「反仇恨」有話說：亞裔家庭教「容忍」 在美不適用

本報讀者林小姐（右）與廖小姐（左）不僅閱讀了系列專題，還分享給遇到相關問題的朋友們。（記者孫愛薇／攝影）

新冠疫情爆發以來，由於疫情的影響，亞裔 受到暴力或排擠的事件日漸受到社會關注，不管是路上遭襲擊的華裔 老人，或是在校園中遭受排擠的華裔孩童，由於亞裔屬於較為內斂的民族，即便遭遇不公平也較少對外求救，而這樣的反應態度，會讓加害者更加猖狂。

舊金山 世界日報於年初開始，陸續推出「反仇恨、迎共榮」專題報導，以每個月一次的專題報導，關注亞裔社會所面臨的仇亞行為問題，從社會上的多個角度探討仇亞行為，讓更多的讀者在專題中，一起了解這項華人社區需要投入關注的議題。

廖小姐是本報的讀者，觀看追蹤本報的「反仇恨、迎共榮」專題系列報導。她表示，亞洲或中式傳統教育都是在教導，要學會容忍與迴避，或者是多一事不如少一事的觀念，這種思維在美國比較不適用，遇到感到不適或是不舒服的對待時，就應該要明確反應表達。

她也提到，在美國從小學開始就有在反對歧視霸凌這塊紮根教育，從小的教育也需要家長把開玩笑的底線界定清楚，小孩就比較有依循標準，也能教導孩子怎麼在適當的時機尋求協助與保護。

在眾多不同的反仇亞專題的探討中，廖小姐提到，舊金山現代舞蹈家王自如透過舞蹈或其他形式的轉換抒發情緒，引起讓大眾共鳴，讓自己很能感同身受，王自如願意這樣投入關注社會議題，真的是很棒，值得支持鼓勵。

她非常希望報社能持續報導類似議題，雖然自己還沒遇到這類問題，但愈多人關注這樣的議題，發生問題時就更容易會被重視，問題的解決會比較有力道。

另外一位舊金山世界日報讀者林小姐，不僅閱讀了「反仇恨、迎共榮」專題系列報導，還將報導分享給親朋友好一起閱讀，希望華裔社區更多的讀者一起來關注這項重要的社會議題。

世界日報從多個角度探討美國社會上出現的仇亞行為，從政府、心理師、 脫口秀以及舞蹈家中，不同面相深入探討社會對這項議題的重視，不少專題的受訪者表示，曾經發生過的仇亞行為，在心理的傷痛不曾消失，華人社區對於不喜愛聲張的民族個性，讓受害者面臨第二次的傷害，正面接納已經發生的傷害，讓傷口開始癒合。