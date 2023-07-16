憶往／喪父、喪偶、喪子…歷經人生3大悲 海倫阿姨最後的願望

白髮送黑髮，晚年喪子之痛更與何人說。此為示意圖。(Getty Images)

「世事一場大夢，人生幾度秋涼」，海倫阿姨遭遇了人生中的三大悲劇「幼年喪父、中年喪偶、晚年喪子」的悲慘命運。海倫阿姨是我婆婆的二姊，父親早逝，有一個姊姊，兩個妹妹；我婆婆是么妹，一個弟弟，弟弟14歲的時候，在河裡溺水身亡；海倫阿姨個性溫婉，待人親切有禮，孝順寡母，友愛手足，和我頗為投緣，總是叫我「小可愛」、「寶貝女兒」。

海倫阿姨和喬叔有三個兒子，個個是業界的精英，父母的驕傲。

老大喬二世，高大、英俊，不僅是學霸，體育、音樂方面也一樣精采，是學校裡的風雲人物，彈的一手好鋼琴、會拉小提琴、吹薩克斯風，體育方面，是灌籃高手，球場上的風采，得到許多女同學的青睞，畢業後在福特汽車公司工作，38歲時就升上了總工程師的職務，是少年得志的代表人物。

老二巴布個性內向、安靜，喜歡畫畫和攝影，可是如果，是和工作方面有關的事情，他可以口若懸河、滔滔不絕，身為一家廣告公司的設計總監，他有許多出色的創作和見解，生活方面十分低能，日夜顛倒，每天平均七到八杯的咖啡 ，幾乎是以咖啡為生，典型工作狂。

老三布萊恩，是整形美容外科醫生，標準車迷，大學時，買了一部舊車，每到周末喜歡就窩在車庫里柝、卸、修檢各種零件和引擎，改裝音響喇叭，後來成為整形美容醫生，可能和平時的修車興趣、喜歡修修補補，多少有些關係吧？

海倫阿姨和藹可親，子、姪們都喜歡去她家玩，尤其是我先生大衛，一來是和布萊恩同年，加上三位表兄弟的興趣廣泛，和他們在一起非常有趣，當然其中不乏是因為海倫阿姨家的美食，另外阿姨還是烘焙高手，她的餅乾種類繁多，比店裡買的還要好吃。

某年的暑假，四個半大不小、精力旺盛的男孩們聚在一起，雖然平時都守規矩，偶爾還是會出現一些意想不到的突發狀況。一天中午，他們異想天開的決定做一種化學實驗，結果化學反應出乎意料之外噴出容器，把海倫阿姨最心愛的橡木餐桌損毀了一大片，這張餐桌是阿姨省吃儉用存了半年的錢，才買的，剛用了還不到三個月。

這時脾氣再好的海倫阿姨也忍不住發脾氣了，主要的原因是因為「危險」，擔心孩子們的安全之外，也心疼那寶貝餐桌，「喬‧格倫‧梅惠斯二世」當你聽到海倫阿姨連名帶姓，喊出你全名的時候，就意味著你有「大麻煩」，這四個人被處罰，沒有下午點心，當天晚上，沒有晚餐、不准看電視，第二天先生灰溜溜的回家，據說還是被婆婆揪著耳朵罵了一頓，後來聽說三兄弟上班後，還是為母親重新買了一套新的橡木餐桌。

人生最悲慘的事莫過於「白髪人送黑髮人」，某個早上，喬二世，正在廚房和喬大嫂商討關於生日聚會，邀請親朋好友名單時，手中的咖啡杯突然掉落，人也跟著栽倒在地上，緊急送醫搶救無效，心肌梗塞，喬二世的生命定格在42歲。喬二世去世的第二年，原本就有心臟病 的喬叔無法忍受這椎心的傷痛，也撒手人寰了。

老二巴布在加州 一間著名的廣告公司上班，父親去世那年回家奔喪後，很少回家，有兩年的時間，甚至年、節假日也沒有回底特律的老家探望老母親，巴布48歲生日剛過，阿姨接到公司同事（巴布一生未婚）從醫院打來的電話，病重住院，腎臟衰竭，陷入深度昏迷，醫生說：「沒有甦醒的可能」，拖了一個月，阿姨傷心欲絕，忍痛同意拔除生命維生系統。

某天中午，老三布萊恩在辦公室昏倒，緊急送醫，檢查結果發現嚴重的心臟疾病，必須換「心」整型的手術，「失之毫釐差以千里」，醫師公會、健康部門評估，決定取消布萊恩的醫師執照。沒有了醫師執照，包括護士、助理、接待人員有20位員工的美容整型診所，只有被迫歇業，這曾是布萊恩的驕傲，也是他辛苦了20年努力的成果，現在這情況真是無語問蒼天，欲哭無淚。

「福無雙至 禍不單行」，阿姨還沒有從失去巴布的傷痛中走出來，現在又接到了這樣一個令人絕望的消息，小兒子布萊恩，現在是她唯一的希望、僅有的依靠，竟然發現有嚴重的心臟疾病，這消息讓阿姨徹底崩潰，每天以淚洗面，布萊恩擔心事業和前途，阿姨擔心小兒子的健康和生命。

婆婆去探望海倫阿姨，老姊妹倆抱頭痛哭之餘，要求我們一起禱告，海倫阿姨語帶哽咽，一字一句悲痛萬分的祈求上帝的恩典：「親愛的主啊，我今天來到祢的面前，請祢給我智慧、堅強和勇氣，我將我的軟弱交給祢，請求祢的慈悲，讓祢的能顯現在我的身上，請保護我僅剩的、唯一的兒子布萊恩的平安和健康，我祈求以我僅有的生命換取布萊恩的生命，我唯一的願望，就是讓我走在布萊恩的前面吧，不要讓我孤獨的留在世上，布萊恩是我最後的希望，這是一個萬念俱灰的老母親，最虔誠的祈求，上帝啊！請祢憐憫祢的子民，願祢的旨意行在地上如同行在天上，奉主耶穌的名，阿門。」掛上電話，我早已淚流滿面。

一個初冬的早晨，我們接到婆婆的電話，養老院的護工，通知家屬：「72歲的海倫阿姨，在睡夢中去世」，「塵緣如夢，幾番起伏總不平，到如今，都成煙雲，繁華落盡，一身憔悴在風裡，回頭時，無風也無雨。人間有我，殘夢未醒，人隨風過，自在花開花又落，不管世間滄桑如何，滿腹相思，都沉默，只有桂花香，暗飄過。」，上帝聽到了海倫阿姨的祈求，阿姨去世六個月，布萊恩走了，享年50歲。