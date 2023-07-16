星座／7月16日至7月22日 天秤座缺乏熱情 水瓶座幸福不遠

牡羊座

總運指數：★★★★☆

有驚也有喜的一周，驚來自於工作學習，將面臨一些挑戰，咬牙挺過去，你的能力可得到極大提升。喜來自愛情，可以去慢慢體會。

幸運色彩：橄欖綠

速配星座：巨蟹座

貴人星座：摩羯座

金牛座

總運指數：★★★☆☆

本周你的警戒線拉得很緊，別人休想侵犯你的地盤。雖說你維護好了自己的權益，但與人相處時過於強勢的態度，讓身邊的人有些吃不消。

幸運色彩：酸橙綠

速配星座：牡羊座

貴人星座：水瓶座

雙子座

總運指數：★★☆☆☆

你一定不會喜歡這個浮躁、快速變化的一周，基本上你所計畫的事，都會因為突如其來的變化導致最終無法完成。若是事先將一些負面因素考慮進去，想必能大有幫助。

幸運色彩：草根白

速配星座：獅子座

貴人星座：天秤座

巨蟹座

總運指數：★★☆☆☆

做人與做事各有其重要性，但本周你將輸在後者上。感性的一面令你無論在任何場合都是個受歡迎的角色，但你將這份感性延續在公事與正事上，則很容易把事情搞砸。

幸運色彩：丁香紫

速配星座：牡羊座

貴人星座：處女座

獅子座

總運指數：★★★★☆

本周運勢平穩運行，將有新希望注入到你的愛情生命裡；工作不可太心急，穩妥做好本分才能苛求攀升；財運方面，可以在新項目中求發展。

幸運色彩：月光藍

速配星座：牡羊座

貴人星座：雙子座

處女座

總運指數：★★★☆☆

生活狀態十分單調的一周。每天遇到重複的人，做著重複的事，雖然沒有什麼令你歡呼雀躍的事情發生，但也不用擔心有什麼大麻 煩入侵。

幸運色彩：鮭魚紅

速配星座：金牛座

貴人星座：獅子座

天秤座

總運指數：★☆☆☆☆

缺乏熱情的一周，不管是面對愛情還是事業你都有些提不起勁，生活進入渾渾噩噩的節奏。需要多給自己加油打氣，才能增添一些向前的動力。

幸運色彩：蘋果綠

速配星座：獅子座

貴人星座：雙魚座

天蠍座

總運指數：★☆☆☆☆

本周你把自己的外在打理得很漂亮，卻容易把家庭生活掏空。不需要為了撐面子，吃一些不必要的啞巴虧。展現最真實的自己，同樣能得到別人的尊重。

幸運色彩：森林綠

速配星座：天秤座

貴人星座：水瓶座

射手座

總運指數：★★★☆☆

會有好運在你身邊打轉，讓你在短時間內能感受到驚喜與歡樂。更多的時候需要你去主動努力，才能在平淡無奇的生活中創造奇蹟。

幸運色彩：草地綠

速配星座：處女座

貴人星座：天蠍座

摩羯座

總運指數：★★☆☆☆

公事與私事結伴來襲，令你本周忙得像轉個不停的陀螺。若能理清頭緒，把事情排出優先順序，按照輕重緩急一個個去處理，結果必定不錯。

幸運色彩：草地綠

速配星座：雙子座

貴人星座：獅子座

水瓶座

總運指數：★★★★☆

本周運勢告訴你，幸福離你不遠，愛情需要主動去爭取；工作業績還可以多花些心力，成效絕對不會差；投資 再搏一把，資產總額可望上升。

幸運色彩：海洋藍

速配星座：牡羊座

貴人星座：天秤座

雙魚座

總運指數：★★★★★

本周你能有足夠的精力同時投入在事業與愛情當中，只要野心不是太大，甚至可望實現愛情事業雙豐收。

幸運色彩：雲母白

速配星座：天秤座

貴人星座：射手座

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