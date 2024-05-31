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世界日報反仇恨論壇 灣區4位政商學界人士替亞裔發聲

記者江碩涵／聖荷西報導
本期的「阻仇恨、迎共榮」論壇，特別邀請到四位舊金山灣區重量級的政治界、學界人物，替亞裔發聲。（資料照片）
本期的「阻仇恨、迎共榮」論壇，特別邀請到四位舊金山灣區重量級的政治界、學界人物，替亞裔發聲。（資料照片）

亞裔仇視（Stop Asian Hate）是亞裔美國人為爭取平權、反對種族歧視發起的全國性社會運動，也是亞裔社區在美國族裔平等這一棘手社會問題的精彩首秀。回首過去三年，這股風潮鼓勵著更多亞裔社區參政議政，活躍在主流社會中，為平權事業增添一股年輕的力量。

本期的「阻仇恨、迎共榮」論壇，特別邀請到四位舊金山灣區重量級的政治界、學界人物，替亞裔發聲，分別是華鷹會主席李天壽（Jeff Lee）、國會第16區議員候選人羅達倫（Evan Low）、聖荷西州大教授心理諮商博士李偉倩、舊金山州立大學亞裔研究教授張華耀（Russell Jeung）。

他們將分別講述舊金山華埠、擁有90年發展歷史的華鷹會（Wah Ying Club）正積極開展少數族裔間的交流溝通，為反亞裔仇視增添長久動力；「亞太平權預算（API Equity Budget)」。這項高達1億6650萬美元的預算，是加州史上針對仇亞犯罪和平權要求的最大投資；仇亞行為對於一般人心理層面的傷害以及亞裔社區的改變。

論壇網址為：https://www.youtube.com/watch?v=hMCAy82pINg&t=24s，歡迎收看。

亞裔 平權 舊金山

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