新聞眼／以色列轟炸哲寧 目標是「難民營的武裝分子」

由於伊朗在背後支持資助，哲寧難民營已經成為「恐怖活動中心」。 （Getty Images）

「以色列 發動20年來最大規模攻擊行動——無人機轟炸巴勒斯坦 難民營。」以色列7月3日對巴勒斯坦控制區的哲寧（Jenin）發動無人機襲擊，哲寧位於約旦河西岸，此次行動是20年來最大規模攻擊行動之一。

約旦河西岸 今年衝突不斷

以色列宣稱，其行動是阻止哲寧成為「恐怖主義的避難所」，目標是武裝組織「哲寧旅」的成員——哲寧近年已成為新一代巴勒斯坦武裝分子的據點，這批成員對巴勒斯坦自治政府和以色列的占領深感不滿，多番對以色列發動攻擊，以色列也多次回擊，哲寧砲火衝突不斷，而約旦河西岸的暴力事件在2023年亦不斷激增，和平依然遙遠。

7月3日以色列針對哲寧發動20年來最大規模之一的攻擊行動，包括地面襲擊和空中無人機轟炸，攻擊延續，仍有數百名以色列士兵在哲寧當地執行任務，當地的收容1萬8000人的難民營已被宣布為以色列軍事禁區，其上空仍被無人機圍繞、周圍槍聲和爆炸聲不斷。

由於伊朗在背後支持資助，哲寧難民營已經成為「恐怖活動中心」。（Getty Images）

巴勒斯坦指責以色列犯下戰爭罪，衛生部官員3日當天指出攻擊已造成至少9人死亡（皆是巴勒斯坦人）、100人受傷；另有大量人員被捕、嚴重建物與財產損失。以色列軍方則表示攻擊行動是基於「精確情報」發動，針對藏匿在哲寧的特定武裝分子「哲寧旅」、瞄準其指揮控制中心和武器庫，行動目的是阻止哲寧成為「恐怖主義的避難所」，旨在摧毀基礎建設並阻擋武裝分子利用哲寧當地的難民營當作基地；以色列宣稱在當地繳獲了一個簡易火箭發射器、襲擊了一處武器生產及儲存設施，當中有數百個爆裂物裝置、無線電及其他設備、以及聲稱在一座清真寺內發現武器和武裝分子藏匿處。

以色列國防軍發言人、海軍少將哈加里（Daniel Hagari）表示，目前並無具體的結束行動時間表，同時「這不會是我們最後一次這麼做。」哈加里另表示，此次行動約使用了十多次無人機攻擊，每架參與攻擊的無人機，其爆裂物的有效載荷為數公斤。

傷者：難民營已無安全可言

哲寧當地政府則表示，以色列的裝甲怪手在當地剷平難民營道路、尋找藏在地下的爆炸裝置，也切斷了當地的水電供應；「路透」引述哲寧居民表示，以色列士兵打破圍牆、挨家挨戶走動，一名67歲傷者扎伊丹（Hussein Zeidan）受訪時表示：「難民營已經沒有安全可言。」

以色列宣稱襲擊了一處武器生產及儲存設施，當中有數百個爆裂物裝置、無線電及其他設備、以及聲稱在一座清真寺內發現武器和武裝分子藏匿處。（歐新社）

自進入2023年以來，以巴在約旦河西岸暴力衝突頻發——以色列軍方從2006年以來並未在該地區使用過無人機攻擊，直至前次6月21日在哲寧附近地區發動的襲擊才使用無人機參戰，軍方發言人對此解釋為巴勒斯坦武裝分子的暴力範圍不斷擴大，以色列地面部隊面對的壓力隨之激增，而這也代表無人機戰術將會持續使用。

而以色列軍方所瞄準的哲寧旅，是在2021年由巴勒斯坦聖戰運動成員阿穆里（Jamil Al-Amouri）成立，哲寧旅成員對巴勒斯坦自治政府老化的領導層深感沮喪、也對以色列占領的現狀大為不滿，數度向以色列控制地區發動小規模攻擊。而哲寧旅的總部就設於哲寧難民營——以色列外交部長科恩（Eli Cohen）指控，由於伊朗在背後支持資助，哲寧難民營已經成為「恐怖活動中心」。

巴勒斯坦 無力控制難民營

此次遭受攻擊的哲寧，原本由以色列控制，1996年以色列根據「奧斯陸協議」而將其控制權移交巴勒斯坦自治政府，至今當地攻擊事件不斷，而「路透」指出，7月3日的此次以軍襲擊，凸顯了哲寧難民營在暴力事件中的重要性——除了哲寧旅之外，該地難民營也有數百名分別來自哈瑪斯 （Hamas）、伊斯蘭聖戰運動和法塔赫（Fatah）等巴基斯坦激進武裝組織成員；同時襲擊事件也暴露巴勒斯坦自治政府在約旦河西岸地區，儘管擁有名義上的治權，實際上卻無力控制。

目前未能確知以色列的攻擊行動會否引起巴勒斯坦各派系的反擊或其他反應——哈瑪斯控制加薩走廊，若哈瑪斯加入反擊，衝突情勢與範圍恐進一步升級擴張。

以色列開入難民營的軍隊。 （美聯社）

巴勒斯坦自治政府總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）表示將暫停與以色列的接觸、完全停止雙方安全合作（此前合作已經大幅削減），並呼籲國際社會為巴勒斯坦人民提供保護。聯合國中東問題特使溫尼斯蘭（Tor Wennesland）也表示正與各方進行對話，冀望緩和局勢和確保人道主義准入該地區；而美國國務院則正在密切關注哲寧局勢，國務院發言人指出，必須採取一切可能的預防措施，以防止平民喪生。

「華爾街日報」綜合巴勒斯坦與以色列雙方說法和數據，指出自2023年以來，已有超過150名巴勒斯坦人在約旦河西岸及東耶路撒冷遭以色列軍隊（與平民）殺害，其中大部分是武裝分子，但也有兒童及平民老人；而遭巴勒斯坦武裝分子殺害的以色列人加上外國人，有20餘人，當中幾乎都是平民。

以巴和談進程 凍結將近十年

2023年6月，有4名以色列人在約旦河西岸的猶太定居點遭巴勒斯坦槍手殺害，使得以國總理內唐雅胡（Benjamin Netanyahu）為首的執政聯盟內部，出現更多要求動用空軍和裝甲部隊，在約旦河西岸開展軍事行動的呼聲。

在哲寧的衝突中，巴勒斯坦青年在街頭奔跑尋找掩護。（Getty Images）

約旦河西岸自1967年六日戰爭後，為以色列所占領，巴勒斯坦人將該地區視為未來建國的核心，雙方數十年來血腥衝突不斷，即便美國從中斡旋、冀望雙方達成和平談判，但談判進程自2014年以來一直凍結。