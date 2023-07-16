每周一書／我所認識的齊柏林

我所認識的齊柏林

打破台灣紀錄片影史票房紀錄的《看見台灣》上映十周年，齊柏林直升機空難意外發生六年後，透過齊柏林好友李儒林的筆，讓讀者重新看見最真實的齊柏林。

「我所認識的齊柏林」一書由台北聯經出版於6月底出版，述說空拍大師的真實人生，見證他的堅持、夢想與守候。

齊柏林，台灣空拍導演、攝影師、環境保護運動者。他花費25年、2500小時的飛行，數十萬張底片與數位影像，以台灣地景、河流、生態為拍攝的主題，向大眾提倡環境保護。

2013的紀錄片《看見台灣》撼動全台，讓觀眾看見前所未見的台灣，喚起了人民對土地的驕傲，也促成了國土保育的行動。2017年6月10日，齊柏林在拍攝《看見台灣Ⅱ》途中，墜機 殉難。

他的好友醞釀六年，以翔實的訪查和深情的文字，將齊柏林一生的執著與熱情，做了最細膩而完整的記錄。

由胡德夫詮釋的「太平洋的風」是齊柏林最愛哼唱的一首歌，縱使記不清所有的歌詞，但重複著熟悉的那幾句，就夠你一路哼唱著；如果有人同行，你還會扯開喉嚨來個即興教唱。

齊柏林喜歡在大清早將亮未亮的鼠灰天色下，拎著攝影背包，開著車往宜蘭海邊衝去，一路看著不斷變幻的雲彩，觀察著什麼時候天氣開始變化；然後臉頰感知到海風的輕拂、全身細胞浸潤鹹鹹的海味，直到雙腳踩進濕軟的沙灘以及太平洋已然燒暖的潮水。在布滿漂流木的海邊緩步走著，聆聽海潮傳來的信息，撿拾眼下一地的碎浪；等到黑色的礫灘曬得發燙，逆光的海面過度曝光，終於無法再多拍攝什麼景色，你遂繞進附近幾處傳統市場，為家裡、公司採買新鮮蔬果，隨興尋找拍攝素材。

「能這樣到處拍拍照片，調整好心情之後再去上班，這就是最簡單的快樂。」齊柏林曾說。

「這個島上的美麗與遭受的破壞，不能只有我一個人看見。」

齊柏林抛下一切，賭命飛行空拍，完成了震撼人心的紀錄片《看見台灣》，喚起了台灣人民對土地的驕傲，與哀愁。

這些年來，他鏡頭下的美麗畫面，與他爽朗真摯的話語，從來不曾離開……。

(本欄由紐約世界書局提供，購書專線718-445-2665轉100-102)