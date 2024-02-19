金山交通局設安全大使 護送長者出行

身著黃色背心負責乘客安全的交通大使。（記者李怡／攝影）

舊金山 與加州、全國城市大不相同的地方之一是，這座城市有著發達和便利的公共交通系統。白領上班通勤、遊客觀光、學生上下學以及華裔 長者出門，都依賴大眾交通運輸工具。不過，公交系統為市民提供便利條件的同時，也成為了滋生亞裔 仇恨犯罪，尤其是對長者暴力攻擊的溫床。

中國農曆新年之際，是華裔長者乘坐公交到訪華埠及探親訪友的高峰期。舊金山交通局為防止亞裔傷害（Stop AAPI Hate）保護長者，做出了哪些防護，又有哪些提醒？本報專訪舊金山交通局公關專員梁秋玉（Jessie Liang），分析舊金山大眾交通工具的現況與注意事項。

仇恨事件 華裔占比43%

舊金山華人平權行動組織（the San Francisco-based Chinese for Affirmative Action）自新冠疫情開始以來，一直在追蹤AAPI仇恨事件。根據統計，華裔受到仇恨事件的占比達43%，其次是韓國裔16%、菲律賓裔9%、日本裔8%、越南裔8%以及白人7%。

舊金山交通局公關專員梁秋玉分析搭大眾交通工具要注意的事項。（記者李怡／攝影）

梁秋玉表示，舊金山交通局首要工作就是公共安全問題，尤其重視亞裔及長者的乘車安全。舊金山交通局局長譚沐霖也提到，現在的亞裔傷害案例比十年前少很多。交通局聘請了很多交通安全大使，訓練他們化解潛在的車上攻擊事件。或是如果真的被攻擊受傷了，如何幫助司機解決一系列的問題，讓乘客安心乘車。尤其農曆新年期間也繼續提供交通大使幫助長者注意安全。

建議手機下載「sf311」App

交通局還特別關注如有亞裔受到攻擊後如何求助。例如，可以為自己和他人撥打交通局的非緊急求助電話311熱線。如果是緊急情況，像是發生流血事件，身體被攻擊了，需要搶救，則要打911緊急求助電話。交通局非常建議大家下載「sf311」的手機應用程式，倘若真的發生任何傷害事件，可將襲擊的證據上傳到此款手機應用，以幫助交通局及時調查攻擊事件的後續進展。

交通局和市政府都與華埠社區青年中心（CYC）合作。如受到亞裔攻擊的受害者，可以尋求中心協助，包括語言求助、申請索賠、看醫生以及治療費的支助申請等工作CYC有專門的社工幫助受害者。交通局建議大家多加使用這些資源，應對好受到攻擊的善後工作。

梁秋玉建議，亞裔或長者不要擔心出行問題。長者出行等車或是搭公車時，也不要將注意力放在「滑手機」，要注意觀察周圍環境，看看有沒有可疑人員和事情發生。很多犯罪者會利用乘客不注意的這個時機進行攻擊。至於長者，人多的地方始終比人少的地方安全，如果知道某些環境不安全，就應該避免前往，尤其是獨自一人前往。提醒大家從自身做好安全預防措施。