娛樂／好萊塢大片在中國 賣不動了

「黑豹2」在中國票房表現不佳。(取材自IMDb)

近年來在中國市場能突破票房10億人民幣(約1.4億美元)的好萊塢 大片明顯驟減,中國電影院業者、影視界人士觀察,觀眾標準日益增長,需要的不僅是巨大的IP光環和視效震撼,更期待作品能喚起情感共鳴與情緒衝擊,而那些一個模子「導出」的劇情老化、人物刻板、特效雷同的電影,自然會勸退觀眾。

好萊塢這兩年被寄予厚望的超級英雄電影,如「沙贊!眾神之怒」(Shazam! Fury of the Gods)、「蟻人3」(Ant-Man and the Wasp: Quantumania)、「黑豹2」(Black Panther: Wakanda Forever)、「星際異攻隊3」(Guardians of the Galaxy Vol. 3,又譯「銀河護衛隊3」)等在中國的票房都極不理想。而疫情前的「美國隊長」(Captain America)、「復仇者聯盟」(The Avengers)、「水行俠」(Aquaman,又譯「海王」)、「神力女超人」(Wonder Woman,又譯「神奇女俠」)等,豆瓣評分至少都在7分以上,而疫情後的「黑豹2」、「蟻人3」評分都低於6分。某院線經理李玉霖表示,早在三年前影市就出現疲態,觀眾在交流群裡吐槽「太長太套路,一看就知道結果,還要坐兩個半小時,實在是累得夠嗆」。

劇情套路化 陷審美疲勞

李玉霖坦言:「說實話,現在很多觀眾對於這些大片有些審美疲勞了,大家對於好萊塢電影主打的套路劇情習以為常,不一定要去電影院看這些片子。近期好萊塢有些電影口碑不濟,比如『小美人魚』(The Little Mermaid)的豆瓣評分才5.2分,足以勸退觀眾,再加上現在電影票價格一直漲,如果劇情製作平庸、口碑差,自然會讓觀眾放棄去影院觀看。」

「復仇者聯盟:終局之戰」在全球狂撈27.9億美元,光中國票房就超過6.3億美元。(取材自IMDb)

漫威 電影近年在創作上顯得越來越疲軟,幾乎每部新片都會遭到網友的口誅筆伐,被轟毫無創造力、故事平庸乏味、視覺特效審美疲勞。好萊塢內部針對漫威電影的批評一直沒有消停過,美國已有不少導演出面批評,繼2019年馬丁史柯西斯(Martin Scorsese)發表「漫威電影不是電影,是主題公園」的言論之後,昆汀塔倫提諾(Quentin Tarantino)也稱「那些漫威電影中的演員不是真正的電影明星,他們演出的角色才是。」史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)也曾說:「漫威電影會像曾經的西部片一樣漸漸沒落。」

中國票房分析師羅天文說,現在好萊塢在中發行的電影多是續集或IP宇宙相關作品,少有真實可感的原創作品引進。據影迷統計,今年推出的「玩命關頭X」(Fast X,又譯「速度與激情10」)劇情無新意,唐老大口頭禪「我們是一家人」的「family」(家人)在全片140分鐘裡被正反派總共叨念過55次。「一看片名就能猜到電影要講什麼」、「看不到五分鐘就可以預測後面的結果」,許多中國電影評分平台都能看到觀眾對其吐槽。羅天文說:「有些電影甚至不講求劇情邏輯,為了拍而拍,為了續集而續集,觀眾看不到新意,自然覺得花錢買電影票錢不值得。」

今年上映的「玩命關頭X」中,「家庭」一詞反覆被提起超過50次。(取材自IMDb)

羅天文表示,中國引進時間與歐美上映日期差距太大導致「不新鮮」,也是很多人不去影院觀看電影的原因。「黑豹2」去年11月就在美國上映,遲至今年2月才在中國中國上映,在中票房1.06億人民幣(1500萬美元),遠不及2018年前作的6.62億人民幣(1億美元)。不過羅天文提到,檔期差並不是造成票房不濟的主要原因,比如「蟻人3」同步北美上映,今年在中國中國收穫逾3900萬美元票房,比起前作「蟻人」(2015年,1億美元)「蟻人2:黃蜂女現身」(2018年,1.2億美元)的票房差距甚大:「這是因為『蟻人』的IP號召力不夠強,加上電影處於春節檔後半比較冷的檔期,自然不能取得太高的關注度,另外電影平庸的口碑很快發酵,以及125分鐘的片長,確實讓有些觀眾望而卻步。」

日人也看膩 票房溜滑梯

「好萊塢電影本身的競爭力也在下降」,中國藝術研究院教授支菲娜說,在日本 市場,好萊塢電影也賣得不好。除了日本任天堂公司的IP改編的「超級瑪利歐兄弟電影版」(The Super Mario Bros. Movie,又譯「超級馬力歐兄弟大電影」)外,今年日本上半年票房前十沒有其他好萊塢電影。

在全球電影市場中,日本電影市場曾被認為是規模最大的地區之一,市場票房曾連續多年保持在20億美元以上,超過了美國的獨立電影和英國的電影市場。而好萊塢電影對日本電影市場的票房貢獻相對較大,在2019年曾獲得10.9億美元,但在2020年,只拿到了3.28億美元。

支菲娜轉述了日本學者的觀察,認為日本觀眾也看膩了好萊塢電影的套路化,前些年的一些大場面還能震撼觀眾,但現在好萊塢的故事已經不能引起日本觀眾的共鳴,光憑名字就能吸引觀眾進影院的超級明星也沒有了。全球觀眾娛樂多樣化,曾經對好萊塢的崇拜感下降,不再認為好萊塢代表影視業的最前沿。

據貓眼電影統計,中國今年於院線上映的兩部日本動畫「鈴芽之旅」和「灌籃高手」,分別拿下1.13億美元和9100萬美元票房,表現強勢。支菲娜說,這兩部電影在中國市場都是大IP,「灌籃高手」是「回憶殺」,「鈴芽之旅」的IP是新海誠本人,新海誠就像宮崎駿一樣,自帶魅力流量,他的片子很多觀眾都會二刷、三刷。

「灌籃高手」在中國創下6.5億人民幣票房。(取材自IMDb)

支菲娜認為,好萊塢電影在中國市場表現不理想,也與目前中國主流觀眾的年齡結構變化有關。1994年,中國中國引進了第一部好萊塢大片「絕命追殺令」(The Fugitive,又譯「亡命天涯」),中國觀眾開始在大銀幕接觸好萊塢大片,接下來「鐵達尼號」( Titanic,又譯「泰坦尼克號」)、「阿凡達」(Avatar)屢破中國影史票房紀錄;而2008年「鋼鐵人」(Iron Man)的上映,開啟了漫威電影宇宙的序幕,收穫中國無數影迷。

中國人轉向 更愛國產片

「最喜歡看進口片的那一批人,現在都3、40歲,已經不是主流觀眾,正處於上有老、下有小,工作特別忙的階段,消費時間有限」,支菲娜說,2017年的「玩命關頭8」(又譯「速度與激情8」)在中國賣了這個系列最高的26.71億人民幣(3.75億美元),2018年的「水行俠」在中國賣了20億元(2.81億美元),那時候喜歡好萊塢的觀眾還年輕,即便電影沒那麼好看也買帳。

電影市場專家蔣勇觀察,今年中國觀眾心向把故事講好、溫情動人的作品,比如中國國產片「保你平安」、「迴廊亭」與「沙贊2」在今年同時上映,前兩部票房走勢就明顯好於後者,「因為如今的中國觀眾更愛看自己的故事,尤其是看到那種真實存在的,能喚起真正情感共鳴的作品。」蔣勇坦言對於好萊塢大片,觀眾不像以往那麼熱中了。

支菲娜等學者調研,現在的中國主流觀眾更傾向於去電影院看國產片,她說:「70後、80後這批人,受國外流行文化影響比較大,是在進口片伴隨下成長起來的;但近年中國文化和民族自信不斷增強,新一代年輕觀眾對於優秀國產電影的認可度提高。如『流浪地球2』、『刺殺小說家』電影的特效製作水平,已足以跟國外電影相抗衡。」

2021年中國3D奇幻冒險動作片「刺殺小說家」票房超過10億人民幣。(取材自IMDb)

