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理財百科／打點5地方 房子賣更高價

張聲肇
翻新過的廚房能加速成交，還能讓房子賣得更高價。(Getty Images)
翻新過的廚房能加速成交，還能讓房子賣得更高價。(Getty Images)

「House Beautiful」雜誌建議，賣房子之前，把五個地方打點好，可以賣到更高價。

1.廚房整修漂亮些：沃爾森房地產仲介公司銷售員史密卡洛夫（Denis Smykalov）說，廚房通常被視為家庭的心臟，翻新過的廚房能加速成交，還能讓房子賣得更高價。他說，想買房的人會看看廚房裡電器是否新式，夠不夠現代化，儲藏空間大不大，最好還有中央檯或吧檯。

2.主浴室要夠吸引人：人都喜歡窩在家裡，浴室老舊顯然無法令人愛待在家裡。史密卡洛夫說，「升級的設備、寬闊的空間、讓人有輕鬆、休閒感的大浴缸或分隔式的淋浴間，會讓買家印象深刻，幫你賣得更好的價錢。」

如果沒足夠的預算翻新浴室，略動手腳仍大有可觀。裝潢專家金柏莉‧ 杰（Kimberly Jay）接受新聞網站「Insider」訪問時表示，只要看起來不老舊，很乾淨，讓買家心想，「沒關係，我可以接受，」就有助成交。

3.門面讓人眼睛為之一亮：南加州裝潢擺設公司Meridith Baer Home設計部經理費瑞克（Brian Ferrick）說，正門刷新，前院植栽剪修整齊，絕對是一大加分，「讓人走進屋時，眼睛為之一亮。看起來清新、溫馨又乾淨，就替是否成交定調了。」

4.舒適宜人的室外聚會空間：NDA房仲公司銷售員拿坡里塔諾（Casey Napolitano）說，室外的活動空間，如小院子、涼台、花園，布置得宜，會讓人有生活空間更大的感覺，讓房子更吸引人，買主也會更願意多付點錢成交。

5.屋內擺設得宜：客廳裡你的結婚照、生活照，對你來講很有意義，但對買家可不見得。因此，房仲業者史東（Sarah Stone）建議，房子上市的第一要務就是「去個人化」，「把家庭照片、高中文憑，還有你參加高中網球隊時，拿過最有價值球員的獎盃，統統拿掉。下一步，才把屋子清掃乾淨。」

擺設展示很重要，WLM地產公司的賈西亞（Kevin Garcia）說，「擺設得好，可幫買主預想自己入住以後的情況，促進他們跟房子的感情。」

根據全國房仲業者協會2021年的研究報告，用心擺設展示的房子，可賣得比市面上一般房子多1%到5%的價格，成交時間更少了70%。

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