娛樂／亞倫阿金 經典綠葉不朽

亞倫阿金2013年獲得第85屆奧斯卡最佳男配角。（取材自IMDb）

好萊塢名演員亞倫阿金（Alan Arkin）早前在家中去世，享壽89歲。亞倫阿金從藝70多載，電影電視外加舞台作品均有廣泛涉獵，他2007年憑藉電影「小太陽的願望」（Little Miss Sunshine，又譯「陽光小美女」）中飾演的叛逆老爺爺一角，獲得奧斯卡最佳男配角獎；六年後的2013年，他又以「亞果出任務」（Argo，又譯「逃出德黑蘭」）再次獲得該獎項的提名。

靠表演體會活著 出手就奪最大獎

亞倫阿金1934年3月26日出生在紐約布魯克林的一個猶太知識分子家庭，從小便對電影和表演有著極其濃烈的興趣。11歲那年，他父親在好萊塢謀得一份布景設計師的工作，阿金全家遂遷往洛杉磯居住，也讓他距離自己的演員夢想更近了一步。「我父母親為人都很正直，但在我身上注入的情感，向來很少，我甚至不記得他們當初有沒有擁抱過我，碰觸過我。所以我小時候一直有著一種被人忽視的感覺，於是只能通過表演來尋求別人的關注。很長一段時間裡，我只有在舞台上，才會有活著的感覺。」晚年的他曾如此回憶自己最初鍾情於表演的緣由。

大學畢業後，亞倫阿金先是加入了民謠組合，發過唱片；之後加入喜劇團體，專攻舞台即興表演。1963年，29歲的他人生第一次主演百老匯劇作，在「歡樂人生」（Enter Laughing）中飾演一位對喜劇表演情有獨鍾的紐約青年。他的表演獲得媒體極高的評價，最終贏得美國舞台劇 界的最高榮譽托尼獎最佳男演員獎。

不出意外，很快電影界就向阿金拋出了繡球。在根據暢銷小說改編的黑色喜劇片「俄國 人來了！俄國人來了！」（The Russians Are Coming! The Russians Are Coming!）中，他飾演蘇聯潛艇「章魚號」上的政委尤里大校，因潛艇意外擱淺在美國海岸小鎮，而被派遣率領小分隊登陸，希望能找到合適的汽艇，助推潛艇重新回到大海，但也因此引發小鎮居民恐慌。最終，電影以和諧喜劇收場，放在1960年代美蘇冷戰的大背景下，尤其顯得難能可貴，也因此獲准在莫斯科上映，據說還讓蘇聯大導演謝爾蓋邦達爾丘克（Sergei Bondarchuk）看得熱淚盈眶。

亞倫阿金在1966年電影「俄國人來了！俄國人來了！」演出俄國軍官。（取材自IMDb）

憑藉在「俄國人來了！俄國人來了！」中的精彩演出——尤其是一口模仿得惟妙惟肖的俄式英語，亞倫阿金獲得包括金球獎喜劇電影類最佳男主角在內的多項榮譽，在1967年舉行的第39屆奧斯卡獎 中，也入圍了最佳男主角獎，雖然最終輸給「良相佐國」（A Man for All Seasons，又譯「日月精忠」）的保羅史考菲（Paul Scofield），但年僅30出頭的亞倫阿金，第一次主演舞台劇就能拿到托尼獎、第一次主演電影就能拿到奧斯卡提名，起點之高已足以叫人佩服。

善詮釋外國角色 形象鮮明有看點

憑藉著一手模仿不同口音的絕活，之後的歲月裡，他又出演過大量與之相似的外國人角色，包括「糊塗大偵探」（Inspector Clouseau，1968）中的法國偵探、「聰明的爸爸」（Popi，1969）中的波多黎各鰥夫、「海界紛爭」（The Defection of Simas Kudirka，1978）中的立陶宛水手等，他在1970年受訪時曾經表示：「我什麼外國人都能演，反倒是美國人，有些地方的美國人，我可實在是演不了。」

這席話，有些自謙，因為除了外國人外，演技一流的亞倫阿金在詮釋普通的美國小人物上，其實也是得心應手。在1970年上映的「第二十二條軍規」（Catch-22）中，他飾演的約塞連（John Yossarian）是一個為求活命而絞盡腦汁的平凡人；而在1968年電影「天涯何處覓知心」（The Heart Is a Lonely Hunter，又譯「心是孤獨的獵手」）中，他飾演的聾啞人讓他第二次獲得奧斯卡最佳男主角的提名——可惜敗給了「落花流水春去也」（Charly，又譯「查利」）的克里夫羅勃遜（Cliff Robertson）。

當亞倫阿金三度入圍奧斯卡，已距離上次40年，他在「小太陽的願望」中飾演滿口髒話的叛逆爺爺，擊敗「血鑽石」（Blood Diamond）的李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）、「當幸福來敲門」（The Pursuit of Happyness）的威爾史密斯（Will Smith）等人，獲得最佳男配角。

「小太陽的願望」劇照，最左為亞倫阿金。（取材自IMDb） 亞倫阿金（左二）2006年與「小太陽的願望」主演一起出席活動。（取材自IMDb）

阿金留下的經典銀幕形象，還有1979年上映的喜劇片「妙親家與俏冤家」（The In-Laws）中，他與彼得福克（Peter Falk）聯袂飾演一對個性迥異的親家；還有提姆波頓（Timothy Burton）執導的「剪刀手愛德華」（Edward Scissorhands），他飾演女主角薇諾娜瑞德（Winona Ryder）的父親，戲分不多，但頗有看點。

而在1992年上映、以房仲競爭為題材的電影「大亨遊戲」（Glengarry Glen Ross）中，儘管卡司豪華，包括艾爾帕西諾（Al Pacino）、凱文史貝西（Kevin Spacey）、亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）、傑克李蒙（Jack Lemmon）等，亞倫阿金飾演的急流勇退房產銷售員不爭不搶，甘作綠葉，但又充分展現出自己善演小人物的特色，形象鮮明，讓人過目難忘。

亞倫阿金（左）在眾星雲集的「大亨遊戲」中仍有亮眼演技。（取材自IMDb） 「剪刀手愛德華」劇照。（取材自IMDb）

1980、90年代，亞倫阿金獲得的電影邀約日漸減少，只能退而求其次，在各種電視劇集裡客串登場，其中包括在美劇「威爾和格蕾絲」（Will & Grace）中飾演格蕾絲的父親。那些年間，投資少、製作快、專為電視台製作的各種電視電影，他也拍過不少，其中尤以在英國作品「逃出索比堡」（Escape from Sobibor）中飾演的波蘭戰俘領袖，給觀眾留下最深印象，也為他帶來一項艾美獎提名。終其一生，他共六次獲得艾美獎提名，最近的兩次，都是因為在Netflix劇集「好萊塢教父」（The Kominsky Method，又譯「柯明斯基理論」）中飾演的經紀人一角，獲得艾美獎喜劇類最佳男配角提名。

好友自殺衝擊大 靠哲學走出危機

30多歲時，功成名就的阿金曾一度陷入過精神危機，不知人生忙忙碌碌究竟為何，他1969年在拍攝電影時，與自己的替身演員約翰巴蒂斯塔（John Battista）成了朋友，也經由後者了解到哲學、瑜伽、冥想、藏傳佛教等東方主義，人生就此找到新的寄托。

沒想到巴蒂斯塔1993年因猥褻、性侵瑜伽學員而被判有罪，最終自殺身亡，讓亞倫阿金極受震動，數十年的信仰、友誼、修習似乎都在一夕之間轟然倒塌，甚至也動了自戕的念頭。最終，靠著家人的支持走了出來。2020年，阿金出版回憶錄「我的心靈之外」（Out of My Mind），重申自己對於東方哲學的信仰以及他面對人生終點時的豁然態度：「沒有什麼結束，正如沒有什麼開始。人生就是無止無休的流動，我們只是暫處其中。」

（取材自澎湃新聞）