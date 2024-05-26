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關注弱勢 低收入戶更容易被攻擊

記者李怡/舊金山報導

舊金山州立大學亞裔研究系教授張華耀（Russell Jeung）表示，值得注意的是，低收入亞裔美國人特別容易成為犯罪的受害者，因低收入亞裔群體多生活在犯罪率高的社區，很容易成為受害者，比其他社區群體更容易受到攻擊。

在一項針對不同少數族群的仇恨犯罪研究中發現，與拉丁裔和非裔受害者相比，亞裔美國人更有可能成為非白人罪犯的目標。張華耀說，針對亞裔美國人的仇恨犯罪中，約25%是由非白人罪犯所為。

張華耀認為，低收入群體亞裔受到攻擊後，多數長者受害者會談到「恐懼和憂鬱」，實際上是「種族創傷」。 他說，「這是一個集體種族創傷的時期」。 在他進行一項研究中，有五分之一受訪者表現出的種族創傷具有三個或更多的長期症狀，如焦慮、抑鬱、恐懼、高度警惕和避免去某些地方，更有住在華埠的長者，因暴力至今不敢外出，與社區脫節。

根據張華耀的調查，五分之一亞裔在疫情爆發期間，經歷過種族主義歧視或仇恨，這類似於二戰時期對日裔社區的監禁。他強調：「不是說情況完全相同，而是說會產生同樣的代際影響。」他認為目前在心裡健康上的影響最大，並且很有可能會「代代相傳」。

張華耀說，南亞人、東南亞人和太平洋島民比東亞人更容易遭受種族主義歧視。 他認為，很多亞裔因為疫情導致精神疾病和失業，亞裔最害怕的是種族歧視。他表示，多數歐美國家，包括澳洲、加拿大、英國，「普遍存在對黃禍（Yellow Peril）的恐懼」，大家首先必須了解，像這樣跨國傳播刻板印象和特定國家民族主義勢力是如何形成，以及這種政治修辭如何造成政策影響，才能明白種族主義是如何影響到華埠社區和社區的每個人。

張華耀指出，之所以低收入群體會更容易成為仇亞犯罪的受害者，因為犯罪者往往攻擊他們認為容易受到傷害的人，而種族主義和性別歧視的結合，例如認為亞裔女性就是柔和謙卑的刻板印象，導致亞裔長者或是亞裔女性更容易成為下手對象。

根據張華耀的說法，不知道亞裔團體最終能否擺脫種族主義，因為沒有哪一個政府能控制人民的思想和焦慮，解決這一問題的最佳方法是公開讓有歧視或仇恨犯罪思想的人感到 羞恥，且達成共識，這種行為是不會被容忍，也不應該容忍，要公開譴責，這樣或許會有效的遏制歧視。

亞裔 低收入 種族歧視

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