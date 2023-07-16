娛樂／「別叫我賭神」 褪去神話的普通人

「別叫我賭神」編劇認為周潤發同時具備巨星和草根特質，是電影的靈魂。（取材自豆瓣電影）

「無間道」三部曲編劇莊文強是周潤發 的「頭號鐵粉」，2018年為周潤發量身創作的犯罪動作大片「無雙」上映，讓無數年輕影迷見識到發哥在動作片中無人能敵的強大魅力。時隔五年，莊文強再次集結「無雙」原班人馬，以周潤發為主角的溫情之作——「別叫我賭神」。雖然片中發哥有句口頭禪「開牌見我」，此次飾演的卻是一個褪去神話色彩的普通人。

「我這次想寫一些社會問題，病態的賭徒，自閉症少年。其實也談不到量身訂做，因為發哥什麼樣的角色都接得住。」莊文強表示，「因為發哥平時的生活就和所有普通人一樣，他會去山上跑步，去餐廳吃飯，去排隊購物，在他身上同時具備巨星和草根的特質，所以這個角色只有他可以做好，他就是這部電影的靈魂。」

1970年代登上影壇，現年68歲的周潤發飾演過許多經典角色，其中賭神「高進」的倜儻扮相，早已刻印進幾代觀眾的心中。周潤發早前在北京 首映會上，還帶領眾人在北京城市綠心森林公園跑步，顯得神采奕奕。「這次我飾演一個普通市民，讓我想起（之前出演）『阿郎的故事』、『秋天的童話』。這樣的戲，我很久沒有碰到過了。感謝莊文強的劇本，他寫得很豐滿，我只要把演技歸零就好。」

「別叫我賭神」海報。（取材自豆瓣電影）

造型要求頹廢

「別叫我賭神」美術總監文念中也透露，設計造型時，周潤發有很多自己的想法：「他要求把他做得更頹廢、更『爛仔』一點，完全沒有形象包袱，他用他的敬業和人生感受把自己和吳光輝融為了一體。其實這部電影還應該有個名字：『別叫我男神』。發哥這次把『男神』的角色放下來，他在片中就像是我們生活中的鄰居。」

發布會上，袁詠儀笑言自己從小就認識周潤發，但他不一定認得自己。這話剛一出口，就招來身旁周潤發的不滿，「我們明明認識30多年了。」都是從業多年的演員，此次是第一次正式合作。袁詠儀表示當知道能和他合作，自己興奮得就像花痴一樣發夢。「以前的賭神是為了贏得瑞士銀行的本票，這部電影裡的賭神贏得了全世界最珍貴的愛情和親情。」

「好班底，好演員。」 導演潘耀明在發言時信心滿滿，他還饒有興趣地回憶自己入行之初，曾作為攝影助理參與「英雄本色」（1986）的拍攝。「發哥當時已經是大明星了，但他在片場待人非常友善。拍一場槍戰戲時，他還專門提醒我，要用黑布遮住攝像機，不要被發燙的彈殼傷到。」

憶故友廖啟智

2021年，香港 演員廖啟智因病去世，周潤發回憶起這位老友難免傷感，因為廖啟智出道的第一部戲就是跟他一起出演的「上海灘」，而他們合作的最後一部戲就是這部「別叫我賭神」，兩人更曾一起跑步鍛鍊。周潤發表示：「這部電影終於可以不負眾望地跟大家見面，我相信他也一定能看得見。」

「別叫我賭神」是周潤發（中）與故友廖啟智（左）最後一次合作。（取材自豆瓣電影）

（取材自澎湃新聞）