亞裔參政 盼成為社會溝通領頭羊

亞太裔聯盟（API Coalition）主席王彥邦分析亞裔參政的重要性。（記者楊逸辰／攝影）

五月是亞太裔傳統月（Asian/Pacific American Heritage Month），在這個月的反仇亞專題中，加州 佛利蒙公益組織「華人 特殊兒童之友」（Friends of Children with Special Needs，FCSN）創會會長王彥邦接受了世界日報專訪，深談亞裔美國人參政的重要性。

王彥邦是台裔美國人，1973年來到美國，透過自己努力成為了一名內科醫生。多年前他的兒子確診了自閉症，於是他在1996年和一些同有特殊兒童的家庭一起聯合創立了FCSN，自成立以來，FCSN已連接並幫助了數百個多民族的美國家庭。與此同時，王彥邦也是一名熱衷於幫助華人參政的社會活動家，以他為主席的社會組織「亞太裔聯盟」（API Coalition）大力推動亞太裔美國人參政，協助不少亞太裔人士當選政府要職。

關於反仇亞的話題，王彥邦先從無法忽視的疫情 期間的華人遭遇談起。他提到，他有一個朋友的姊妹在舊金山無緣無故被人襲擊，犯人甚至沒有意圖搶劫，只是針對她進行攻擊。有不少人因為對疫情憤怒而把情緒轉到仇亞，王彥邦說：「中國是不是病毒的源頭，況且還沒有定論，更何況這和美國華人又有什麼關係？」

王彥邦說，要整體上改變社會的仇亞思維，公共教育很重要，但華人社區和主流社會的交流也很重要，華人如果和主流社會接觸不夠，自然就會產生隔閡。

「為什麼我們華人很容易被人當作箭靶？因為我們和主流社會交流不多，」他說，「如果我們去和別人接觸，我們會發現大家之間的相同點會有90%，差別也只有文化上的差別。」 他從很早時就意識到了這個問題，於是他在1991年便與社區成員聯合創辦了華人權益服務社，來幫助華人保障他們的基本權益。

王彥邦指出，華人社區有一個特點，就是沒出事情的時候，大家都事不關己，出了事情的時候才去吵去鬧。特別是當下的社會，現在有華人在做保險、當醫生、仲介、各行各業，華人們大可以一直就在華人圈中生活，不去接觸主流社會。

王彥邦認為，華人這樣的習慣就會導致自己的社區不被主流社會理解。他提到，如果有語言隔閡，那麼就需要中間人來將不會英語的華人的聲音傳達出去，現在有許多人平日工作就在使用英語，語言能力不差，但是工作以後還是就和華人接觸，不去和主流社會接觸，這一點需要改變，「和平的時候就要互相交流、互相了解，這樣出了事情人家才會罵你。」

王彥邦表示，目前華人們在面臨仇恨犯罪時的互相幫助以及出頭抗爭做的很好。「受害的時候要抗爭，不能打了不還手，但要還手的話，平常的時候就要把拳頭做大。」隨後他便提及華人參政的問題。「媒體可以天天在說華人的事情，但媒體說的話不一定有人聼，但是如果是政治家說話，不光華人會聽，主流社會也會來聼。」