娛樂／亞倫阿金 經典綠葉不朽

亞倫阿金2013年獲得第85屆奧斯卡最佳男配角。(取材自IMDb)

好萊塢名演員亞倫阿金(Alan Arkin)早前在家中去世,享壽89歲。亞倫阿金從藝70多載,電影電視外加舞台作品均有廣泛涉獵,他2007年憑藉電影「小太陽的願望」(Little Miss Sunshine,又譯「陽光小美女」)中飾演的叛逆老爺爺一角,獲得奧斯卡最佳男配角獎;六年後的2013年,他又以「亞果出任務」(Argo,又譯「逃出德黑蘭」)再次獲得該獎項的提名。

靠表演體會活著 出手就奪最大獎

亞倫阿金1934年3月26日出生在紐約布魯克林的一個猶太知識分子家庭,從小便對電影和表演有著極其濃烈的興趣。11歲那年,他父親在好萊塢謀得一份布景設計師的工作,阿金全家遂遷往洛杉磯居住,也讓他距離自己的演員夢想更近了一步。「我父母親為人都很正直,但在我身上注入的情感,向來很少,我甚至不記得他們當初有沒有擁抱過我,碰觸過我。所以我小時候一直有著一種被人忽視的感覺,於是只能通過表演來尋求別人的關注。很長一段時間裡,我只有在舞台上,才會有活著的感覺。」晚年的他曾如此回憶自己最初鍾情於表演的緣由。

大學畢業後,亞倫阿金先是加入了民謠組合,發過唱片;之後加入喜劇團體,專攻舞台即興表演。1963年,29歲的他人生第一次主演百老匯劇作,在「歡樂人生」(Enter Laughing)中飾演一位對喜劇表演情有獨鍾的紐約青年。他的表演獲得媒體極高的評價,最終贏得美國舞台劇 界的最高榮譽托尼獎最佳男演員獎。

不出意外,很快電影界就向阿金拋出了繡球。在根據暢銷小說改編的黑色喜劇片「俄國 人來了!俄國人來了!」(The Russians Are Coming! The Russians Are Coming!)中,他飾演蘇聯潛艇「章魚號」上的政委尤里大校,因潛艇意外擱淺在美國海岸小鎮,而被派遣率領小分隊登陸,希望能找到合適的汽艇,助推潛艇重新回到大海,但也因此引發小鎮居民恐慌。最終,電影以和諧喜劇收場,放在1960年代美蘇冷戰的大背景下,尤其顯得難能可貴,也因此獲准在莫斯科上映,據說還讓蘇聯大導演謝爾蓋邦達爾丘克(Sergei Bondarchuk)看得熱淚盈眶。

亞倫阿金在1966年電影「俄國人來了!俄國人來了!」演出俄國軍官。(取材自IMDb)

憑藉在「俄國人來了!俄國人來了!」中的精彩演出——尤其是一口模仿得惟妙惟肖的俄式英語,亞倫阿金獲得包括金球獎喜劇電影類最佳男主角在內的多項榮譽,在1967年舉行的第39屆奧斯卡獎 中,也入圍了最佳男主角獎,雖然最終輸給「良相佐國」(A Man for All Seasons,又譯「日月精忠」)的保羅史考菲(Paul Scofield),但年僅30出頭的亞倫阿金,第一次主演舞台劇就能拿到托尼獎、第一次主演電影就能拿到奧斯卡提名,起點之高已足以叫人佩服。

善詮釋外國角色 形象鮮明有看點

憑藉著一手模仿不同口音的絕活,之後的歲月裡,他又出演過大量與之相似的外國人角色,包括「糊塗大偵探」(Inspector Clouseau,1968)中的法國偵探、「聰明的爸爸」(Popi,1969)中的波多黎各鰥夫、「海界紛爭」(The Defection of Simas Kudirka,1978)中的立陶宛水手等,他在1970年受訪時曾經表示:「我什麼外國人都能演,反倒是美國人,有些地方的美國人,我可實在是演不了。」

這席話,有些自謙,因為除了外國人外,演技一流的亞倫阿金在詮釋普通的美國小人物上,其實也是得心應手。在1970年上映的「第二十二條軍規」(Catch-22)中,他飾演的約塞連(John Yossarian)是一個為求活命而絞盡腦汁的平凡人;而在1968年電影「天涯何處覓知心」(The Heart Is a Lonely Hunter,又譯「心是孤獨的獵手」)中,他飾演的聾啞人讓他第二次獲得奧斯卡最佳男主角的提名——可惜敗給了「落花流水春去也」(Charly,又譯「查利」)的克里夫羅勃遜(Cliff Robertson)。

當亞倫阿金三度入圍奧斯卡,已距離上次40年,他在「小太陽的願望」中飾演滿口髒話的叛逆爺爺,擊敗「血鑽石」(Blood Diamond)的李奧納多狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio)、「當幸福來敲門」(The Pursuit of Happyness)的威爾史密斯(Will Smith)等人,獲得最佳男配角。

「小太陽的願望」劇照,最左為亞倫阿金。(取材自IMDb) 亞倫阿金(左二)2006年與「小太陽的願望」主演一起出席活動。(取材自IMDb)

阿金留下的經典銀幕形象,還有1979年上映的喜劇片「妙親家與俏冤家」(The In-Laws)中,他與彼得福克(Peter Falk)聯袂飾演一對個性迥異的親家;還有提姆波頓(Timothy Burton)執導的「剪刀手愛德華」(Edward Scissorhands),他飾演女主角薇諾娜瑞德(Winona Ryder)的父親,戲分不多,但頗有看點。

而在1992年上映、以房仲競爭為題材的電影「大亨遊戲」(Glengarry Glen Ross)中,儘管卡司豪華,包括艾爾帕西諾(Al Pacino)、凱文史貝西(Kevin Spacey)、亞歷鮑德溫(Alec Baldwin)、傑克李蒙(Jack Lemmon)等,亞倫阿金飾演的急流勇退房產銷售員不爭不搶,甘作綠葉,但又充分展現出自己善演小人物的特色,形象鮮明,讓人過目難忘。

亞倫阿金(左)在眾星雲集的「大亨遊戲」中仍有亮眼演技。(取材自IMDb) 「剪刀手愛德華」劇照。(取材自IMDb)

1980、90年代,亞倫阿金獲得的電影邀約日漸減少,只能退而求其次,在各種電視劇集裡客串登場,其中包括在美劇「威爾和格蕾絲」(Will & Grace)中飾演格蕾絲的父親。那些年間,投資少、製作快、專為電視台製作的各種電視電影,他也拍過不少,其中尤以在英國作品「逃出索比堡」(Escape from Sobibor)中飾演的波蘭戰俘領袖,給觀眾留下最深印象,也為他帶來一項艾美獎提名。終其一生,他共六次獲得艾美獎提名,最近的兩次,都是因為在Netflix劇集「好萊塢教父」(The Kominsky Method,又譯「柯明斯基理論」)中飾演的經紀人一角,獲得艾美獎喜劇類最佳男配角提名。

好友自殺衝擊大 靠哲學走出危機

30多歲時,功成名就的阿金曾一度陷入過精神危機,不知人生忙忙碌碌究竟為何,他1969年在拍攝電影時,與自己的替身演員約翰巴蒂斯塔(John Battista)成了朋友,也經由後者了解到哲學、瑜伽、冥想、藏傳佛教等東方主義,人生就此找到新的寄托。

沒想到巴蒂斯塔1993年因猥褻、性侵瑜伽學員而被判有罪,最終自殺身亡,讓亞倫阿金極受震動,數十年的信仰、友誼、修習似乎都在一夕之間轟然倒塌,甚至也動了自戕的念頭。最終,靠著家人的支持走了出來。2020年,阿金出版回憶錄「我的心靈之外」(Out of My Mind),重申自己對於東方哲學的信仰以及他面對人生終點時的豁然態度:「沒有什麼結束,正如沒有什麼開始。人生就是無止無休的流動,我們只是暫處其中。」

(取材自澎湃新聞)