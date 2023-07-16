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娛樂／好萊塢大片在中國 賣不動了

娛樂新聞組
「黑豹2」在中國票房表現不佳。（取材自IMDb）
「黑豹2」在中國票房表現不佳。（取材自IMDb）

近年來在中國市場能突破票房10億人民幣（約1.4億美元）的好萊塢大片明顯驟減，中國電影院業者、影視界人士觀察，觀眾標準日益增長，需要的不僅是巨大的IP光環和視效震撼，更期待作品能喚起情感共鳴與情緒衝擊，而那些一個模子「導出」的劇情老化、人物刻板、特效雷同的電影，自然會勸退觀眾。

好萊塢這兩年被寄予厚望的超級英雄電影，如「沙贊！眾神之怒」（Shazam! Fury of the Gods）、「蟻人3」（Ant-Man and the Wasp: Quantumania）、「黑豹2」（Black Panther: Wakanda Forever）、「星際異攻隊3」（Guardians of the Galaxy Vol. 3，又譯「銀河護衛隊3」）等在中國的票房都極不理想。而疫情前的「美國隊長」（Captain America）、「復仇者聯盟」（The Avengers）、「水行俠」（Aquaman，又譯「海王」）、「神力女超人」（Wonder Woman，又譯「神奇女俠」）等，豆瓣評分至少都在7分以上，而疫情後的「黑豹2」、「蟻人3」評分都低於6分。某院線經理李玉霖表示，早在三年前影市就出現疲態，觀眾在交流群裡吐槽「太長太套路，一看就知道結果，還要坐兩個半小時，實在是累得夠嗆」。

劇情套路化 陷審美疲勞

李玉霖坦言：「說實話，現在很多觀眾對於這些大片有些審美疲勞了，大家對於好萊塢電影主打的套路劇情習以為常，不一定要去電影院看這些片子。近期好萊塢有些電影口碑不濟，比如『小美人魚』（The Little Mermaid）的豆瓣評分才5.2分，足以勸退觀眾，再加上現在電影票價格一直漲，如果劇情製作平庸、口碑差，自然會讓觀眾放棄去影院觀看。」

「復仇者聯盟：終局之戰」在全球狂撈27.9億美元，光中國票房就超過6.3億美元。...
「復仇者聯盟：終局之戰」在全球狂撈27.9億美元，光中國票房就超過6.3億美元。（取材自IMDb）

漫威電影近年在創作上顯得越來越疲軟，幾乎每部新片都會遭到網友的口誅筆伐，被轟毫無創造力、故事平庸乏味、視覺特效審美疲勞。好萊塢內部針對漫威電影的批評一直沒有消停過，美國已有不少導演出面批評，繼2019年馬丁史柯西斯（Martin  Scorsese）發表「漫威電影不是電影，是主題公園」的言論之後，昆汀塔倫提諾（Quentin  Tarantino）也稱「那些漫威電影中的演員不是真正的電影明星，他們演出的角色才是。」史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）也曾說：「漫威電影會像曾經的西部片一樣漸漸沒落。」

中國票房分析師羅天文說，現在好萊塢在中發行的電影多是續集或IP宇宙相關作品，少有真實可感的原創作品引進。據影迷統計，今年推出的「玩命關頭X」（Fast X，又譯「速度與激情10」）劇情無新意，唐老大口頭禪「我們是一家人」的「family」（家人）在全片140分鐘裡被正反派總共叨念過55次。「一看片名就能猜到電影要講什麼」、「看不到五分鐘就可以預測後面的結果」，許多中國電影評分平台都能看到觀眾對其吐槽。羅天文說：「有些電影甚至不講求劇情邏輯，為了拍而拍，為了續集而續集，觀眾看不到新意，自然覺得花錢買電影票錢不值得。」

今年上映的「玩命關頭Ｘ」中，「家庭」一詞反覆被提起超過50次。（取材自IMDb）
今年上映的「玩命關頭Ｘ」中，「家庭」一詞反覆被提起超過50次。（取材自IMDb）

羅天文表示，中國引進時間與歐美上映日期差距太大導致「不新鮮」，也是很多人不去影院觀看電影的原因。「黑豹2」去年11月就在美國上映，遲至今年2月才在中國中國上映，在中票房1.06億人民幣（1500萬美元），遠不及2018年前作的6.62億人民幣（1億美元）。不過羅天文提到，檔期差並不是造成票房不濟的主要原因，比如「蟻人3」同步北美上映，今年在中國中國收穫逾3900萬美元票房，比起前作「蟻人」（2015年，1億美元）「蟻人2：黃蜂女現身」（2018年，1.2億美元）的票房差距甚大：「這是因為『蟻人』的IP號召力不夠強，加上電影處於春節檔後半比較冷的檔期，自然不能取得太高的關注度，另外電影平庸的口碑很快發酵，以及125分鐘的片長，確實讓有些觀眾望而卻步。」

日人也看膩 票房溜滑梯

「好萊塢電影本身的競爭力也在下降」，中國藝術研究院教授支菲娜說，在日本市場，好萊塢電影也賣得不好。除了日本任天堂公司的IP改編的「超級瑪利歐兄弟電影版」（The Super Mario Bros. Movie，又譯「超級馬力歐兄弟大電影」）外，今年日本上半年票房前十沒有其他好萊塢電影。

在全球電影市場中，日本電影市場曾被認為是規模最大的地區之一，市場票房曾連續多年保持在20億美元以上，超過了美國的獨立電影和英國的電影市場。而好萊塢電影對日本電影市場的票房貢獻相對較大，在2019年曾獲得10.9億美元，但在2020年，只拿到了3.28億美元。

支菲娜轉述了日本學者的觀察，認為日本觀眾也看膩了好萊塢電影的套路化，前些年的一些大場面還能震撼觀眾，但現在好萊塢的故事已經不能引起日本觀眾的共鳴，光憑名字就能吸引觀眾進影院的超級明星也沒有了。全球觀眾娛樂多樣化，曾經對好萊塢的崇拜感下降，不再認為好萊塢代表影視業的最前沿。

據貓眼電影統計，中國今年於院線上映的兩部日本動畫「鈴芽之旅」和「灌籃高手」，分別拿下1.13億美元和9100萬美元票房，表現強勢。支菲娜說，這兩部電影在中國市場都是大IP，「灌籃高手」是「回憶殺」，「鈴芽之旅」的IP是新海誠本人，新海誠就像宮崎駿一樣，自帶魅力流量，他的片子很多觀眾都會二刷、三刷。

「灌籃高手」在中國創下6.5億人民幣票房。（取材自IMDb）
「灌籃高手」在中國創下6.5億人民幣票房。（取材自IMDb）

支菲娜認為，好萊塢電影在中國市場表現不理想，也與目前中國主流觀眾的年齡結構變化有關。1994年，中國中國引進了第一部好萊塢大片「絕命追殺令」（The Fugitive，又譯「亡命天涯」），中國觀眾開始在大銀幕接觸好萊塢大片，接下來「鐵達尼號」（ Titanic，又譯「泰坦尼克號」）、「阿凡達」（Avatar）屢破中國影史票房紀錄；而2008年「鋼鐵人」（Iron Man）的上映，開啟了漫威電影宇宙的序幕，收穫中國無數影迷。

中國人轉向 更愛國產片

「最喜歡看進口片的那一批人，現在都3、40歲，已經不是主流觀眾，正處於上有老、下有小，工作特別忙的階段，消費時間有限」，支菲娜說，2017年的「玩命關頭8」（又譯「速度與激情8」）在中國賣了這個系列最高的26.71億人民幣（3.75億美元），2018年的「水行俠」在中國賣了20億元（2.81億美元），那時候喜歡好萊塢的觀眾還年輕，即便電影沒那麼好看也買帳。

電影市場專家蔣勇觀察，今年中國觀眾心向把故事講好、溫情動人的作品，比如中國國產片「保你平安」、「迴廊亭」與「沙贊2」在今年同時上映，前兩部票房走勢就明顯好於後者，「因為如今的中國觀眾更愛看自己的故事，尤其是看到那種真實存在的，能喚起真正情感共鳴的作品。」蔣勇坦言對於好萊塢大片，觀眾不像以往那麼熱中了。

支菲娜等學者調研，現在的中國主流觀眾更傾向於去電影院看國產片，她說：「70後、80後這批人，受國外流行文化影響比較大，是在進口片伴隨下成長起來的；但近年中國文化和民族自信不斷增強，新一代年輕觀眾對於優秀國產電影的認可度提高。如『流浪地球2』、『刺殺小說家』電影的特效製作水平，已足以跟國外電影相抗衡。」

2021年中國3D奇幻冒險動作片「刺殺小說家」票房超過10億人民幣。（取材自IM...
2021年中國3D奇幻冒險動作片「刺殺小說家」票房超過10億人民幣。（取材自IMDb）

（取材自新京報）

好萊塢 日本 漫威

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