮮等白肉，少吃紅肉，以吃瘦肉為主；其次，一天至少要吃三份蔬菜，最好有一盤綠色蔬菜，攝取足夠的維生素B群，符合地中海飲食概念；水分、牛奶更要補足，減肥易鈣質流失可喝牛奶補鈣，並培養喝水習慣。

劉怡里提醒，減肥飲食必須控油，盡量不要挑「包起來」的食物吃，例如包餡的麵包、包子、餃子、餛飩等，要少吃雞翅、雞爪及內臟等食物，更不建議吃乾麵，可吃陽春湯麵就不喝湯，多吃雞胸肉、魚肉等白肉，吃紅肉則吃低脂肪的豬里肌、牛腱等瘦肉。