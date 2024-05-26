消除仇恨 散播愛與團結到各族裔

擁有華裔和越南裔雙重文化背景的北加密爾比達市議員、密爾比達聯合學區前學委連秀鳳（Hon Lien）。（記者王子涵／攝影）

擁有華裔和越南 裔雙重文化背景的北加密爾比達 市議員、密爾比達聯合學區前學委連秀鳳（Hon Lien），自13歲起隨家人來到美國生活，成為一名成功的女性企業家，並投身於公共服務事業，去年11月正式宣布競選市長。連秀鳳的成長經歷是眾多亞裔 一代移民的縮影，在面對美國不同文化的衝擊、以及在男性為主導的商業環境下的重重困難，連秀鳳從未迷失自己對亞裔身份的認同感。在回憶思考亞裔社區所遭受的仇恨風潮，她希望將愛與團結的信息傳播至密爾比達市的各個族裔，不允許任何人生活在恐懼之中。

「我的名字是我的爸爸給我起的，寓意是鳳凰，」連秀鳳說，「我很高興能擁有這個中文名。」

談起中華文化和越南文化的相似處，連秀鳳說，這兩個文化過著同樣的農曆新年、燈籠、節日，食物風格也很相似。「我的媽媽是一半華裔、一半越南裔，在家中我們通常用中文溝通，我們很高興能夠慶祝兩個獨特的亞裔文化。」

連秀鳳在家中12個子女中排行第十，由於戰爭，她和家人乘船逃到馬來西亞，在即將靠岸之際，船開始下沉，她的哥哥背著她游泳大概20分鐘才上岸；後來在難民營居住了13個月，1979年來到美國。

為維持生計，19歲的連秀鳳就連同兄長創立了行銷灣區和全美的桑尼維爾海鮮批發公司，一做就是18年。她還在山景城購買一間超市，返回越南家鄉開設工廠。「作為一名少數族裔，一名女性，一個19歲的女孩，我當然遇到許多困難和挑戰，僅僅只是為了讓生意繼續下去。」連秀鳳說，「人們會看著我想，這個女孩真的知道自己在做什麼嗎？」

密爾比達市近七成的人口為亞裔，作為該市的市議員，她不希望仇視亞裔的陰霾影響到社區的團結。「作為一名亞裔，一名女性，我不希望走出家門，或在公共空間感到被別人針對。仇恨犯罪在任何一個城市都不應被容忍，亞裔需要被公平對待。」

連秀鳳補充道，仇恨並不止於亞裔社區。「我的一位猶太裔朋友，其妻子是日本裔，他們都曾受到仇恨和歧視的困擾。」

連秀鳳認為，造成仇恨犯罪的原因是族裔間沒有分享足夠的善意和愛。密爾比達是個多元化的城市，她會盡力幫助各族裔間相互交流文化。「一旦對話被建立起來，理解和支持便會相互產生。」

連秀鳳強調，她不鼓勵人們直接與散播消極言論、試圖挑起矛盾的人們對抗接觸，因為一旦接觸便極有可能升級為身體衝突。她會繼續支持一線執法部門，提供足夠的資源和工具，改善公共安全。同時，她大力支持警務和政務的透明度，建立線上數據平台，讓公共資源和政策面向社區更加可讀可查。

密爾比達市曾多年被評選為全美最幸福的城市之一，但也面臨著同樣的人員不足問題。連秀鳳表示，市府多數部門的領導在過去幾年相繼離任，這給公共服務的穩定性和效率帶來挑戰。她表示，若成為市長，她願意簡化政務，傾聽社區的聲音，將公共安全、遊民和可負擔住房作為重中之重。