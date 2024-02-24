反仇恨迎共榮 舊金山世報月月出專題

位在舊金山南灣的庫比蒂諾市，許多華裔家庭選擇在此安居樂業，圖為華裔民眾漫步在庫市社區中心，享受午後的陽光。（受訪者提供）

自新冠疫情重創全球，在美亞裔 人民遇疫情汙名之殃，各地仇亞犯罪迅速飆升。統計數據顯示，2020年美國境內亞裔相關仇恨犯罪 激增149%，2021年則上升到339%，日趨升高的仇亞犯罪行為傷害亞裔族群。

本報自2023年7月以來，每月推出「反仇恨，迎共榮」專題，邀集灣區政治人物、政府機構、民間組織、心理諮商師，甚至仇亞行為受害者，集結超過14位專業人士訪談，為這項重大社會議題發聲與探討，從政府提供資源到民間組織動員，社區共同出聲與出力，為不法歧視行為說「不」。

廣邀各界深入探討

在政治人物方面，有舊金山市議長佩斯金（Aaron Peskin）、加州第26選區州眾議員羅達倫（Evan Low）以及加州11區國會共和黨籍候選人樓成生加入受訪。佩斯金曾在亞洲各城市生活旅行一年半，對於中華文化甚是熟悉，在他從政間，曾三次當選華埠地區市議員，提議將在華埠的地鐵站以已故僑領白蘭命名。在疫情間，他見到城市裡的仇亞行為，從而提倡在案發處加裝監視器，增加民眾的生活安全。

羅達倫起草多項亞裔族群爭取權益立法，疫情間提倡通過「亞太平權預算（API Equity Budget）」，這項具有歷史性代表法案高達1億6650萬美元的預算，他還起草著名2596號法案，讓農曆新年能順利成為加州官方假日，這一切都來自於羅達倫華裔 背景，讓他為自己華裔文化而驕傲，為亞裔權力而奮鬥。

在反仇亞專題中，政府機構占有重要的位置，聯邦司法部北加州聯邦檢察長拉姆齊（Ismail J. Ramsey）、聖他克拉拉縣地檢長傑夫‧羅森（Jeff Rosen）、舊金山地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）、舊金山交通局局長譚沐霖（Jeffrey Tumlin）及公關專員梁秋玉（Jessie Liang），從政府執法角度出發，維護人民安全，為正義發聲。

傑夫‧羅森表示，處理仇恨犯罪案件有三個重要目標：讓被告承擔責任、保護社區、希望案件中的受害人感到被賦予權力、被傾聽、被治癒。傑夫‧羅森2010開始做地檢長時，聖縣只有20個亞太裔檢察官，2023年則有多達37名。同年，一起針對亞裔的武裝搶劫被控仇恨犯罪，這起具有代表性的案例，讓社區更了解仇恨犯罪控訴。

多起仇亞攻擊行為發生在大眾交通工具，梁秋玉受訪中表示，舊金山交通局重視公共安全問題，尤其是亞裔及長者的乘車安全，舊金山交通局局長譚沐霖提到，交通局闢請多位交通安全大使，協助提升乘客安全，如遇到攻擊事件，撥打交通局的非緊急求助電話311熱線，緊急時撥打911緊急求助電話。

檢察長拉姆齊聯合非營利組織與政府單位，推出三個公益視頻廣告「我們屬於」（We Belong），希望團結社區各界，對抗仇恨犯主義和犯罪。廣告中分別採訪華裔、日裔，猶太社區和伊斯蘭社區，讓社區領袖和居民現身說法，反對仇恨主義。

儘管仇恨犯罪起訴的門檻很高，2023年7月舊金山發生的四宗襲擊長者犯罪，因缺乏關鍵證據，難以起訴仇恨犯罪。舊金山地檢長謝安宜，深知獲得起訴仇恨犯罪證據十分困難，她認為，無論是否能證明案件為仇恨犯罪，最重要是確保行凶者受到最大限度地起訴和懲罰。她同時確保多數講粵語的受害者，接觸講粵語的辯護律師。

心理健康也需重視

「反仇恨，迎共榮」專題不僅從政治與政府單位角度出發，乃至於受害者心理以及家屬支持，同樣是仇恨犯罪後重要課題，邀集美國華裔精神健康聯盟（MHACC）負責人彭一玲（Elaine Peng）、心理諮商博士李偉倩、灣區現代王自如舞蹈以及灣區委員會（Bay Area Council）華裔董事委員徐鵬（Kevin Xu），從保護害受者心理，紓解受創心理以及社區組織提供的服務出發。

李偉倩表示，華裔民族性讓受害者即使內心受傷，也較少尋求幫助，受害者無法自我察覺心理傷害，檢視受害者情緒反應，從家庭與社區提供支持力量，才能協助受害者重新步上正常生活軌道。

不少社會矚目仇亞事件發生在舊金山屋崙華埠，如老人遭推倒致死、三名亞裔老人遭非裔撞飛，彭一玲深感華裔人身安全問題，連同東灣台山同鄉會創立屋崙華埠社安隊，社安隊持續巡邏，保護華埠安全。在疫情期間，美國華裔精神健康聯盟開發兩套手機應用軟體，「UrSpace溫馨小屋」與「Misunshine陽光地帶」，提供需要心理支持華裔獲得線上資源。

成長過程中，曾遭受歧視亞裔的灣區現代舞蹈家王自如，將自身創傷遭遇，創作成反仇亞現代舞蹈「VANTAGE」，透過舞蹈訴說歧視行為造成傷害，期許社會以多元包容並彰顯不同文化，她與心理諮商機構設計舞蹈舒壓課程，透過肢體律動協助受害者釋放內心壓力。

灣區現代舞蹈家王自如，將自身創傷遭遇，創作成反仇亞現代舞蹈「VANTAGE」。（受訪者提供）

身為仇亞行為受害者家屬余嘉雯，由於外婆黃奕愛（Yik Oi Huang）在2019年慘遭非裔搶劫毆打，一年後不幸離世，慘劇發生後，她參與創建非營利組織「社區一體」（Communities as One），匯聚社區力量，提高少數族裔社區參與，療癒民眾心靈，同時促進族裔融合。

專題內容邀請脫口秀演員黃西，在他近期脫口秀作品「This Asian Man Hates Asian Hate（這個亞裔討厭仇亞）」，就以歧視亞裔行為做出發點，喚起大眾對於這項議題認識，亞裔所曾遭受不當行為。

世報的反仇亞專題，引發讀者熱烈回響，讀者廖小姐表示看完專題後，思考許多在美遭遇歧視行為，甚至是學童也遭遇同樣的挫折，期望媒體未來可以繼續關注這項重要的社會議題。