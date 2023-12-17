心理諮商博士李偉倩：正視仇亞受害者心理傷害

李偉倩分析，華人在遇到仇亞行為時，反而會先檢討自己，這對心理層面的傷害會加劇。（記者孫愛薇／攝影）

新冠疫情 對美國社會的衝擊，致仇亞事件至今仍時有所聞，生活、職場以及學校裡所發生的仇亞行為，在受害者與家人的緘默下，成為受害者難以癒合的創傷。世界日報「反仇恨、迎共榮」系列專題報導，本期專訪心理諮商博士李偉倩，從不同的角度分析仇亞行為對於一般人心理層面的傷害，也分享家人與社區該如何協助受害者走出陰霾的解方，並教導民眾如何自我檢視心理造成生理行為的警示燈，重視心理層面的創傷。

新冠疫情期間華人 遭遇許多仇亞行為，但由於華裔 的民族個性，對於心理層面的傷害，總以忍耐與拒絕承認作為反應。位於矽谷灣區的心理諮商博士李偉倩 （Dr. Wei-chien Lee）提出華裔遭遇仇亞行為常出現的心理狀態影響，鼓勵民眾如果遭遇到仇亞行為時，不僅要重視生理可見的傷害，也要重視這些行為所造成的心理影響與衝擊。

李偉倩分析，當民眾「聽到」與「遇到」仇亞行為，這是兩件非常不一樣的事情。她說，「聽到」的時候，人們會有一個距離感，能夠設定一個距離保護自己，「但如果發生在自己身上的時候，心理會發生各式各樣的情緒，不一樣的波動。」

華人習慣先檢討自己

她分析，受害者遇到仇亞行為後的情緒波動，像是一個波，有時候這個情緒波動，有時候是那個情緒波動，情緒像是生氣、拒絕承認、不平、悲傷、自我懷疑，各式各樣的情緒來回波動，猶如海浪一般，甚至會想把自己關起來，與外界隔離。李偉倩說：「以華人的習性，大多會先覺得，是不是我做錯了什麼事情，我招誰惹誰了，為什麼是我發生這件事情？」沒有檢討發起仇亞行為的人，反而先檢討起受害的自己。

李偉倩在普度大學完成心理諮商博士，並曾於史丹福大學做博士後研究，是美國認證臨床心理師（clinical psychologist），擁有資深的心理諮商經驗，並面對面協助過受仇亞行為的心理諮商個案。她目前任教於聖荷西州大，與El Camino Health旗下的「華人健康促進計畫」合作，提供華人心理方面的知識宣傳。

仇亞事件常導致受害人心理受創。在療傷過程中，家人朋友以及社區可以提供實際的支持。（美聯社）

她提到，只要是情緒遭到外界刺激或危險後，身體都會有一個保護裝置的反應，影響到人們的睡眠、吃飯、人際關係，都有影響。「事情的大小、每個人的反應、能受刺激的程度都不同，」李偉倩將刺激與反應打比方說，「比如我們用手指戳一隻兔子，兔子會嚇死，但用手指戳一隻大象，大象不會有什麼反應。」

找對方法處理「傷口」

當仇亞行為發生在受害者身上時，對於受害者表現出來的情緒反應，當作一個指標來做協助上的應對，而不是檢討受害者為什麼有這樣的情緒反應。李偉倩表示：「華人很常先檢討自己，我有這樣的情緒反應時，是我有什麼不對，但其實情緒反應代表心理層面的傷害有多大，而受傷的狀況，則是要找對方法去把傷口做處理。」

她說，如果一直不處理受害者心裡的傷口，長此以往，人的個性都會被改變，會變得比較畏縮，因為不知道什麼時候，這樣的事情又會發生在自己的身上，也可能變得比較浮躁，比較容易暴怒。

對於遭受到仇亞行為的影響，李偉倩舉例，就像是被一根刺，刺在手裡頭，但是刺的地方不一樣，反應的程度也不一樣，但是這根刺就留在身體裡，就是會一直在裡面。她說：「所以仇亞的行為，不管大小都會像是一根刺，刺在心裡，影響層面人人都不一樣，但是這跟刺會影響我們對事情的看法，對事情的認知，那這種行為多的時候，就像是很多的小刺刺在我們身上，會讓我們沒有多餘的精神去照顧別人。」