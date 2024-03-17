邱信福心繫華人權益立法 鼓勵亞裔從政

舊金山市律師邱信福在市政府發言。（記者李怡／攝影）

舊金山 市律師邱信福（David Chiu）擔任舊金山史上首位亞裔 市府律師。 在反仇亞進程中，心繫華人權益立法，並鼓勵亞裔積極參與競選，以從政經歷保護社區、為社區發聲。

邱信福曾擔任加州眾議員。當時疫情爆發、仇亞事件暴增，一年間美國共發生6600件仇亞事件。為遏制遍及全美的仇亞浪潮，他曾推出三年的「反仇恨計畫」，其中包括在社區組建安全巡邏隊，讓巡邏隊員始終和警方保持熱線聯繫，一旦發現仇亞現象，可及時向警方報案。

計畫還包括旁觀者干預培訓，幫助民眾了解遇到仇亞犯罪活動時，如何干預案件的發生，盡量阻止事態擴大，避免更大的傷亡。邱信福表示：「這項計畫提醒美國人民，反仇亞犯罪並非只是亞裔美國人的事情，而是全體美國人都應關心的問題，就像佛洛伊德命案發生後引發的全美抗議示威那樣， 大家都應加入反仇亞運動。」

邱信福三年計畫還包括幫助仇亞受害者恢復心理健康，關照他們的生活，教育全國人民族裔平等的理念，以及在司法制度上加強針對仇恨犯罪的打擊力度等。

邱信福時刻在考慮能為反仇亞做些什麼。他共撰寫了120條舊金山市法律、75條州法，並表示，他將盡力把反仇亞遏止在搖籃裡。他會為政府各部門提供民事司法建議，如何更有效率地應對仇恨行為和執法。 他說，語言障礙是移民面臨的最大挑戰，將推動從立法層面讓社區更容易獲得政府資訊。

邱信福擔任舊金山市律師，主要負責市府公用事業系統的法律訴訟，包括警察局、消防局、公共衛生、社會服務、機場、公共圖書館等。 與舊金山地檢長辦公室不同的是，地檢處是專門針對刑事犯罪起訴，邱信福則是負責法律訴訟，主要是為選民服務。 例如他的立法工作曾圍繞著華端口的基礎設施、散客、東華醫院建設和推動中央地鐵項目等展開法律保護。

華裔 社區曾多次召開圓桌會議，並邀請邱信福出席，的目的是透過官民與社區組織互動，以讓當局執法者更好了解目前社區內面臨的問題與挑戰，特別是針對亞太裔社區的仇恨犯罪 。 也便於讓相關者了解如何更好的解決問題，以及如何運用現有資源，使得解決方案具體化。