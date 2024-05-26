我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

如何搶到優勝美地露營地 專家教戰

迪士尼「小小世界」作曲者理查薛曼95歲去世 中文版鳳飛飛翻唱過

亞裔參政 盼成為社會溝通領頭羊

記者楊逸辰／佛利蒙報導
亞太裔聯盟（API Coalition）主席王彥邦分析亞裔參政的重要性。（記者楊逸辰／攝影）
亞太裔聯盟（API Coalition）主席王彥邦分析亞裔參政的重要性。（記者楊逸辰／攝影）

五月是亞太裔傳統月（Asian/Pacific American Heritage Month），在這個月的反仇亞專題中，加州佛利蒙公益組織「華人特殊兒童之友」（Friends of Children with Special Needs，FCSN）創會會長王彥邦接受了世界日報專訪，深談亞裔美國人參政的重要性。

王彥邦是台裔美國人，1973年來到美國，透過自己努力成為了一名內科醫生。多年前他的兒子確診了自閉症，於是他在1996年和一些同有特殊兒童的家庭一起聯合創立了FCSN，自成立以來，FCSN已連接並幫助了數百個多民族的美國家庭。與此同時，王彥邦也是一名熱衷於幫助華人參政的社會活動家，以他為主席的社會組織「亞太裔聯盟」（API Coalition）大力推動亞太裔美國人參政，協助不少亞太裔人士當選政府要職。

關於反仇亞的話題，王彥邦先從無法忽視的疫情期間的華人遭遇談起。他提到，他有一個朋友的姊妹在舊金山無緣無故被人襲擊，犯人甚至沒有意圖搶劫，只是針對她進行攻擊。有不少人因為對疫情憤怒而把情緒轉到仇亞，王彥邦說：「中國是不是病毒的源頭，況且還沒有定論，更何況這和美國華人又有什麼關係？」

王彥邦說，要整體上改變社會的仇亞思維，公共教育很重要，但華人社區和主流社會的交流也很重要，華人如果和主流社會接觸不夠，自然就會產生隔閡。

「為什麼我們華人很容易被人當作箭靶？因為我們和主流社會交流不多，」他說，「如果我們去和別人接觸，我們會發現大家之間的相同點會有90%，差別也只有文化上的差別。」 他從很早時就意識到了這個問題，於是他在1991年便與社區成員聯合創辦了華人權益服務社，來幫助華人保障他們的基本權益。

王彥邦指出，華人社區有一個特點，就是沒出事情的時候，大家都事不關己，出了事情的時候才去吵去鬧。特別是當下的社會，現在有華人在做保險、當醫生、仲介、各行各業，華人們大可以一直就在華人圈中生活，不去接觸主流社會。

王彥邦認為，華人這樣的習慣就會導致自己的社區不被主流社會理解。他提到，如果有語言隔閡，那麼就需要中間人來將不會英語的華人的聲音傳達出去，現在有許多人平日工作就在使用英語，語言能力不差，但是工作以後還是就和華人接觸，不去和主流社會接觸，這一點需要改變，「和平的時候就要互相交流、互相了解，這樣出了事情人家才會罵你。」

王彥邦表示，目前華人們在面臨仇恨犯罪時的互相幫助以及出頭抗爭做的很好。「受害的時候要抗爭，不能打了不還手，但要還手的話，平常的時候就要把拳頭做大。」隨後他便提及華人參政的問題。「媒體可以天天在說華人的事情，但媒體說的話不一定有人聼，但是如果是政治家說話，不光華人會聽，主流社會也會來聼。」

他表示，在政府中有華人的存在非常重要，選上的官員是否與人們的意見相同甚至可以是其次，白人官員再怎麼說他們可以代表華人，也沒有華人自己擁有的根本的文化背景在，不可能完全懂華人。再者，有一個黃面孔在政府中，對華裔的年輕人的鼓勵很大，因為他們能夠看到有人能夠成功，自己也就會受到鼓舞。

亞太裔聯盟（API Coalition）主席王彥邦。（記者楊逸辰/攝影）
亞太裔聯盟（API Coalition）主席王彥邦。（記者楊逸辰/攝影）

華人 疫情 加州

上一則

消除仇恨 散播愛與團結到各族裔

下一則

大中型出租房 不得禁養寵物

延伸閱讀

讀大學不值得？最新調查揭學位重要性降低 近30％美國人不願背學貸

讀大學不值得？最新調查揭學位重要性降低 近30％美國人不願背學貸
費利蒙中文學校畢典 洋溢祝福

費利蒙中文學校畢典 洋溢祝福
【亞裔傳統月】本周推薦新聞

【亞裔傳統月】本周推薦新聞
南澤西亞裔同盟 歡慶亞太裔傳統月

南澤西亞裔同盟 歡慶亞太裔傳統月
密州人文協會慶22年 恆春民謠加舞獅掀高潮

密州人文協會慶22年 恆春民謠加舞獅掀高潮

熱門新聞

年初矽谷發生華裔谷歌工程師命案，凶宅18日掛牌上市。（記者孫愛薇／攝影）

谷歌陳立人殺妻凶宅上市 開價212萬 經紀寫了1句話

2024-05-19 16:59
Charlotte Russ的孩子在海灘上撿了72個蛤蜊。(翻攝ABC30 Action News YouTube )

這不是貝殼...小孩在海邊撿了這些 加州媽險被罰8萬

2024-05-23 22:55
金金餐廳要結束營業也引發台灣僑界趕緊去餐廳追憶，駐舊金山台北經濟文化辦事處長(左6)17日攜帶眾多僑領前往捧場。（金金餐廳提供）

矽谷知名老店金金餐廳關門 曾是查克柏格最愛的店

2024-05-17 21:01
Redfin房地產網站在官網上公開案發屋的屋內陳設，屋內乾淨明亮。（截圖自Redfin）

矽谷工程師殺妻案凶宅 開價212萬 7天出價截止

2024-05-25 14:40
比爾蓋茲出現在復刻版查克柏格哈佛大學寢室的場景中。（記者徐蓓蓓╱翻攝）

查克柏格妻複製當年創業小屋 為丈夫40歲慶生 比爾蓋茲現身

2024-05-18 02:19
金州勇士隊當家明星柯瑞買下的小樓位置。 (谷歌地圖)

勇士柯瑞850萬元買樓 將改建企業總部

2024-05-19 02:15

超人氣

更多 >
唐嫣虐戀胡歌後 新戲男主角成了台灣男神之爭

唐嫣虐戀胡歌後 新戲男主角成了台灣男神之爭
玩老虎機贏255萬遭拒付 新州婦告賭場

玩老虎機贏255萬遭拒付 新州婦告賭場
彷如重演 查理痛恨黛安娜搶風頭 哈利終將恨梅根？

彷如重演 查理痛恨黛安娜搶風頭 哈利終將恨梅根？
植物性飲食、定期運動…改變生活習慣 他們逆轉阿茲海默

植物性飲食、定期運動…改變生活習慣 他們逆轉阿茲海默
上海退休阿姨1年網購超百萬 快遞全都沒拆 竟是這原因

上海退休阿姨1年網購超百萬 快遞全都沒拆 竟是這原因